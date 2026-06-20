Despăgubiri pentru Autostrada A8. Un fost primar primește 1,1 milioane lei pentru un teren cumpărat cu doar 3.000 de lei când era edil

Vasile Haidău, fostul primar liberal al comunei ieșene Rediu între 2004 și 2020 apare pe lista persoanelor care vor fi expropriate în vederea construirii Autostrăzii A8 pe raza comunei, urmând să primească 1,1 milioane lei.

Numele lui Vasile și al Elenei Haidău apar pe lista persoanelor care vor fi expropriate pentru realizarea unuia dintre tronsoanele Autostrăzii A8 de pe raza județului Iași. Documentul se află în faza de proiect, urmând a fi aprobat de Guvern.

Conform informațiilor din acest proiect, soții Haidău dețin trei parcele cu o suprafață totală de 20.000 de mp din care le vor fi expropriați 11.029 mp aflați pe raza comunei Rediu.

La schimb, vor încasa 1,1 milioane lei. Pentru una dintre bucățile expropriate, Haidău a declarat că prețul pieței este de 40 de euro/mp și că: ”Mă voi interesa la vecini și, dacă vor contesta la instanță pentru a obține sume mai mari, o voi face și eu”, scrie Ziarul de Iași.

În trecut, terenurile lui Haidău, care a fost primar 16 ani al comunei Rediu, au făcut obiectul unei anchete DNA după ce anchetatorii au constatat că, în calitate de edil, ar fi fost retrocedate ilegal, iar ulterior primarul le-a cumpărat cu suma de 3.000 de lei.

În final, dosarul a fost clasat în 2019, după ce răspunderea penală s-a prescris.

Este o afacere imobiliară pe cale să îi aducă fostului primar din Rediu un profit de 366 de ori mai mare decât suma investită, doar din valorificarea a 55% din terenul respectiv.

De altfel, pe lista persoanelor care vor fi expropiate în vederea construirii Autostrăzii A8 sunt multe nume cunoscute.

Printre beneficiari se numără primarii PNL din Lețcani și Coarnele Caprei, un consilier local PSD din Rediu, care este și dezvoltator imobiliar, consilierul județean PNL Radu Ionel Ursanu, oamenii de afaceri Vasile Lucian Apostol (Kosarom), Paul Lucian Craus (Casrep), Cristian Delcea (Egros) și Mihai Bogdan Gheorghiu (fondator Express Credit Amanet), notarii Pantilimon Tătaru și Daniela Bădărău, mai scrie Ziarul de Iași.

Acestea vor primi zeci de milioane de lei din cele aproape 194 de milioane de lei alocate în acest sens prin intermediul Ministerului Transporturilor.