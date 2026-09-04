Scandal la Opera Brașov. 13 artiști, fără contracte după reorganizarea suspendată de instanță

Situația de la Opera Brașov continuă să provoace tensiuni între angajați, conducerea instituției și autoritățile locale. Federația Sindicatelor din Instituții de Cultură (F.S.I.C.), afiliată Blocului Național Sindical, acuză managementul Operei și Primăria Brașov că gestionează defectuos conflictul și susține că măsurile luate în ultima perioadă pun în pericol activitatea artistică a instituției.

13 artiști au rămas fără contracte, iar reorganizarea instituției este suspendată de instanță Foto: Opera Brasov

Potrivit sindicaliștilor, 13 artiști ai Operei Brașov au rămas fără contracte în perioada dintre stagiuni, în timp ce alți doi angajați ar fi fost informați că nu vor mai face parte din instituție. Printre cei vizați s-ar afla regizori, soliști, coriști și balerini care și-au exprimat nemulțumirile față de condițiile de muncă și de deciziile conducerii.

F.S.I.C. susține că neprelungirea contractelor nu ar avea la bază evaluări profesionale sau alte motive legate de activitatea artistică a angajaților și consideră că măsurile adoptate afectează capacitatea Operei de a-și susține următoarele spectacole.

Reorganizarea Operei, suspendată de Curtea de Apel Brașov

Conflictul are loc în contextul unui proces privind reorganizarea instituției. Sindicaliștii afirmă că reorganizarea a dus la desființarea mai multor posturi, inclusiv a unor funcții ocupate de artiști și tehnicieni considerați esențiali pentru desfășurarea activității.

Potrivit F.S.I.C., au fost eliminate 13 posturi, dintre care șapte din zona artistică și tehnică. Într-o altă sinteză prezentată de federație sunt menționate 12 posturi, dintre care șase de artiști și tehnicieni.

Sindicatele susțin că au contestat în instanță măsurile de reorganizare, iar Curtea de Apel Brașov a dispus suspendarea procedurilor până la soluționarea definitivă a acțiunii privind anularea reorganizării.

În opinia F.S.I.C., decizia instanței reprezintă un argument în sprijinul criticilor formulate de organizația sindicală față de modul în care a fost concepută reorganizarea.

Artiștii acuză discriminarea între angajați

O altă problemă reclamată de sindicate este modul în care au fost tratate contractele artiștilor pentru perioada următoare.

F.S.I.C. susține că, deși conducerea a invocat dificultăți financiare pentru neprelungirea unor contracte, anumite raporturi de muncă au fost totuși prelungite. În acest context, aproximativ 15 persoane din structurile de specialitate artistică ar fi fost tratate diferit, situație despre care sindicaliștii afirmă că afectează atât angajații, cât și capacitatea instituției de a prezenta întregul repertoriu.

Federația consideră că aceste decizii ar putea duce la slăbirea componentei artistice a Operei Brașov.

Sindicatul Operei Brașov a solicitat conducerii explicații cu privire la presupusele „constrângeri bugetare” invocate pentru întreruperea unor contracte, însă, potrivit F.S.I.C., nu a primit până în prezent un răspuns.

Diferențe salariale pentru aceeași muncă

Sindicaliștii reclamă și modul în care sunt stabilite salariile angajaților cu contracte pe perioadă determinată.

Potrivit F.S.I.C., conducerea Operei ar fi decis ca acești angajați să fie salarizați pe baza unei grile inferioare, deși situația privind retrogradarea salarială nu ar fi fost încă soluționată de autoritățile de control.

Federația susține că această decizie a dus la apariția unor diferențe salariale între artiști care desfășoară aceeași activitate.

În argumentația sa, organizația sindicală invocă și prevederile Codului muncii privind tratamentul angajaților cu contracte pe perioadă determinată:

„Referitor la condițiile de angajare și de muncă, salariații cu contract individual de muncă pe durată determinată nu vor fi tratați mai puțin favorabil decât salariații permanenți comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor în care tratamentul diferit este justificat de motive obiective.”

Sindicatele contestă și cheltuielile pentru avocați

F.S.I.C. pune sub semnul întrebării și cheltuielile realizate de Opera Brașov pentru servicii juridice, în condițiile în care instituția dispune de personal de specialitate juridică.

La Opera Brașov, „Don Carlos”. Concertant?

