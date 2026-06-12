search
Vineri, 12 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Autostrada Unirii A8 înaintează: 45 de kilometri de drum de mare viteză intră în faza de proiectare pe sectorul Moțca-Iași-Ungheni

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis vineri, 12 iunie, ordinul de începere a proiectării pentru două noi tronsoane ale Autostrăzii Unirii A8, pe sectorul Moțca –Iași– Ungheni. Etapa de proiectare urmează să înceapă pe 24 august și va fi finanțată prin Programul SAFE.

Autostrada A8 prinde viteză pe sectorul Moldovei Foto: FB/CNIR
Autostrada A8 prinde viteză pe sectorul Moldovei Foto: FB/CNIR

Anunțul a fost făcut de oficiali din Ministerul Transporturilor, care susțin că proiectele au fost contractate recent, fiind atribuite unor asocieri de constructori din România și Spania.

După finalizarea etapei de proiectare, estimată la 10 luni, autoritățile estimează că lucrările efective ar putea începe în vara anului 2027.

„Am emis, astăzi, ordinul pentru începerea proiectării pentru 45 de kilometri ai A8 cu finanțare SAFE. Sunt două tronsoane cu o complexitate tehnică ridicată, cu numeroase lucrări de artă, poduri, pasaje și tuneluri, iar după cele 10 luni alocate etapei de proiectare, lucrările efective vor începe în iunie 2027, în sezonul favorabil construcțiilor”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Și secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), Horaţiu Cosma, a subliniat importanța demarării acestei etape, afirmând că „Autostrada Unirii merge înainte”, odată cu emiterea ordinului de începere a proiectării pentru tronsoanele 1 și 3.

Primul tronson vizat, Moțca – Târgu Frumos, are o lungime de 27 de kilometri și presupune realizarea a 36 de poduri și pasaje, patru tuneluri și trei noduri rutiere, în punctele Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. Pentru asigurarea conexiunii cu secțiunea Leghin – Târgu Neamț a A8 și cu Autostrada A7 (Bacău – Pașcani), va fi construit cu prioritate un segment de 5,5 kilometri, cu termen de execuție de maximum 12 luni.

Cel de-al doilea tronson, Lețcani – DN24 (Iași), are o lungime de aproape 18 kilometri și include 18 pasaje, șase tuneluri și două noduri rutiere, la intersecția cu DJ 282 și DN24.

Pentru celelalte două tronsoane ale sectorului Moțca – Iași – Ungheni (loturile 2 și 4), autoritățile așteaptă finalizarea procedurilor la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), pentru a putea fi semnate contractele și pentru acestea.

Proiectul rămâne unul strategic pentru Moldova și pentru infrastructura rutieră națională, fiind considerat esențial pentru conectarea regiunilor istorice ale României, susțin oficialii din MT.

„Pas cu pas, kilometru cu kilometru, Autostrada Unirii A8 prinde contur. Un proiect strategic pentru Moldova și pentru întreaga Românie, care apropie comunități, creează oportunități și leagă mai bine provinciile istorice ale țării. Autostrada Unirii nu mai este doar un proiect pe hârtie. Devine, în fiecare zi, o realitate tot mai apropiată de milioane de români”, a subliniat Horațiu Cosma.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un urs a intrat în opt case dintr-un sat și a căutat mâncare inclusiv în frigider. Cum a scăpat o bătrână
digi24.ro
image
Cum va arăta Guvernul Tomac. Lista miniștrilor propuși de premierul desemnat - surse
stirileprotv.ro
image
Efectul politicilor lui Bolojan. Inflația a înregistrat o nouă creștere-record, de aproape 11%. Ce produse și servicii s-au scumpit cel mai mult
gandul.ro
image
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
mediafax.ro
image
Cum a reacționat Toni Iuruc după ce a văzut imaginile cu Simona Halep și noul iubit pe „Insula Miliardarilor”
fanatik.ro
image
Marea frământare din USR: ascultă de baza partidului sau de dorința lui Nicușor Dan
libertatea.ro
image
NATO, la cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană. Panică provocată de un avion de pasageri israelian
digi24.ro
image
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
gsp.ro
image
Toni Iuruc "rupe" tăcerea, după ce au apărut imaginile cu Simona Halep și noul său partener în Mykonos
digisport.ro
image
Imagini rare cu Andreea Marin în bucătărie. Vedeta a gătit mâncărurile preferate ale fiicei sale, Violeta
click.ro
image
Ce se întâmplă dacă nu ai stagiul minim de cotizare pentru pensie
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Ţara din Europa în care oamenii îşi alimentează locuinţele cu electricitatea de la maşini
observatornews.ro
image
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
cancan.ro
image
Parlamentarii au votat pentru creșterea unor pensii cu 200 lei. Care perioade vor deveni contributive?
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
prosport.ro
image
Cât costă șezlongurile în Thassos în vara lui 2026. Informațiile pe care românii le caută înainte de concediu
playtech.ro
image
Cea mai tare glumă cu Shakira după festivitatea de deschidere de la Cupa Mondială. De ce e mai tare artista columbiană decât Italia
fanatik.ro
image
Fost consilier prezidențial: Unirea cu Republica Moldova, motivul disputei dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan
ziare.com
image
Salma Hayek a luat microfonul, la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale. Tot stadionul a izbucnit în urale
digisport.ro
image
Cum descriu străinii mâncarea românească după prima vizită și de ce micul dejun îi cucerește imediat
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Adelinei Pestrițu. E într-un cartier exclusivist din Capitală. Vila e identică cu super casele vedetelor din America. Are inclusiv palmieri în curte / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Anunț dramatic privind pensionarii din România. Scădere la pensia lunară
mediaflux.ro
image
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Reacția fostului soț al Simonei Halep, după vacanța acesteia din Mykonos cu „Regele Mezelurilor”. Toni Iuruc: „Să fie sănătoasă”
click.ro
image
Horoscop 12-18 iunie. Câștiguri și oportunități financiare pentru Tauri, Săgetătorii își pot schimba direcția vieții, proiecte promițătoare pentru Capricorni
click.ro
image
Andreea Ibacka, surprinsă într-o ipostază inedită după divorțul de Cabral: „Viața pe șantier”
click.ro
Prințesa Bajrakitiyabha a Thailandei, Profimedia (2) jpg
Vestea tragică a zilei! Prințesa a murit, la doar 47 de ani. Din 2022, a fost chinuită de boală
okmagazine.ro
Saved by the Bell, Mark Paul Gosselaar foto Profimedia jpg
Îl mai ții minte pe Zack din „Salvați de clopoțel”? Uite cum arată acum, la 52 de ani!
clickpentrufemei.ro
Copie a tăbliței de la Gradeșnița, față (stânga) și spate, expusă la Muzeul Regional de Istorie din Vrața (© Vassia Atanassova / Wikimedia Commons)
Tăblița de la Gradeșnița, unul dintre cele mai captivante mistere ale preistoriei europene
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un aliment consumat în România la orice oră din zi ar putea crește riscul de cancer de sân cu 50%
image
Reacția fostului soț al Simonei Halep, după vacanța acesteia din Mykonos cu „Regele Mezelurilor”. Toni Iuruc: „Să fie sănătoasă”

OK! Magazine

image
Subjugat dependenței de femei, „Regele armăsar” a declanșat Revoluția sexuală, conducând societatea spre desfrâu

Click! Pentru femei

image
Era cât pe ce să moară înainte de-a se îndrăgosti de Elizabeth Hurley. Dragostea l-a salvat?

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!