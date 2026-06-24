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Se deschide primul șantier din sectorul montan al Autostrăzii Unirii A8. Mobilizare masivă în teren: 150 de muncitori și 140 de utilaje pregătite de lucru

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Un nou pas important pentru Autostrada Unirii A8: se pregătește deschiderea primului șantier din sectorul montan, pe tronsonul Joseni–Ditrău, după aprobarea proiectului tehnic pentru autorizația de construire, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.

Mobilizare masivă în teren: 150 de muncitori și 140 de utilaje pregătite FOTO: CNAIR
Se deschide primul șantier din A8 montan foto: CNAIR

Potrivit acestuia, documentația a fost aprobată înainte de termenul prevăzut în contract și urmează să ajungă la Ministerul Transporturilor pentru emiterea autorizației de construire.

„Începem primul șantier din A8 montan! Astăzi am făcut un nou pas important pentru Autostrada Unirii A8. La noua companie de drumuri CNIR a fost aprobat proiectul pentru autorizația de construire (PAC) pentru lotul Joseni - Ditrău, înainte de termenul prevăzut în contract. Urmează ca documentația să ajungă la Ministerul Transporturilor, unde vom emite în cel mai scurt timp autorizația de construire, astfel încât să putem da startul efectiv lucrărilor pe primul lot al secțiunii montane a Autostrăzii Unirii”, a transmis Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Constructorul anunță mobilizare masivă pe șantier

Constructorul este pregătit să înceapă lucrările imediat după emiterea autorizației, având deja mobilizate resurse importante în teren.

„În teren, constructorul e pregătit în blocstart cu peste 150 de muncitori în prima etapă, organizarea de șantier e finalizată, cele două stații de betoane și cea de asfalt sunt operaționale, drumurile de șantier sunt pregătite, cele 140 de utilaje sunt aliniate, iar baza nouă de produs grinzi e pe poziție, ea urmând să producă zilnic câte trei grinzi lungi de 40 de metri”, a precizat oficialul.

Acesta a subliniat importanța proiectului atât pentru Autostrada Unirii, cât și pentru infrastructura județului Harghita.

„Este o bornă extrem de importantă, deoarece vorbim despre primul șantier care se deschide pe sectorul montan al A8 și, totodată, despre primul lot de autostradă construit vreodată în județul Harghita”, a mai transmis Horațiu Cosma.

Lotul Joseni – Ditrău are o lungime de 14,4 kilometri, iar asocierea de constructori din România și Bulgaria va avea la dispoziție doi ani pentru finalizarea lucrărilor.

Proiectul include: 18 poduri și pasaje; trei ecoducte destinate traversării în siguranță a faunei; un nod rutier la Joseni; o descărcare provizorie la Ditrău, astfel încât tronsonul să poată fi dat în trafic independent de sectorul vecin.

Sectorul montan al A8, estimat la 4 miliarde de euro

Secretarul de stat a subliniat importanța strategică a Autostrăzii Unirii pentru conectarea Moldovei cu Transilvania și vestul Europei. Autostrada Unirii A8 este proiectul care va lega Moldova de Transilvania printr-o infrastructură modernă, sigură și rapidă, a mai precizat secretarul de stat.

Sectorul montan al acestei autostrăzi va costa circa 4 miliarde de euro. Se întinde de la Sovata (Mureș) și până la Pipirig (Neamț), având peste 110 kilometri de autostradă într-un relief dificil, cu zeci de viaducte, tuneluri, milioane de metri cubi de săpătură, consolidări masive și alte tipuri de lucrări care vor transforma acest proiect într-unul dintre cele mai spectaculoase din România și chiar din Europa.

„Continuăm să accelerăm toate etapele administrative și tehnice, astfel încât A8 să se transforme cât mai repede în șantiere și, apoi, în kilometri de autostradă deschiși circulației. Fiecare pas pe care îl facem astăzi ne apropie de momentul în care A8 va deveni coloana vertebrală a legăturii dintre Moldova, Transilvania și vestul Europei”, a mai spus Horațiu Cosma.

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