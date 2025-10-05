search
Sfântul Toma Necredinciosul, sărbătorit pe 6 octombrie: povestea apostolului care a transformat îndoiala în credință. Ocrotitorul întârziaților

Publicat:

Pe 6 octombrie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Apostol Toma, unul dintre cei doisprezece ucenici ai lui Iisus, omul care a rămas în istorie sub numele de „Toma Necredinciosul”. Dar în spatele acestei etichete există o poveste mai complexă și mai emoționantă decât simpla imagine a îndoielii.

Reproducerere a celebrei picturi a lui Caravaggio „The Incredulity of Saint Thomas” Foto Caravaggio
Toma Necredinciosul surprins în momentul îndoielii sale în pictură de Caravaggio Foto Caravaggio com

În Calendarul Ortodox, Sfântul Apostol Toma este prăznuit pe 6 octombrie, dar și în Duminica Tomii, prima duminică după Paști, moment în care este citit pasajul evanghelic ce descrie neîncrederea sa.

În acest articol vei descoperi cine a fost cu adevărat Toma, ce spune Biblia despre momentul în care a fost numit „Necredinciosul”, cum a devenit ocrotitorul celor „întârziați”, cum îndoiala sa s-a transformat într-un simbol al credinței regăsite și ce lecții spirituale valoroase putem învăța astăzi din viața și moștenirea apostolului. Vei afla, de asemenea, cum a propovăduit Evanghelia în Orient, cum a ajuns până în India și cum exemplul său rămâne relevant pentru milioane de credincioși.

Cine a fost Sfântul Toma: Apostolul necredincios și curajos

Un apostol curajos, gata să meargă până la capăt alături de Învățătorul său, dar și un om ca toți oamenii – frământat, căutător, dornic de dovezi. Îndoiala lui, consemnată în Noul Testament, nu l-a îndepărtat de Hristos, ci l-a adus și mai aproape. Și tocmai această vulnerabilitate a sa l-a transformat într-un simbol al speranței pentru toți cei care, la rândul lor, se întreabă, se tem sau ezită în fața credinței.

În fiecare an, pe 6 octombrie, credincioșii își amintesc nu doar de apostolul care a cerut dovada palpabilă a Învierii, ci și de cel care a rostit una dintre cele mai puternice mărturisiri de credință din întreaga Biblie.

Sfântul Apostol Toma Necredinciosul în iconografia ortodoxă Foto Doxologia
Sfântul Apostol Toma Necredinciosul în iconografia ortodoxă Foto Doxologia

Biblia și Sfântul Toma Necredinciosul: Povestea arătării Învierii

Dar ce spune Biblia despre momentul în care Toma a primit porecla de „Necredinciosul”? Evanghelia după Ioan (20, 24-29) relatează scena care avea să-i schimbe pentru totdeauna destinul spiritual.

După Înviere, Hristos S-a arătat apostolilor, dar Toma nu era acolo. Când ceilalți i-au spus că L-au văzut pe Domnul, el a rostit cuvintele care aveau să rămână celebre: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede”.

Nu era o simplă neîncredere, ci strigătul unui om rănit de pierderea Învățătorului său, al unui ucenic care nu putea accepta ușor vestea imposibilului.

Opt zile mai târziu, scena s-a schimbat dramatic. Ușile erau încuiate, dar Hristos a intrat și S-a așezat în mijlocul discipolilor. Cu blândețe, dar și cu fermitate, I-a spus lui Toma: „Adu-ți degetul încoace și vezi mâinile Mele, și adu-ți mâna și o pune în coasta Mea; și nu fi necredincios, ci credincios”.

Citește și: Apostolul Toma Necredinciosul, prăznuit pe 6 octombrie. De ce a fost considerat mereu un întârziat

Toma nu a mai avut nevoie să atingă nimic. Cuvintele i-au străpuns sufletul, iar mărturisirea care i-a ieșit de pe buze a devenit unul dintre cele mai frumoase acte de credință din întreaga Scriptură: „Domnul meu și Dumnezeul meu!”.

Este clipa în care „necredinciosul” a devenit, de fapt, modelul credinței regăsite.

Toma, ocrotitorul celor „întârziați”: Învățăturile unui apostol

Un detaliu fascinant al vieții Sfântului Toma este felul în care el pare mereu „întârziatul” dintre apostoli. Nu a fost prezent la prima arătare a Domnului ucenicilor și nici la Adormirea Maicii Domnului. Dar această întârziere nu a fost o simplă coincidență – a făcut parte din rânduiala divină.

Prin absența sa, Toma a avut privilegiul de a primi dovezi directe și clare ale Învierii: atingerea mâinilor lui Hristos, a semnelor cuielor și a coastei Sale, experiențe care i-au cimentat credința într-un mod unic și memorabil.

Și mai surprinzător, la Adormirea Maicii Domnului, Toma a sosit trei zile mai târziu și a cerut să i se deschidă mormântul pentru a-i săruta mâinile. În loc să găsească trupul Fecioarei, a descoperit mormântul gol – dovada că Maica Domnului nu fusese supusă stricăciunii, un semn al harului divin.

Astfel, Sfântul Toma a devenit simbolul și ocrotitorul  întârziaților – nu pentru cei care amână din comoditate sau neglijență, ci pentru aceia al căror timp se aliniază, într-un mod tainic, cu planul lui Dumnezeu, descoperindu-se astfel adevăruri și haruri ascunse.

Îndoiala Sfântului Toma și lecția credinței regăsite

Povestea Sfântului Toma nu este doar un episod biblic, ci și o lecție actuală. Mulți oameni, atunci când trec prin încercări, se regăsesc în Toma: caută răspunsuri, vor dovezi, au nevoie să simtă că Dumnezeu există și că își arată prezența și sprijinul în viața lor.

Citește și: De ce începe anul pentru ortodocși pe 1 septembrie: tradiții, superstiții și ritualuri ale începutului de an bisericesc. Ce să faci ca să ai noroc

Îndoiala lui Toma nu a fost condamnată, ci transformată. Hristos nu l-a respins, ci i-a oferit exact ceea ce cerea, pentru ca apoi să-i spună și nouă tuturor: „Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut”.

Astfel, apostolul îndoielii devine pentru milioane de creștini dovada că Dumnezeu nu Se teme de întrebările noastre, ci ni le primește, transformându-le în certitudini.

Moștenirea Sfântului Toma și propovăduirea Evangheliei în Orient și India

Tradiția spune că, după acest episod, Toma și-a dus credința până la capătul lumii cunoscute. A propovăduit Evanghelia în Orient, ajungând până în India, unde este cinstit ca întemeietor al comunităților creștine vechi de două milenii.

A murit ca martir, dar numele lui a rămas pentru totdeauna legat de una dintre cele mai mari revelații: că îndoiala poate fi, paradoxal, poarta către cea mai profundă credință.

În ziua de Sfântul Toma, pe 6 octombrie, când credincioșii aprind lumânări și rostesc rugăciuni, povestea lui ne reamintește că Dumnezeu nu ne cere perfecțiune, ci sinceritate. Și că uneori, tocmai din cele mai grele întrebări se nasc cele mai frumoase răspunsuri.

