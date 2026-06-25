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Dan Dungaciu, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.30

Concedieri masive la Oracle România. Compania renunță la peste 500 de angajați

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Oracle România a început joi, 25 iunie, o nouă rundă de concedieri colective, potrivit unor informații publicate pe o pagină online dedicată pieței muncii, unde angajații și foștii angajați transmit în mod anonim informații din companii.

O notă internă atribuită Oracle face referire la un proces de concediere colectivă. FOTO: Arhivă
O notă internă atribuită Oracle face referire la un proces de concediere colectivă. FOTO: Arhivă

Potrivit sursei citate, aproximativ 526 de persoane sunt afectate de această rundă de restructurări. 

În spațiul online a fost publicată și o notă internă atribuită companiei, prin care angajații sunt informați că a fost inițiat un proces de concediere colectivă în cadrul mai multor entități Oracle din România.

Documentul arată că societățile Oracle România SRL, Oracle Global Services România SRL, Oracle Sovereign Cloud România SRL și Oracle Sovereign Cloud Tech România SRL au început procedura de concediere colectivă și au transmis informațiile necesare angajaților ale căror posturi ar putea fi afectate.

Potrivit notei, compania a analizat în detaliu structura echipelor și posturile existente pentru a identifica pozițiile care urmează să fie eliminate. De asemenea, se precizează că Oracle a încercat să reducă impactul restructurării prin recrutare internă, însă numărul posturilor disponibile este limitat.

Documentul mai arată că procesul de informare și consultare a angajaților începe după o evaluare internă amplă și că persoanele aflate pe posturile care urmează să fie desființate sunt încurajate să transmită propuneri și sugestii privind măsurile de sprijin care vor fi oferite de companie.

Totodată, reprezentanții companiei le transmit angajaților că înțeleg dificultatea situației și își exprimă speranța că persoanele afectate vor reuși să gestioneze această perioadă.

Ce compensații ar urma să primească angajații

Conform informațiilor publicate, angajații afectați ar urma să beneficieze de perioada legală de preaviz, urmată de două luni de „garden leave”, perioadă în care nu vor mai desfășura activitate, dar vor continua să primească salariul integral.

Aceleași surse susțin că pachetele compensatorii sunt similare celor acordate în cadrul restructurărilor anterioare ale companiei.

Astfel, angajații cu o vechime de până la 3 ani și 6 luni ar urma să primească trei salarii compensatorii, iar pentru fiecare an suplimentar de vechime s-ar adăuga încă un salariu compensatoriu. În funcție de vechime, pachetele ar putea ajunge la 12 salarii compensatorii.

Informațiile nu au fost confirmate oficial de companie.

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