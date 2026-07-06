search
Luni, 6 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Scandalul concedierilor de la Oracle România ajunge la Comisia Europeană. BNS acuză gigantul că tratează discriminat angajații

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Concedierile de la Oracle România, care vizează aproximativ 526 de angajați, au fost semnalate Inspecției Muncii și Comisiei Europene, a anunțat luni Blocul Național Sindical (BNS), acuzând compania că a ignorat solicitările de negociere a contractului colectiv de muncă.

Un angajat își cară lucrurile de la birou îngr-o cutie după ce a fost concediat
Concedierile de la Oracle România, semnalate Inspecției Muncii și Comisiei Europene. Foto arhivă

Potrivit unui comunicat transmis de Blocul Național Sindical, Oracle Global Services Romania S.R.L., subsidiara din România a grupului Oracle, nu ar fi dat curs obligației legale de a iniția negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, deși Sindicatul Angajaților Oracle din România a transmis notificări repetate în acest sens.

Sindicatul, afiliat Federației Sindicatelor din Tehnologia Informației (FSTI), organizație membră a BNS, susține că, începând din iulie 2025, a transmis șase notificări oficiale prin care a solicitat deschiderea negocierilor colective, în conformitate cu prevederile Legii nr. 367/2022 privind dialogul social.

Conform BNS, compania nu a convocat părțile la negocieri, nu a propus o dată pentru prima întâlnire și nici nu a pus la dispoziția sindicatului informațiile necesare desfășurării procesului de negociere.

Singurul răspuns primit din partea Oracle, în luna mai 2026, ar fi fost, potrivit BNS, acela că poziția companiei „nu constituie un refuz". Sindicaliștii susțin însă că răspunsul nu a fost urmat de nicio măsură concretă pentru începerea negocierilor și că documentul conținea inclusiv o denumire greșită a organizației sindicale.

În opinia BNS, acest lucru demonstrează modul superficial în care compania tratează relația cu reprezentanții angajaților și drepturile colective ale salariaților.

Cazul a fost reclamat la ITM, Inspecția Muncii și Comisia Europeană

Blocul Național Sindical anunță că a sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă București cu privire la conduita companiei. După expirarea termenului legal de răspuns, fără o reacție din partea instituției, confederația a formulat o plângere prealabilă către Inspecția Muncii.

Totodată, situația a fost adusă în atenția vicepreședintei Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, comisar european responsabil pentru Drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Potrivit BNS, modul în care Oracle România gestionează relația cu organizația sindicală ridică inclusiv probleme privind respectarea legislației europene referitoare la informarea și consultarea lucrătorilor.

Sindicaliștii susțin că există exemple de bună practică inclusiv în România. Potrivit BNS, Microsoft România a negociat și a semnat un contract colectiv de muncă împreună cu sindicatul constituit în companie, fără a recurge la concedierea reprezentanților angajaților.

În schimb, Oracle România ar fi adoptat o abordare diferită.

BNS afirmă că, în state precum Spania, Franța, Italia, Germania, Austria, Olanda și Belgia, angajații Oracle beneficiază de contracte colective de muncă negociate, unele dintre acestea fiind chiar publice.

În acest context, sindicatul apreciază că salariații Oracle din România sunt tratați diferit față de colegii lor din alte state membre ale Uniunii Europene.

400 de angajați au fost concediați în 2025

BNS mai susține că situația este cu atât mai gravă cu cât, în toamna anului 2025, Oracle România a concediat colectiv peste 400 de angajați, în lipsa unui contract colectiv de muncă și fără existența unor garanții colective negociate.

Confederația afirmă că, în locul unui cadru colectiv de negociere, compania ar fi utilizat acorduri individuale, practică despre care spune că limitează posibilitatea unei reacții colective a angajaților.

De asemenea, BNS susține că președintele și vicepreședintele Sindicatului Angajaților Oracle din România au fost concediați la doar șase zile după înregistrarea oficială a organizației sindicale. Potrivit confederației, concedierile sunt contestate în instanță.

Blocul Național Sindical solicită Inspecției Muncii și Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale să verifice conduita Oracle Global Services Romania S.R.L. și să dispună măsurile prevăzute de lege, dacă vor constata nereguli.

Totodată, organizația cere companiei să respecte obligațiile legale privind dialogul social, negocierea colectivă, informarea și consultarea angajaților și libertatea sindicală.

