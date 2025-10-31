Şeful jandarmilor din Argeş, împuternicit la Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti

Colonelul Toma Marius Cezar va ocupa, începând din 1 noiembrie, funcţia de director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

”Începând cu data de 1 noiembrie, colonelul Toma Marius Cezar este împuternicit în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti. Precizăm faptul că această funcţie era temporar vacantă de la finalul lunii august, ca urmare a faptului că domnul general-maior Cătălin Stegăroiu a fost împuternicit în funcţia de prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române”, a transmis, vineri, Jandarmeria Română, scrie News.

Colonelul Toma Marius Cezar ocupă funcţia de inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş.

Instituţia a precizat că ”decizia de împuternicire a acestuia a fost luată în urma unui proces de analiză început anterior, proces care a vizat evaluarea mai multor aspecte manageriale, pentru a asigura continuitatea actului de comandă la nivelul Jandarmeriei Capitalei”.

Cel mai probabil, decizia a fost luată în contextul apărut joi seară, când Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și unul dintre organizatorii marșului dedicat victimelor incendiului din clubul Colectiv, a fost amendat de Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”.

Jandarmeria Română a anunțat că verifică modul de aplicare a sancțiunii contravenționale acordate organizatorului marșului comemorativ pentru victimele de la Colectiv, precizând că jandarmul ar fi acționat fără să țină cont de spiritul legii.