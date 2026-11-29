Circulația autovehiculelor prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației I va fi oprită luni, 30 noiembrie, între orele 8:30 și 16:00, pentru lucrări la podul peste Tisa. Restricția nu afectează pietonii.

Podul istoric de la Sighet Foto: Adevărul

Traficul rutier prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației I (Podul Istoric) va fi suspendat temporar luni, 30 noiembrie, în intervalul 8:30–16:00, pentru efectuarea unor lucrări la podul peste râul Tisa „Academician Mihai Pop”.

Restricția se aplică doar autovehiculelor, iar circulația pietonală se va desfășura în condiții normale, a transmis duminică Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmației, într-un comunicat de presă, scrie Agerpres.

Potrivit instituției, autoritățile de frontieră din Ucraina au fost informate despre solicitarea de restricționare a accesului autovehiculelor pe pod.

După reluarea circulației rutiere, vor fi dispuse măsuri operative suplimentare. Polițiștii de frontieră sunt pregătiți să intervină pentru fluidizarea traficului dacă se vor înregistra timpi crescuți de așteptare, au precizat reprezentanții ITPF Sighetu Marmației.

Lucrările fac parte din obiectivul „Punere în siguranță a podului istoric peste râul Tisa «Academician Mihai Pop» din Sighetu Marmației” și sunt realizate în baza contractului de proiectare și execuție.