Federația compară situația cu cea de la Filarmonica de Stat Sibiu, unde, potrivit informațiilor invocate de sindicaliști, conducerea este vizată într-un dosar penal referitor la cheltuieli cu servicii de avocatură.

În cazul Operei Brașov, sindicaliștii susțin că utilizarea serviciilor externe de avocatură continuă, deși asemenea cheltuieli ar trebui să fie rezervate unor situații excepționale și justificate.

Organizația sindicală consideră că banii cheltuiți în acest mod ar putea fi utilizați pentru asigurarea resurselor umane necesare desfășurării activității artistice.

„Drepturile salariale nu sunt privilegii”

Un alt punct de dispută îl reprezintă sumele câștigate în instanță de angajații Operei Brașov cu titlu de drepturi salariale.

F.S.I.C. respinge afirmațiile potrivit cărora aceste drepturi ar reprezenta privilegii sau plăți nejustificate și subliniază că este vorba despre sume stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.

Sindicaliștii susțin că eventualele prejudicii financiare ar fi fost generate de deciziile administrative care au dus la litigii și nu de angajații care au apelat la instanță.

Federația acuză, totodată, Primăria Brașov că ar face presiuni pentru ca aceste drepturi salariale să nu fie achitate integral.

În opinia organizației sindicale, angajații nu ar trebui transformați în ținte publice pentru faptul că și-au exercitat dreptul de acces la justiție.

F.S.I.C. reclamă presiuni și lipsă de transparență

Într-o radiografie a situației de la Opera Brașov, F.S.I.C. enumeră mai multe probleme pe care le atribuie conducerii instituției.

Printre acestea se numără presupuse diminuări ale veniturilor, restructurări pe care sindicatul le consideră nejustificate, presiuni asupra angajaților, restricționarea activității sindicale și lipsa transparenței în procesul de informare și consultare.

Federația reclamă și existența unor presupuse amenințări cu sancțiuni financiare pentru angajații care nu ar urma anumite directive ale conducerii.

O altă acuzație vizează lipsa unei strategii artistice și reducerea, în opinia sindicaliștilor, a numărului de premiere și participări la festivaluri. F.S.I.C. susține că unele evenimente ar fi fost orientate mai degrabă în jurul managerului instituției și al unor venituri procentuale rezultate din vânzarea biletelor.

Sindicaliștii critică și mutarea concertelor estivale din Piața Sfântul Ioan în interiorul clădirii Operei, susținând că astfel au fost afectate evenimente considerate reprezentative pentru stagiunea de vară.

Federația ridică inclusiv problema mandatului conducerii, susținând că acesta ar fi depășit termenul maxim prevăzut de lege.

Sindicatele acuză un „fenomen de distrugere a culturii”

F.S.I.C. susține că problemele de la Opera Brașov nu reprezintă un caz singular și le încadrează într-un fenomen mai larg de reorganizare și reducere a activității unor instituții culturale din România.

Scandal uriaș la Opera Brașov: șeful interimar s-a baricadat în birou de frica artiștilor care îi cer demisia

Federația amintește situațiile de la Filarmonica din Sibiu, Filarmonica din Râmnicu Vâlcea, Teatrul „George Ciprian” din Buzău și Teatrul „Maior Gh. Pastia” din Focșani, despre care afirmă că ilustrează aceeași tendință de diminuare sau transformare a activității instituțiilor de cultură.

Sindicaliștii consideră că argumentul reducerii cheltuielilor bugetare nu poate justifica, în toate cazurile, măsuri care afectează personalul artistic.

În cazul Operei Brașov, F.S.I.C. amintește că instituția a beneficiat în 2026 de sprijin financiar suplimentar din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în baza prevederilor legale privind susținerea instituțiilor de cultură.

Federația susține astfel că întreruperea contractelor artiștilor invocând necesitatea unor economii nu ar fi justificată.

De asemenea, sindicatele reclamă faptul că neprelungirea contractelor ar putea afecta și dreptul artiștilor la concediul de odihnă plătit.

F.S.I.C. cere oprirea măsurilor pe care le consideră represive și solicită respectarea drepturilor angajaților, a dialogului social și a condițiilor necesare pentru menținerea activității artistice a Operei Brașov.

Până la acest moment, acuzațiile prezentate în comunicatul Federației Sindicatelor din Instituții de Cultură reprezintă poziția organizației sindicale în conflictul cu managementul Operei Brașov și autoritățile locale.