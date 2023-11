Oraș din România, în topul celor mai bune destinații din Europa: „Acest loc pare desprins dintr-un basm” FOTO

Publicația Forbes a inclus Sibiul printre cele mai atractive „orașe mici” din Europa, iar mai nou britanicii de la „Express” l-au catalogat drept una dintre cele mai bune destinații de pe bătrânul continent.

„Micul oraș drăguț, unul dintre cele mai puțin cunoscute locuri turistice ale Europei, dar printre cele mai bune destinații”, este numele unui articol din publicația „Express” care pornește de la un top alcătuit de un blogger de călătorii de origine australiană.

Gabby Boucher, o tânără de 28 de ani din Sydney - Australia, a plasat Sibiul în clasamentul realizat pe blogul ei de călătorie, „Budget Travel With Gabby” (Călătorie cu buget redus alături de Gabby), pe locul cinci din cele „20 de locuri non-turistice în Europa”, după Sofia - Bulgaria, Galway - Irlanda, Aveiro – Portugalia și Soave - Italy.

→ Imaginea 1/15: Sibiu orașul de care s-a îndrăgostit bloggerul de călătorie australian Gabby Boucher Foto budgettravelwithgabby com

„Un loc puțin mai îndepărtat de drumurile bătătorite”

„Este ușor de înțeles de ce Europa este un loc popular de explorat. Cu gama sa de țări prin care călătorești cu ușurință, precum și marea sa diversitate de culturi și peisaje, oferă cu adevărat ceva pentru toată lumea. Dar nu toți vor să viziteze zonele în care oamenii se îngrămădesc - și, în schimb, mulți tânjesc după un loc puțin mai îndepărtat de drumurile bătătorite”, au remarcat jurnaliștii de la „Express”, făcând referire la orașul din Transilvania, unul dintre locurile magice de văzut în România.

„Zăpada care tocmai cădea a făcut acest oraș din România mult mai fermecător”

De altfel, uimită de farmecul țării noastre și de mirificul oraș din Ardeal, bloggerul de călătorii Gabby Boucher a recunoscut: „România este o țară cu adevărat subestimată, în Europa. Este atât de accesibil de vizitat și plină de atracții uimitoare precum castele, munți și multe altele. Sibiu este un oraș mic din regiunea Transilvania. Acest loc, sincer, pare desprins dintr-un basm popular (VEZI GALERIA FOTO). Clădirile sunt drăguțe și colorate și acoperite cu decorațiuni. Străzile sunt liniștite, oamenii sunt amabili, mâncarea este copioasă. Deși era extrem de frig când l-am vizitat iarna, zăpada care tocmai cădea a făcut orașul mult mai fermecător”.

Nu este nici pentru prima dată când pomenește în blogul său călătorii despre orașul medieval din inima României. Anterior a mai scris un articol despre cum s-a îndrăgostit la prima vedere: „Am trăit această dragoste neașteptată când am vizitat micul oraș Sibiu, din România... Dar nu am făcut prea multe cercetări înainte. Așa că am fost plăcut surprins să mă trezesc complet îndrăgostită de farmecul modest și de arhitectura captivantă a Sibiului...”.

România, în topul „pietrelor prețioase ascunse” din Europa

În blogul ei cu sfaturi, ghiduri de călătorie cu buget redus, povești despre voluntariat și multe altele, orașul din România se află în topul „pietrelor prețioase ascunse”, al secretelor locale și al destinațiilor ieșite din circuitele turistice, destinații din Europa din cele 20 dintre locurile non-turistice vizitate și preferate de Gabby pe bătrânul continent.

„Îmi place foarte mult Europa și sper că acest articol îi va inspira pe călători să exploreze ocazional câteva destinații mai puțin populare... Din punct de vedere fizic, este destul de mică în comparație cu alte continente. Puteți zbura dintr-o parte în alta în doar câteva ore. Din punct de vedere cultural, este un continent incredibil de divers. În acest spațiu mic, sunt peste 40 de țări. Și în fiecare țară, există multe regiuni și orașe în care culturile, limbile și stilurile de viață diferă complet. Deci este foarte ușor să descoperi lucruri noi și interesante în Europa”.