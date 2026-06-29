Restructurări la Oracle România: de ce gigantul IT derulează mai multe procese paralele de concediere

Concedierile colective anunțate în cadrul Oracle România implică mai multe entități juridice distincte, o situație care poate părea complicată la prima vedere, dar care reflectă modul standard de organizare al marilor grupuri internaționale. În realitate, nu este vorba despre o singură companie care restructurează centralizat, ci despre mai mulți angajatori separați care funcționează sub același brand.

În cazul Oracle, activitatea din România este împărțită între mai multe societăți, precum Oracle România SRL, Oracle Global Services România SRL și alte entități dedicate unor segmente precum cloud sau servicii tehnice. Fiecare dintre acestea are personalitate juridică proprie, contracte proprii și statut de angajator distinct.

Această separare nu este întâmplătoare și ține de modul în care sunt structurate operațiunile globale în IT și servicii. Diferite linii de business sunt organizate în entități diferite pentru a delimita activitățile comerciale, responsabilitățile contractuale și centrele de cost.

Cum funcționează legal o concediere colectivă într-un grup cu mai multe companii

Din punct de vedere legal, această structură are o consecință directă în momentul unei restructurări. Concedierea colectivă nu se aplică la nivel de grup, ci la nivelul fiecărui angajator în parte. Asta înseamnă că fiecare societate trebuie să își justifice separat decizia de reorganizare, să deruleze propriul proces de informare și consultare a angajaților și să notifice autoritățile competente în mod individual. Pragurile legale care definesc concedierea colectivă se calculează separat pentru fiecare entitate, în funcție de numărul de salariați afectați.

Abia după această etapizare juridică începe partea de implementare efectivă, care este gestionată tot separat de fiecare companie din grup. Fiecare entitate analizează posturile existente, stabilește criteriile de selecție și aplică deciziile de încetare a contractelor de muncă în propriul perimetru organizațional. Chiar dacă decizia strategică de reorganizare poate fi comună la nivel de grup, execuția este fragmentată legal.

Pentru angajați, această structură are un efect mai degrabă administrativ decât practic. Fiecare salariat este angajat al unei singure entități juridice, ceea ce înseamnă că notificările, consultările și eventualele măsuri compensatorii sunt gestionate exclusiv de acea companie. Din exterior, procesul poate părea un val unic de concedieri, însă în realitate el este compus din mai multe proceduri paralele, desfășurate simultan în entități diferite.

Ce înseamnă această structură pentru angajați

Pentru angajați, efectul principal al acestei fragmentări juridice este legat de modul în care se derulează formal procesul de concediere, nu neapărat de natura lui. Fiecare salariat interacționează exclusiv cu entitatea la care este angajat, ceea ce înseamnă că toate etapele legale (notificare, consultare, eventuale discuții privind alternative interne și pachete compensatorii) sunt gestionate individual, la nivelul acelei companii.

În practică, acest lucru poate face ca procesul să pară diferit de la un angajat la altul, chiar dacă face parte din același val de restructurare la nivel de grup. Calendarul de implementare, comunicarea internă și opțiunile oferite pot varia în funcție de entitatea juridică și de organizarea internă a fiecăreia.

Totodată, această structură explică de ce un proces de concediere colectivă într-o companie multinațională poate fi perceput ca „fragmentat” din exterior: nu există o singură procedură centrală, ci mai multe procese paralele, sincronizate la nivel de grup, dar independente juridic.

Concedieri colective în mai multe entități Oracle din România, după evaluări interne

Oracle România a început o nouă rundă de concedieri colective, care vizează aproximativ 526 de angajați, potrivit unor informații publicate pe platforme dedicate pieței muncii și unor documente interne atribuite companiei. Restructurarea se desfășoară simultan în mai multe entități juridice ale grupului din România, inclusiv Oracle România SRL, Oracle Global Services România SRL și cele două entități Oracle Sovereign Cloud.

Conform informațiilor disponibile, compania a analizat structura echipelor pentru identificarea posturilor ce urmează să fie eliminate, a inițiat procesul de informare și consultare a angajaților și a încercat redistribuirea internă a unor poziții, însă opțiunile au fost limitate.

Persoanele afectate ar urma să beneficieze de preaviz, două luni de „garden leave” și pachete compensatorii care, potrivit surselor citate, pot varia în funcție de vechime și pot ajunge până la 12 salarii.