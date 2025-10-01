search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Ce se întâmplă când citești Acatistul Sfântului Ciprian, dezlegător de vrăji și blesteme. Moaște făcătoare de minuni, în București

Publicat:

Puține rugăciuni din calendarul ortodox au stârnit atât de mult interes, emoție și curiozitate precum Acatistul Sfântului Ciprian. Considerat un adevărat „dezlegător” de farmece și blesteme, acest text liturgic are o încărcătură spirituală aparte. Mulți credincioși mărturisesc că prin citirea lui au simțit schimbări reale în viața lor.

Icoană Sfinții Ciprian și Iustina din Biserica Zlătari București Foto Daciana Stoica pentru Adevărul
Icoană Sfinții Ciprian și Iustina din Biserica Zlătari București Foto Daciana Stoica pentru Adevărul

Spre deosebire de rugăciunea simplă, pe care credinciosul o poate rosti oricând pentru protecție sau ajutor, Acatistul Sfântului Ciprian este un text liturgic complet, alcătuit din cântări și stihuri, menit să fie citit cu credință și răbdare.

Dar ce se întâmplă când citești acatistul și de ce este numit „scut împotriva răului”?

În rândurile care urmează vei descoperi: povestea cutremurătoare a Sfântului Ciprian și a Iustinei, modul în care Acatistul funcționează ca protecție spirituală, minunile asociate moaștelor sale și felul în care credincioșii îl cinstesc astăzi, la Biserica Zlatari și în întreaga țară.

Rugăciunea către Sf Ciprian la moaștele din Biserica Zlătari din București Foto Daciana Stoica
Rugăciunea către Sf Ciprian la moaștele din Biserica Zlătari din București Foto Daciana Stoica

Sfântul Ciprian și Iustina – povestea vrăjitorului care a devenit martir și dezlegător de vrăji

Puterea Acatistului Sfântului Ciprian nu poate fi înțeleasă fără a privi viața sa cutremurătoare. Înainte de a fi martir al lui Hristos, Ciprian era un temut vrăjitor și filosof păgân, al cărui nume stârnea teamă. Totul s-a schimbat când un tânăr îndrăgostit l-a rugat să o facă pe fecioara Iustina să-l iubească, chemând puterile întunericului.

Vrăjile și duhurile trimise de Ciprian s-au frânt însă în fața rugăciunii, postului și semnului Sfintei Cruci. Înfrânt de credința tinerei, Ciprian a înțeles adevărul și a renunțat la magia întunecată. S-a botezat, a devenit preot și apoi episcop. Alături de Iustina, a primit cununa muceniciei pe 2 octombrie 304.

Această transformare uimitoare – din slujitor al demonilor în apărător al credinței – explică de ce credincioșii îl numesc „dezlegător de vrăji și blesteme” și de ce rugăciunile către el sunt privite ca un scut puternic împotriva răului.

Ce se întâmplă când citești Acatistul Sfântului Ciprian

Cei care se roagă cu credință spun că Acatistul Sfântului Ciprian aduce o liniște profundă. În tradiția populară, se crede că rugăciunea citită constant poate rupe legăturile invizibile ale farmecelor și alunga energiile negative.

Psihologii susțin că repetarea rugăciunii are un efect de meditație profundă, iar preoții afirmă că devine o pavăză împotriva ispitelor și atacurilor nevăzute. Mulți credincioși spun că au scăpat de coșmaruri, conflicte au fost aplanate, relații vindecate, iar sufletele lor au găsit pace și echilibru.

Racla cu moaștele Sf Ciprian din Biserica Zlătari din București Foto Daciana Stoica / Adevărul
Racla cu moaștele Sf Ciprian din Biserica Zlătari din București Foto Daciana Stoica / Adevărul

Un acatist nu este doar o rugăciune – este un întreg text liturgic, structurat în cântări și stihuri, conceput să fie citit cu credință pentru protecție, liniște sufletească și dezlegare de farmece. Acatistul Sfântului Ciprian începe cu versurile: „Bucură-te, Cipriane, slujitor al luminii, care ai lepădat întunericul și ai urmat calea lui Hristos…”.

