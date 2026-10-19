 O româncă, medic în Marea Britanie, a salvat viața unui bărbat în timpul vacanței la Miami | adevarul.ro
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O româncă, medic în Marea Britanie, a salvat viața unui bărbat în timpul vacanței la Miami

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O româncă a salvat viața unui străin după ce acesta s-a prăbușit și inima i-a încetat să mai bată pe un aeroport aglomerat din Florida.

Elena Sumanariu
Elena Sumanariu este medic în Marea Britanie Foto: Facebook/Elena Sumanariu

Elena Sumanariu, originară din România, este medic la Spitalul William Harvey din Ashford-Marea Britanie.

Doctorița  tocmai sosise în Miami pentru o vacanță când s-a trezit în centrul unei situații dramatice. Un bărbat s-a prăbușit sub ochii ei în urma unui stop cardiac.  Medicul specialist s-a grăbit să ajute, și-a dat seama că bărbatul nu avea puls și a început imediat resuscitarea cardiopulmonară în timp ce echipa de urgență a aeroportului a fost chemată la fața locului.

Faptul că a intervenit repede a făcut ca inima bărbatului să fie repornită cu ajutorul unui defibrilator iar Elena a primit acum o scrisoare de mulțumire de la directorul medical al companiei American Airlines, scrie Kentonline.

„Deși situația a fost neașteptată și, în mod firesc, stresantă, am preluat controlul, iar reacția mea a părut aproape instinctivă”, a spus doctorița.

„Am recunoscut urgența, am evaluat rapid situația și am intervenit imediat pentru a oferi asistență medicală în timp ce echipa de urgență a aeroportului era mobilizată. Faptul că eram departe de mediul meu clinic obișnuit a făcut ca situația să fie destul de diferită de cea de a răspunde unei urgențe în spital, dar principiile fundamentale ale resuscitării rămân aceleași. În acel moment, aveam foarte puțin timp să mă gândesc la altceva decât la ce trebuia făcut”, a mai precizat Elena Sumanariu pentru presa britanică.

Intervenția sa a fost apreciată și de conducerea medicală a East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust, instituție de care aparține Spitalul William Harvey (WHH), unde lucrează românca.

Dr. Saba Mahmood spune că „rapiditatea de gândire, expertiza medicală și răspunsul calm” al Elenei au făcut o „diferență semnificativă”. „Suntem incredibil de mândri că este membră a echipei noastre…”, a spuis acesta.

„Deși s-a întâmplat la mii de kilometri distanță de East Kent, suntem incredibil de mândri că face parte din echipa EKH”, a spus ea.

Elena Sumanariu este originară din Botoșani și a studiat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, înainte de a-și continua cariera medicală în Marea Britanie. 

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