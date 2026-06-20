search
Sâmbătă, 20 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Despăgubiri pentru Autostrada A8. Un fost primar primește 1,1 milioane lei pentru un teren cumpărat cu doar 3.000 de lei când era edil

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

 Vasile Haidău, fostul primar liberal al comunei ieșene Rediu între 2004 și 2020 apare pe lista persoanelor care vor fi expropriate în vederea construirii Autostrăzii A8 pe raza comunei, urmând să primească 1,1 milioane lei.

Vasile Haidău
Vasile Haidău, fost primar la Rediu FOTO: Facebook

Numele lui Vasile și al Elenei Haidău apar pe lista persoanelor care vor fi expropriate pentru realizarea unuia dintre tronsoanele Autostrăzii A8 de pe raza județului Iași. Documentul se află în faza de proiect, urmând a fi aprobat de Guvern.

Conform informațiilor din acest proiect, soții Haidău dețin trei parcele cu o suprafață totală de 20.000 de mp din care le vor fi expropriați 11.029 mp aflați pe raza comunei Rediu.

La schimb, vor încasa 1,1 milioane lei. Pentru una dintre bucățile expropriate, Haidău a declarat că prețul pieței este de 40 de euro/mp și că: ”Mă voi interesa la vecini și, dacă vor contesta la instanță pentru a obține sume mai mari, o voi face și eu”, scrie Ziarul de Iași.

În trecut, terenurile lui Haidău, care a fost primar 16 ani al comunei Rediu, au făcut obiectul unei anchete DNA după ce anchetatorii au constatat că, în calitate de edil, ar fi fost retrocedate ilegal, iar ulterior primarul le-a cumpărat cu suma de 3.000 de lei.

În final, dosarul a fost clasat în 2019, după ce răspunderea penală s-a prescris.

Este o afacere imobiliară pe cale să îi aducă fostului primar din Rediu un profit de 366 de ori mai mare decât suma investită, doar din valorificarea a 55% din terenul respectiv.

De altfel, pe lista persoanelor care vor fi expropiate în vederea construirii Autostrăzii A8 sunt multe nume cunoscute.

Printre beneficiari se numără primarii PNL din Lețcani și Coarnele Caprei, un consilier local PSD din Rediu, care este și dezvoltator imobiliar, consilierul județean PNL Radu Ionel Ursanu, oamenii de afaceri Vasile Lucian Apostol (Kosarom), Paul Lucian Craus (Casrep), Cristian Delcea (Egros) și Mihai Bogdan Gheorghiu (fondator Express Credit Amanet), notarii Pantilimon Tătaru și Daniela Bădărău, mai scrie Ziarul de Iași.

Acestea vor primi zeci de milioane de lei din cele aproape 194 de milioane de lei alocate în acest sens prin intermediul Ministerului Transporturilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă
digi24.ro
image
Trump și-a îndepărtat și singurul aliat din Europa. Reacția lui Meloni după ce a fost jignită: ”Să-și amintească un lucru”
stirileprotv.ro
image
Imagini care au scăpat presei. Denise Rifai a ajuns la DNA cu taxiul. Șoferița care a condus-o pe vedetă izbucnește în râs când vede unde a dus-o comanda. Gândul prezintă filmul sosirii
gandul.ro
image
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe bani
mediafax.ro
image
„Buget de 7 milioane de euro! Va promova sigur” Daniel Oprița dezvăluie echipa care va domina Liga 2 în sezonul viitor. Schimbări masive și la Steaua
fanatik.ro
image
Cum să te antrenezi pentru examenele naționale ca un adevărat campion. Psihologul lotului olimpic de gimnastică, sfaturi pentru elevii care se pregătesc de Evaluare și Bac. „Aceste tehnici pe care le aplic sportivelor elimină orice blocaj mental”
libertatea.ro
image
Unde a dispărut șefa băncii centrale a Rusiei, care a transformat țara într-o fortăreață financiară: O posibilă „schimbare seismică”
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
Gigi Becali: ”Dă repede că am nevoie”. Ilie Dumitrescu i-a transferat imediat banii, dar nici nu-și imagina ce avea să urmeze
digisport.ro
image
Temu și Shein, obligate să respecte reguli mai dure în UE. Ce înseamnă asta pentru clienți: „Consumatorii sunt din ce în ce mai atenți”
click.ro
image
Maria și mama ei și-au construit o casă de 70 mp din 8.000 de sticle găsite pe stradă. Interiorul este spectaculos
antena3.ro
image
Cine este Michael Truel, tânărul de numai 25 de ani care şi-a vândut compania către Elon Musk pentru 60 de miliarde de dolari
zf.ro
image
A vrut să împuște un câine și a nimerit un copil. Incidentul din Cluj, ascuns timp de două luni
observatornews.ro
image
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
cancan.ro
image
Casa de pensii, obligată de instanță să recunoască unui pensionar 13 ani munciți în grupe. Ce meserie avea?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
prosport.ro
image
Cele mai mari greșeli financiare pe care le fac românii după 40 de ani. Mulți ajung să regrete abia la pensie
playtech.ro
image
Gigi Becali, avertisment pentru Florin Tănase și Florinel Coman după lovitura de milioane: „Vii în cap imediat!”
fanatik.ro
image
Criza politică explicată de un politolog: „Controlul democratic în România este exercitat de așa-numita ‘verticală a puterii’, un concept formulat pornind de la realitățile din Rusia”
ziare.com
image
Cum a fost numit Istvan Kovacs în Ungaria, după decizia istorică luată de FIFA la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Cum arată Jessica Simpson în costum de baie la 45 de ani. Imaginile care au devenit rapid virale
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ȘOCANTE! Cheloo, săltat de poliţie de pe stradă și dus la SPITAL, artistul se BATE cu medicii
romaniatv.net
image
Pensie mai mică pentru mii de români. Ce se schimbă la recalculare
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Iulia Albu deschide ușile apartamentului său despre care se spune că ar valora 1,2 milioane de euro. „Trebuia să fie a mea casa”
click.ro
image
Cea mai mare casă din lume are 1.788 de camere, 257 de băi și o colecție de 7.000 de mașini de lux. Cine locuiește în ea?
click.ro
image
După luni dificile, aceste zodii își schimbă complet destinul. Perioada de glorie abia acum începe pentru ele, scapă de greutăți și se bucură de cea mai bună perioadă a anului
click.ro
soții Ceaușescu foto GettyImages 901900356(2) jpg
Elena Ceaușescu avea un apelativ vulgar în satul natal, pentru că nu purta lenjerie intimă. Așa l-a cucerit pe Nicolae Ceaușescu?
okmagazine.ro
2392286 jpg
Horoscop pentru final de iunie. Cine câștigă, cine pierde și cine își schimbă viața?
clickpentrufemei.ro
Jacobus de Cessolis Italy Chess players 1300 1400 jpg
Jocul născut în India care a fascinat nobilii Evului Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Așa arată acum fiicele Elenei Cârstea: „A avut curaj să înfieze!”. Ce meserii grele au în America: „Nu m-am băgat în viața lor”
image
Iulia Albu deschide ușile apartamentului său despre care se spune că ar valora 1,2 milioane de euro. „Trebuia să fie a mea casa”

OK! Magazine

image
Cel mai HOT de la Royal Ascot! Imaginile cu "arma albă" din pantalonii lui Henry Cavill au devenit virale

Click! Pentru femei

image
Bătălia pălăriilor la fastuosul eveniment al Regelui Charles, Royal Ascot 2026

Click! Sănătate

image
Femeile cu şolduri mari au anumite avantaje legate de sănătate