BNS subliniază că dialogul social reprezintă o obligație prevăzută de legislația română și europeană și nu o opțiune care poate fi lăsată la latitudinea angajatorului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cele trei misiuni „fără precedent” pe care China ar trebui să le execute dacă va invada Taiwanul
digi24.ro
image
Sfere misterioase, aduse de valuri pe o plajă din Queensland. Populația a fost avertizată să nu le atingă
stirileprotv.ro
image
Efectele politicilor lui Bolojan. Consumul s-a prăbușit în România pentru a zecea lună consecutiv. Datele dezastrului, de la Institutul Național de Statistică
gandul.ro
image
Haos pe aeroporturile europene din cauza noului sistem de intrare/ieșire. Întârzieri de până la 5h
mediafax.ro
image
Cristi Chivu, poza Campionatului Mondial! Antrenorul român, fotografiat lângă cel mai tare om din fotbal la Argentina – Insulele Capului Verde
fanatik.ro
image
Opacitate cronică în privința activității SPP. Numărul persoanelor care primesc protecție este clasificat, iar instituția este condusă de 21 de ani de același om, generalul Lucian Pahonțu
libertatea.ro
image
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”
digi24.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Vinicius s-a dus direct la Haaland, în timpul interviului. Gestul făcut în fața "Bestiei", cu zeci de reporteri prezenți
digisport.ro
image
Alice Peneacă, primele declarații după cununia civilă de la mare! Când și unde va avea loc nunta?
click.ro
image
Din Uricani, în Legiunea Străină. Cum a ajuns un puști sărac de la munte unul dintre cei mai buni parașutiști ai Franței
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Vijelii, grindină și ploi torențiale în mai multe zone ale ţării. Prognoza pentru Bucureşti
observatornews.ro
image
O nouă boală se răspândește în Europa, de la animale la om. Zeci de cazuri au fost confirmate
cancan.ro
image
SIE, controlat de 3 parlamentari cu 10.000 lei pensie militară. Unul dintre ei a fost condamnat la închisoare
newsweek.ro
image
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
prosport.ro
image
Statul măsoară proprietățile cu drona. Ce riști dacă ai gardul pus greșit în intravilan
playtech.ro
image
Ce a pățit Kane imediat după ce Anglia a eliminat Mexicul la Cupa Mondială: ”Odihnește-te, Harry!”
fanatik.ro
image
Ce autostrăzi din PNRR sunt deja pierdute. Mai sunt doar câteva săptămâni pentru salvarea proiectelor, iar Guvernul Bolojan intră în a treia lună de interimat
ziare.com
image
Federaţia Franceză de Fotbal, cea mai tare reacție după ce FIFA i-a anulat cartonașul roșu americanului Balogun
digisport.ro
image
Un cuplu de pensionari riscă o amendă după ce au plantat o grădină lângă casă. „Pare o vânătoare de vrăjitoare”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată super vila în care locuiește David Popovici. Lângă locuința sa există terenuri de sport și o piscină semiolimpică / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 6 Iulie. Ziua în care ghinionul se poate transforma în cel mai mare noroc 
mediaflux.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Romanița Iovan sfidează trecerea timpului! Secretul siluetei și al tenului impecabil la 61 de ani. „Mă bucur când primesc astfel de complimente”
click.ro
image
Loredana Groza, răvășitoare în Monaco. Artista și-a surprins fanii cu imagini spectaculoase în costum de baie
click.ro
image
Cum şi-a sărbătorit Medana, soția lui Alin Oprea, băiatul? Ce a putut să-i transmită solistul de la Talisman fiului său vitreg? „Au o relație apropiată”
click.ro
Kate Middleton și familia Instagram jpg
"Suntem mândri de tine, mamă!" Kate Middleton, primită cu emoție și afecțiune de copiii ei și restul familiei, la coborârea de pe munte
okmagazine.ro
Madonna foto Profimedia jpg
A stat în comă două zile, dar nu boala a adus-o pe Madonna în pragul sinuciderii
clickpentrufemei.ro
Curtea Husarilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că actuala Curte a Husarilor făcea parte din sistemul de fortificații al Castelului Corvinilor încă din secolul al XV-lea?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alice Peneacă, primele declarații după cununia civilă de la mare! Când și unde va avea loc nunta?
image
Romanița Iovan sfidează trecerea timpului! Secretul siluetei și al tenului impecabil la 61 de ani. „Mă bucur când primesc astfel de complimente”

OK! Magazine

image
„Creatori de toxicitate și haos”, Meghan și Harry îi dau o nouă lovitură Regelui! Ce au decis în privința lui Archie și Lilibet

Click! Pentru femei

image
A stat în comă două zile, dar nu boala a adus-o pe Madonna în pragul sinuciderii

Click! Sănătate

image
Ai tensiune mare? Sofia Vergara vrea să știi despre acest test de urină!