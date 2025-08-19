search
Marți, 19 August 2025
Video Jandarmeria Capitalei neagă că l-ar fi dus încătușat pe „Stegarul dac”, în fața instanței, așa cum a declarat avocatul acestuia

Jandarmeria neagă informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la faptul că Cezar Avrămuță, cunoscut publicului drept „Stegarul dac”, ar fi fost prezentat încătușat, de către jandarmi, în fața instanței.

Stegarul dac urcat în copac. FOTO: Facebook
Stegarul dac urcat în copac. FOTO: Facebook

„Referitor la informațiile apărute în spațiul public, conform cărora <o persoană a fost prezentată încătușată, de către jandarmi, în fața instanței>, precizăm că această informație este complet falsă”. Subliniem faptul că persoana în cauză se află în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor - Penitenciarul Rahova și a fost prezentată în fața instanței de către lucrători ai acesteia, conform reglementărilor în vigoare. Atribuțiilor jandarmilor în sala de judecată constau în menținerea ordinii și aplicarea măsurilor legale care se impun dacă aceasta este tulburată”, a transmis Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

Reacția Jandarmeriei vine după ce avocatul Mihai Rapcea a transmis într-un clip video, postat pe rețelele de socializare, că „Stegarul dac”, clientul său, a fost adus în fața instanței încătușat de jandarmi.  

„L-au adus încătușat, au evacuat sala. Au mai fost și alte dosare similare, în niciun caz nu a fost evacuată sala. Patru jandarmi, toți cu camerele funcționând, toată lumea înregistra. Infractor deosebit de periculos. (...) Nu este violent, nu este agresiv, deci nu se justifică menținerea cătușelor”, a precizat avocatul bărbatului.

Cezar Avrămuță a fost arestat preventiv pe 23 mai 2025, după ce Tribunalul București i-a respins contestația privind înlocuirea arestului la domiciliu pentru tulburarea ordinii publice în mod repetat. În ziua alegerilor prezidențiale din luna mai, el și-a tăiat brățara electronică de supraveghere și a părăsit locuința.

Cunoscut pentru acțiunile sale de protest spectaculoase, Cezar Avrămuță a recurs din nou la un gest extrem în semn de nemulțumire față de condițiile de detenție. Aflat în arest preventiv la Penitenciarul Rahova, acesta s-a cățărat, pe 1 august, într-un copac din curtea închisorii. După aproape 18 ore, Avrămuță a coborât în siguranță, fără să fi fost rănit și a fost dus imediat la cabinetul medical pentru un control, care a confirmat că nu se află în pericol.

