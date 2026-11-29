Ungaria scapă de perspectiva negativă asociată ratingului său suveran, după ce Standard & Poor’s a revizuit-o la stabilă. Agenția și-a păstrat însă evaluarea privind calificativul de țară. În argumentarea deciziei se regăsesc atât așteptările de reducere a deficitelor bugetare, cât și îmbunătățirea relațiilor dintre Budapesta și instituțiile Uniunii Europene.

S&P a menținut ratingul Ungariei la BBB-, dar a schimbat perspectiva din negativă în stabilă. Foto: Profimedia

Decizia a fost anunțată vineri, 27 noiembrie 2026. S&P a confirmat ratingul suveran pe termen lung la BBB-, precum și calificativul pe termen scurt, A-3. Evaluarea nu înseamnă o promovare a Ungariei pe scala de rating, ci o schimbare a perspectivei asociate calificativului existent.

Ratingul rămâne la limita categoriei recomandate investițiilor

Calificativul BBB- reprezintă ultima treaptă din categoria „investment grade”, respectiv cea recomandată investițiilor, pe scala Standard & Poor’s. Ungaria își păstrează astfel poziția în această categorie, fără ca agenția să îi acorde un rating superior în urma celei mai recente analize.

Revizuirea perspectivei se sprijină pe scenariul unei ajustări treptate a finanțelor publice. Agenția consideră că reformele instituționale și cadrul fiscal ar trebui să permită reducerea deficitelor bugetare în următorii doi ani.

Reformele și fondurile europene, în centrul evaluării

Potrivit evaluării citate de Reuters, schimbarea perspectivei vine după șase luni de reforme realizate de guvernul condus de Péter Magyar. Agenția leagă aceste măsuri de ameliorarea relațiilor cu instituțiile europene, un element important în argumentația sa privind evoluția economiei ungare.

Reformele au contribuit la deblocarea unor fonduri comunitare în valoare de 16,4 miliarde de euro, suspendate anterior. Accesul la aceste resurse figurează, alături de perspectiva reducerii deficitelor, printre argumentele prezentate pentru trecerea de la perspectiva negativă la cea stabilă.

Evaluarea include și estimări privind relansarea activității economice. S&P anticipează că economia Ungariei va reveni pe creștere în 2027 și că expansiunea va continua până în 2029. Pentru intervalul 2028-2029, agenția estimează un ritm mediu de creștere economică de 2,5%.

Un alt reper luat în calcul este obiectivul Ungariei de a adopta moneda euro până în 2032. În interpretarea agenției, această țintă poate orienta politicile economice și fiscale.

Energia rusească și subvențiile continuă să apese asupra bugetului

Îmbunătățirea perspectivei nu înlătură vulnerabilitățile semnalate de Standard & Poor’s. Agenția atrage în continuare atenția asupra dependenței Ungariei de importurile de energie din Rusia și asupra costurilor suportate de stat pentru menținerea prețurilor reglementate la energie pentru gospodării.

Potrivit S&P, subvențiile pentru energia consumată de populație reprezintă aproximativ 1% din PIB. Aceste cheltuieli mențin presiunea asupra bugetului, într-un moment în care scenariul agenției pentru următorii doi ani se bazează tocmai pe reducerea treptată a deficitelor publice.

Decizia Standard & Poor’s urmează unei mișcări similare făcute de Moody’s cu o săptămână înainte. Și această agenție a schimbat perspectiva ratingului suveran al Ungariei din negativă în stabilă, păstrând însă calificativul la Baa2. În ambele cazuri, modificarea a vizat perspectiva, fără o majorare a ratingului propriu-zis.