Cei care doresc să continue rugăciunea pot găsi textul complet în biserici, în cărți de rugăciuni ortodoxe sau pe site-uri specializate dedicate acatistelor.

Sfântul Ciprian – protector al românilor la Zlătari: moaște făcătoare de minuni

În inima Bucureștiului, pe Calea Victoriei, în Centrul Istoric al Capitalei, între străzile Stavropoleos și Lipscani, se află Biserica Sfântul Ciprian – Zlătari. Aici, într-o raclă nouă sfințită anul trecut, în 2024, din stânga altarului, se păstrează mâna dreaptă a Sfântului Ciprian, o relicvă considerată făcătoare de minuni care atrage pelerini din întreaga țară, încă din 1790.

Credincioși la Biserica Sf Ciprian Zlătari din București Foto Facebook Biserica Sf Ciprian Zlătari
Biserica Sf Ciprian Zlătari din București Foto Facebook Biserica Sf Ciprian Zlătari

Credincioșii vin să se închine și să simtă apropierea sfântului care, prin viața sa, a demonstrat că lumina poate învinge întunericul. Se spune că rugăciunile închinate Sfântului Ciprian dezleagă nu doar farmecele și blestemele, ci pot aduce vindecarea unor boli grave și chiar darul pruncilor femeilor care nu puteau avea copii.

Ciprian, fost vrăjitor și slujitor al zeilor păgâni, s-a transformat într-un martir al credinței și este venerat ca cel care dezleagă farmecele, alungă vrăjile și aduce protecție spirituală. Fiecare atingere și clipă de rugăciune la moaștele sale aduce liniște și speranță. 

Sfântul Ciprian, sărbătorit pe 2 octombrie

Sfântul Ciprian este pomenit anual pe 2 octombrie, zi de mare însemnătate pentru cei care îi cer ajutorul. El simbolizează transformarea – din vrăjitor păgân în sfânt creștin, din slujitor al întunericului în apărător al luminii.

În această zi, credincioșii aduc acatiste și pomelnice, cerând dezlegare de blesteme, protecție pentru familie și vindecarea sufletului. Popularitatea Sfântului Ciprian a crescut datorită nenumăratelor mărturii despre minunile săvârșite prin rugăciune.

Iconografie: Sfinții Ciprian și Iustina în Biserica Zlătari București Foto Daciana Stoica / Adevărul
Iconografie: Sfinții Ciprian și Iustina în Biserica Zlătari București Foto Daciana Stoica / Adevărul
Viața și minunile Sfântului Ciprian

Născut în secolul al III-lea, la Antiohia, Ciprian a fost inițial cunoscut ca mare vrăjitor. Odată cu întâlnirea cu credința creștină, viața sa s-a schimbat radical. Convertirea sa este una dintre cele mai spectaculoase din istoria creștinismului: din „stăpân al farmecelor”, Ciprian a devenit preot și episcop, cunoscut pentru puterea de a alunga răul.

Minunile sale sunt amintite în numeroase scrieri: de la izbăvirea celor chinuiți de duhuri rele, până la protejarea celor nedreptățiți.  De aceea, credincioșii îi citesc acatistul, convinși că Sfântul Ciprian continuă să intervină în viețile celor care îl cheamă cu credință.

Indiferent dacă alegi să citești Acatistul Sfântului Ciprian sau nu, povestea sa, moaștele și minunile atribuite aduc credincioșilor liniște sufletească și echilibru. Pentru cei care se roagă, dincolo de tradiție și legende despre ruperea legăturilor invizibile ale blestemelor și farmecelor, Acatistul Sfântului Ciprian devine un scut împotriva energiilor negative, iar viața sfântului rămâne o inspirație despre cum lumina poate birui întunericul. Dacă vrei să experimentezi efectele sale, rostește-l cu inimă deschisă și vei simți pacea și protecția care l-au făcut faimos de secole.

