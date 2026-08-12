„Nu cauzează autism”. OMS, îngrijorată în legătură cu noua ofensivă a lui Trump împotriva vaccinurilor

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi-a exprimat miercuri îngrijorarea în legătură cu noile recomandări vaccinale decretate săptămâna acesta de Donald Trump, considerând că acestea nu se bazează pe datele ştiinţifice disponibile.

”Politica în materie de vaccinare trebuie să se bazeze pe un examen riguros, independent şi transparent a miilor de date ştiinţifice disponibile şi nu pe influenţe politice”, a avertizat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pe platforma X.

Preşedintele american a semnat luni un decret care conţine noi recomandări în materie de vaccinuri, recomandând ca administrarea acestora la copii să fie distanţară şi menţionând de mai multe ori autismul în prezentarea textului, scrie Agerpres.

”OMS îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că recentele schimbări aduse politicii de vaccinare în Statele Unite nu sunt în concordanţă cu datele ştiinţifice acumulate de-a lungul a zeci de ani”, a dat asigurări Tedros.

Aceste date ”indică perioadele când copiii sunt cei mai vulnerabili la boli, momentele când vaccinurile oferă cea mai bună protecţie, numărul de doze necesare, precum şi vaccinurile care pot fi administrate simultan în deplină siguranţă”, a explicat el, subliniind că acestea fac obiectul unei analize continue pe măsură ce noi informaţii sunt colectate la nivel global.

”Dovezile actuale sunt fără echivoc: vaccinurile - inclusiv vaccinul ROR (rujeolă, oreion, rubeolă n.red) - sunt sigure şi nu cauzează autism”, a precizat el, OMS subliniind în mai multe rânduri absenţa unei legături între vaccinare şi această tulburare de dezvoltare neurologică.

Şeful OMS avertizează totodată asupra faptului că ”amânarea vaccinării sau mărirea inutilă a intervalului dintre doze nu sporeşte siguranţa vaccinării şi poate lăsa copiii fără protecţie”.

Cercetarea medicală nu a stabilit niciodată vreo legătură între autism şi vaccinări, însă preşedintele american, împreună cu ministrul Sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr, continuă să sugereze existenţa unei legături.

Cunoscut pentru poziţiile sale antivaccin, Robert Kennedy Jr a iniţiat, după nominalizarea sa ca ministru al Sănătăţii, o amplă reevaluarea a vaccinurilor, unele dintre acestea utilizate de decenii, a remaniat calendarul vaccinărilor pediatrice şi a tăiat finanţările pentru dezvoltarea unor noi vaccinuri, măsuri condamnate cu tărie de comunitatea medicală şi ştiinţifică.

Justiţia americană a suspendat, la începutul anului, revizuirea politicii americane de vaccinare pe care acesta a iniţiat-o.

Decretul semnat luni de Donald Trump recomandă separarea în special a vaccinurilor contra rujeolei, rubeolei şi oreionului, în locul administrării lor printr-o singură injecţie.