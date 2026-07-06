Scandalul concedierilor de la Oracle România ajunge la Comisia Europeană. BNS acuză gigantul că tratează discriminat angajații

Concedierile de la Oracle România, care vizează aproximativ 526 de angajați, au fost semnalate Inspecției Muncii și Comisiei Europene, a anunțat luni Blocul Național Sindical (BNS), acuzând compania că a ignorat solicitările de negociere a contractului colectiv de muncă.

Potrivit unui comunicat transmis de Blocul Național Sindical, Oracle Global Services Romania S.R.L., subsidiara din România a grupului Oracle, nu ar fi dat curs obligației legale de a iniția negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, deși Sindicatul Angajaților Oracle din România a transmis notificări repetate în acest sens.

Sindicatul, afiliat Federației Sindicatelor din Tehnologia Informației (FSTI), organizație membră a BNS, susține că, începând din iulie 2025, a transmis șase notificări oficiale prin care a solicitat deschiderea negocierilor colective, în conformitate cu prevederile Legii nr. 367/2022 privind dialogul social.

Conform BNS, compania nu a convocat părțile la negocieri, nu a propus o dată pentru prima întâlnire și nici nu a pus la dispoziția sindicatului informațiile necesare desfășurării procesului de negociere.

Singurul răspuns primit din partea Oracle, în luna mai 2026, ar fi fost, potrivit BNS, acela că poziția companiei „nu constituie un refuz". Sindicaliștii susțin însă că răspunsul nu a fost urmat de nicio măsură concretă pentru începerea negocierilor și că documentul conținea inclusiv o denumire greșită a organizației sindicale.

În opinia BNS, acest lucru demonstrează modul superficial în care compania tratează relația cu reprezentanții angajaților și drepturile colective ale salariaților.

Cazul a fost reclamat la ITM, Inspecția Muncii și Comisia Europeană

Blocul Național Sindical anunță că a sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă București cu privire la conduita companiei. După expirarea termenului legal de răspuns, fără o reacție din partea instituției, confederația a formulat o plângere prealabilă către Inspecția Muncii.

Totodată, situația a fost adusă în atenția vicepreședintei Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, comisar european responsabil pentru Drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Potrivit BNS, modul în care Oracle România gestionează relația cu organizația sindicală ridică inclusiv probleme privind respectarea legislației europene referitoare la informarea și consultarea lucrătorilor.

Sindicaliștii susțin că există exemple de bună practică inclusiv în România. Potrivit BNS, Microsoft România a negociat și a semnat un contract colectiv de muncă împreună cu sindicatul constituit în companie, fără a recurge la concedierea reprezentanților angajaților.

În schimb, Oracle România ar fi adoptat o abordare diferită.

BNS afirmă că, în state precum Spania, Franța, Italia, Germania, Austria, Olanda și Belgia, angajații Oracle beneficiază de contracte colective de muncă negociate, unele dintre acestea fiind chiar publice.

În acest context, sindicatul apreciază că salariații Oracle din România sunt tratați diferit față de colegii lor din alte state membre ale Uniunii Europene.

400 de angajați au fost concediați în 2025

BNS mai susține că situația este cu atât mai gravă cu cât, în toamna anului 2025, Oracle România a concediat colectiv peste 400 de angajați, în lipsa unui contract colectiv de muncă și fără existența unor garanții colective negociate.

Confederația afirmă că, în locul unui cadru colectiv de negociere, compania ar fi utilizat acorduri individuale, practică despre care spune că limitează posibilitatea unei reacții colective a angajaților.

De asemenea, BNS susține că președintele și vicepreședintele Sindicatului Angajaților Oracle din România au fost concediați la doar șase zile după înregistrarea oficială a organizației sindicale. Potrivit confederației, concedierile sunt contestate în instanță.

Blocul Național Sindical solicită Inspecției Muncii și Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale să verifice conduita Oracle Global Services Romania S.R.L. și să dispună măsurile prevăzute de lege, dacă vor constata nereguli.

Totodată, organizația cere companiei să respecte obligațiile legale privind dialogul social, negocierea colectivă, informarea și consultarea angajaților și libertatea sindicală.

BNS subliniază că dialogul social reprezintă o obligație prevăzută de legislația română și europeană și nu o opțiune care poate fi lăsată la latitudinea angajatorului.