Video Misterioasa statuie a lui Ioan de Hunedoara, ridicată de pe cel mai înalt turn al Castelului Corvinilor. Cum a ajuns acolo

Cea mai veche statuie a lui Ioan de Hunedoara are o istorie aparte. Vreme îndelungată, monumentul emblematic așezat pe cel mai înalt turn al Castelului Corvinilor a stârnit controverse, mulți români și turiști întrebându-se cine este „străjerul” de bronz și cum a ajuns acolo.

Ioan de Hunedoara (d. 1456) a fost unul dintre marii comandanți militari din Europa medievală. Numit și Iancu de Hunedoara, a condus Transilvania și a fost guvernator al Ungariei în secolul al XV-lea, rămânând în istorie ca unul dintre marii apărători ai sud-estului Europei în fața invaziilor otomane.

Ioan de Hunedoara a fost tatăl regelui Matia Corvin al Ungariei și s-a remarcat printr-o carieră militară strălucită, încununată de ultima sa bătălie, purtată în vara anului 1456, la Belgrad. După 18 zile de luptă, oștile sale au respins puternica armată a sultanului Mehmed al II-lea Cuceritorul , distrugând flota otomană și alungând-o de la porțile cetății.

La câteva zile după încheierea luptelor, a murit în tabăra sa de la Zemun, aflată în apropierea Belgradului. Trupul său a fost adus la Alba Iulia, fiind depus în Catedrala romano-catolică a cetății „Alba Carolina”. Tot aici, a fost mutat și trupul fiului său cel mare, Ladislau, ucis în același an, la ordinul regelui Ungariei, Ladislau Postumul.

Statuile lui Ioan de Hunedoara

Ioan de Hunedoara a rămas un personaj istoric important în România, Ungaria, Serbia, Bulgaria și Albania. În afara țării, monumentele sale împodobesc orașele Budapesta, Pecs, Belgrad și Varna.

În România, cel supranumit „Atletul lui Hristos” a lăsat posterității cea mai prețioasă moștenire: Castelul Corvinilor și mai multe cetăți, forturi și mănăstiri din Transilvania. Totuși, doar câteva monumente au fost ridicate în memoria sa.

Hunedoara, locul unde a început istoria familiei Huniazilor, păstrează patru statui ale lui Ioan de Hunedoara. Una dintre ele a fost ridicată în anii ‘90 în Centrul civic al municipiului. A fost realizată de bronz și îl înfățișează în picioare, cu sabia în mână.

Un bust de metal al eroului medieval a fost amplasat în fața Palatului administrativ interbelic din Centrul Vechi al Hunedoarei, alături de cel al lui Avram Iancu. Un alt bust de bronz, cu dimensiuni mai mari, poate fi văzut în Castelul Corvinilor. A fost realizat în 1967 de sculptorul Iustin Năstase.

Cea mai spectaculoasă statuie a lui Ioan de Hunedoara a vegheat timp de peste un secol și jumătate Hunedoara, de la înălțimea de aproape 30 de metri a Tunului Buzdugan. Recent, monumentul de bronz a fost coborât de turnul medieval, pentru a fi restaurat.

Misterul cavalerului de pe Turnul Buzdugan

Cavalerul, cu o înălțime de circa 2,5 metri și o greutate de peste 200 de kilograme, fusese afectat de furtuni, de trecerea timpului, dar și de distrugeri provocate de oameni. În zilele Revoluției din 1989, a fost țintit de gloanțele trase de la un post militar aflat pe Dealul Sânpetru din Hunedoara, în apropierea unei uzine de apă a orașului. Urmele gloanțelor s-au păstrat pe corpul cavalerului de bronz.

Mulți dintre localnici și turiști nu au știut pe cine reprezintă străjerul de bronz „cocoțat” pe cel mai înalt turn al castelului și cum a ajuns acolo.

Unii au fost convinși că era un simplu soldat, operă a vreunui sculptor local, respingând ideea că ar putea fi chiar o ilustrare din secolul al XIX-lea a faimosului comandant de oști. Istoricii au oferit date sigure despre originea statuii.

„Ideea amplasării unui cavaler în armură pe Turnul Buzdugan i-a aparţinut arhitectului Ferenc Schultz, decedat în 1870, iar aceasta s-a reușit a fi materializată doar în 1873 de către arhitectul Imre Steindl. Statuia, un cavaler ȋn armură completă care ține cu mâna dreaptă o suliță de a cărei hampă este prinsă o tăblie metalică ce are traforat anul 1873, ȋl reprezintă pe Ioan de Hunedoara”, a informat arheologul Sorin Tincu, directorul Muzeului Castelului Corvinilor.

Ferenc Schulcz (1838–1870), arhitectul care a demarat restaurarea castelului în jurul anului 1869, după incendiul care l-a mistuit în 1854, propunea un acoperiş învelit cu ţiglă smălţuită ce urma să păstreze forma iniţială, cea conică, dar care să fie mult mai impozant, ȋn conformitate cu rolul de reşedinţă regală, acoperişul fiind surmontat de un cavaler ȋn armură. Moartea subită a lui Schulcz (1870) a făcut ca propunerea lui să fie materializată numai ȋn anul 1873 de către arhitectul Imre Steindl (1839–1902).

Evenimentul festiv al ridicării statuii

Ridicarea statuii lui Ioan de Hunedoara pe Turnul Buzdugan a avut loc în 26 noiembrie 1873, informa presa vremii.

„Această zi trezise încă dinainte un mare interes în rândul locuitorilor orașului, iar când, după ora 10, bubuitul tunurilor și sunetele muzicii au anunțat începutul ridicării statuii, toți s-au grăbit să fie martorii acestui spectaculos moment. În mai puțin de o oră și jumătate, statuia impunătoare a cavalerului în armură a fost așezată la locul ei, fără ca vreun incident sau pericol să fi apărut, ceea ce dovedește calculele precise și măiestria celor implicați”, informa ziarul Kelet, care apărea la Cluj-Napoca.

Evenimentul fusese continuat cu o sărbătoare organizată în seara aceleiași zile, la Hunedoara.

„Statuia cavalerului, admirată de mulți și la Expoziția Mondială de la Viena, a rămas acolo, legănată de frunzișul verde și de drapelele tricolore, la o înălțime de 36 de stânjeni. Această statuie, realizată la Pesta în turnătoria Schlick, pare să vestească faptul că locuința castelului eroului Hunyadi, multă vreme supusă unei jalnice pustiiri, nu va mai trece mult și se va ridica din ruine, înveșmântată din nou în strălucirea și podoaba ei de odinioară”, informa ziarul Kelet, într-un articol cu titlul „Statuia lui Hunyadi”, din 27 noiembrie 1873.

Suportul care susţine monumentul a mai fost restaurat în anul 1934, când, ȋn urma unei furtuni, a cedat, iar cavalerul s-a ȋnclinat atât de mult ȋncât ameninţa să se prăbuşească, şi ȋn timpul lucrărilor de restaurare din anii 1950–1960.

Începând cu anul 1900, înfăţişarea turnului nu a mai suferit modificări, aici fiind realizate numai lucrări de conservare, care au avut în vedere intervenţii de consolidare a zidăriei şi reparaţii la acoperiş.

Turnul Buzdugan a intrat în reabilitare, iar în 30 septembrie, statuia care îl împodobește a fost dată jos de pe vârful acestuia, pentru a fi reparată.

Restaurarea statuii este cuprinsă în proiectul de restaurare în valoare de 6,6 milioane de euro, derulat în prezent la Castelul Corvinilor, în completarea lucrărilor începute în 2019, tot cu finanțare eruopeană.