 Sindicatul TAROM cere revocarea Consiliului de Administrație. Acuză instabilitate managerială și rezultate financiare slabe | adevarul.ro
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Sindicatul TAROM cere revocarea Consiliului de Administrație. Acuză instabilitate managerială și rezultate financiare slabe

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Sindicatul Unit TAROM (SUT) solicită ministrului interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, declanșarea procedurii de revocare a actualului Consiliu de Administrație al companiei și organizarea unei noi selecții, cu criterii care să asigure „expertiză reală în aviație civilă”. 

Sindicatul TAROM cere revocarea actualului Consiliu de Administrație. FOTO: Arhivă
Sindicatul TAROM cere revocarea actualului Consiliu de Administrație. FOTO: Arhivă

Într-o scrisoare deschisă, sindicaliștii cer și evaluarea modului în care actualii administratori și-au îndeplinit indicatorii de performanță prevăzuți în contractele de mandat.

Solicitarea vine în contextul în care TAROM trebuie să implementeze planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană până la 30 decembrie 2026.

Sindicatul atrage atenția că operatorul aerian a ajuns la al 17-lea director general din ultimul deceniu, iar funcția este ocupată interimar din 15 ianuarie 2026. Procedura de selecție pentru acordarea unui mandat complet nu a fost încă finalizată.

Această instabilitate managerială cronică nu mai poate fi disociată de organul care poartă răspunderea numirii și supravegherii conducerii executive: Consiliul de Administrație”, se arată în scrisoarea deschisă.

Sindicatul critică actualul Consiliu de Administrație

Potrivit SUT, actualul Consiliu de Administrație a primit mandate de patru ani în iunie 2024, însă majoritatea membrilor ocupau aceleași funcții, în regim provizoriu, încă din perioada 2021-2022.

Sindicaliștii susțin că, sub supravegherea actualului Consiliu, funcția de director general a fost ocupată de patru persoane diferite în mai puțin de doi ani și jumătate. Totodată, remunerația membrilor CA ar fi fost dublată, ajungând la 24.148 de lei brut lunar.

SUT ridică semne de întrebare și în privința prezenței Ancăi-Daniela Boagiu în actualul Consiliu de Administrație. Sindicatul amintește că aceasta, în calitate de ministru al Transporturilor, a contrasemnat HG nr. 1.267 din 7 decembrie 2000, prin care terenurile din perimetrul aeroportului, inclusiv cel de sub hangarul tehnic al TAROM, au fost transmise în administrarea Companiei Naționale Aeroporturi București.

Sindicatul susține că, în urma acestei situații, TAROM, iar în prezent TAROM Tehnic SRL, plătește o chirie anuală de aproximativ 900.000 de euro pentru terenul de sub hangar.

Considerăm profund inadecvat ca aceeași persoană să exercite astăzi funcția de membru al Consiliului de Administrație al companiei prejudiciate de actul pe care l-a contrasemnat și, mai mult, să prezideze Comitetul de nominalizare și remunerare, cu rol determinant în selecția directorului general”, susțin reprezentanții SUT.

Sindicaliștii reclamă deteriorarea performanțelor TAROM

Sindicatul afirmă că performanțele financiare și operaționale ale companiei s-au deteriorat sub supravegherea actualului Consiliu de Administrație.

În 2024, TAROM a raportat un profit net de aproximativ 287 de milioane de lei, însă sindicaliștii susțin că acesta a fost generat în cea mai mare parte de vânzări excepționale de active, respectiv sloturile de pe aeroportul Heathrow către Qatar Airways și patru aeronave Airbus A318. Tranzacțiile ar fi însumat peste 317 milioane de lei.

Fără aceste tranzacții one-off, compania ar fi înregistrat pierdere operațională”, susține SUT.

Sindicatul arată că cifra de afaceri a scăzut, numărul pasagerilor s-a redus cu 12%, iar gradul de ocupare a aeronavelor a ajuns la 77,6%.

Potrivit aceleiași surse, situația s-ar fi deteriorat în 2025, când în primele opt luni compania ar fi acumulat pierderi de aproximativ 150 de milioane de lei, iar gradul de ocupare ar fi coborât sub 70%.

Sindicaliștii susțin că TAROM a ratat și țintele financiare asumate prin planul de restructurare, situație despre care ar fi fost informată Comisia Europeană.

SUT cere o nouă procedură de selecție

Sindicatul consideră că planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană a fost aplicat în mod eronat, prin concentrarea pe vânzarea de active și injecțiile de capital de la stat, în detrimentul unor reforme structurale.

Printre acestea, SUT enumeră atragerea unui partener strategic, reducerea sustenabilă a costurilor operaționale, îmbunătățirea strategiei comerciale și asigurarea unei conduceri profesioniste și independente de influențele politice.

Sindicaliștii solicită declanșarea procedurii de revocare a actualului Consiliu de Administrație și organizarea unei noi selecții în baza legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

De asemenea, cer ca Ministerul Transporturilor și AMEPIP să evalueze modul în care administratorii și-au îndeplinit indicatorii de performanță și solicită organizarea, în termen de 15 zile, a unei întâlniri între conducerea ministerului și reprezentanții sindicatului.

Discuțiile ar urma să vizeze inclusiv tranziția de flotă și de personal, stabilitatea locurilor de muncă în contextul restructurării și situația TAROM Tehnic SRL.

Demersul nostru nu vizează persoane, ci restabilirea unei guvernanțe corporative reale la TAROM”, a transmis președintele Sindicatului Unit TAROM, Narcis Pașcu.

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