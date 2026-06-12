Autostrada Unirii A8 înaintează: 45 de kilometri de drum de mare viteză intră în faza de proiectare pe sectorul Moțca-Iași-Ungheni

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis vineri, 12 iunie, ordinul de începere a proiectării pentru două noi tronsoane ale Autostrăzii Unirii A8, pe sectorul Moțca –Iași– Ungheni. Etapa de proiectare urmează să înceapă pe 24 august și va fi finanțată prin Programul SAFE.

Anunțul a fost făcut de oficiali din Ministerul Transporturilor, care susțin că proiectele au fost contractate recent, fiind atribuite unor asocieri de constructori din România și Spania.

După finalizarea etapei de proiectare, estimată la 10 luni, autoritățile estimează că lucrările efective ar putea începe în vara anului 2027.

„Am emis, astăzi, ordinul pentru începerea proiectării pentru 45 de kilometri ai A8 cu finanțare SAFE. Sunt două tronsoane cu o complexitate tehnică ridicată, cu numeroase lucrări de artă, poduri, pasaje și tuneluri, iar după cele 10 luni alocate etapei de proiectare, lucrările efective vor începe în iunie 2027, în sezonul favorabil construcțiilor”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Și secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), Horaţiu Cosma, a subliniat importanța demarării acestei etape, afirmând că „Autostrada Unirii merge înainte”, odată cu emiterea ordinului de începere a proiectării pentru tronsoanele 1 și 3.

Primul tronson vizat, Moțca – Târgu Frumos, are o lungime de 27 de kilometri și presupune realizarea a 36 de poduri și pasaje, patru tuneluri și trei noduri rutiere, în punctele Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. Pentru asigurarea conexiunii cu secțiunea Leghin – Târgu Neamț a A8 și cu Autostrada A7 (Bacău – Pașcani), va fi construit cu prioritate un segment de 5,5 kilometri, cu termen de execuție de maximum 12 luni.

Cel de-al doilea tronson, Lețcani – DN24 (Iași), are o lungime de aproape 18 kilometri și include 18 pasaje, șase tuneluri și două noduri rutiere, la intersecția cu DJ 282 și DN24.

Pentru celelalte două tronsoane ale sectorului Moțca – Iași – Ungheni (loturile 2 și 4), autoritățile așteaptă finalizarea procedurilor la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), pentru a putea fi semnate contractele și pentru acestea.

Proiectul rămâne unul strategic pentru Moldova și pentru infrastructura rutieră națională, fiind considerat esențial pentru conectarea regiunilor istorice ale României, susțin oficialii din MT.

„Pas cu pas, kilometru cu kilometru, Autostrada Unirii A8 prinde contur. Un proiect strategic pentru Moldova și pentru întreaga Românie, care apropie comunități, creează oportunități și leagă mai bine provinciile istorice ale țării. Autostrada Unirii nu mai este doar un proiect pe hârtie. Devine, în fiecare zi, o realitate tot mai apropiată de milioane de români”, a subliniat Horațiu Cosma.