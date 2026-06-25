Video Scandal uriaș la Opera Brașov: șeful interimar s-a baricadat în birou de frica artiștilor care îi cer demisia

Managerul interimar al Operei Brașov s-a baricadat joi în birou pentru a se proteja de artiștii care îi cereau demisia în cadrul unui protest. Revolta angajaților a izbucnit după ce șeful instituției le-a solicitat note explicative șefilor de compartimente, ca reacție la o altă manifestație organizată de colectiv sâmbăta trecută, la finalul unui spectacol.

„După spectacolul de sâmbătă, angajații Operei Brașov au ieșit în mod pașnic și au exprimat o opinie. Azi, șefii de compartimente au fost chemați de managerul interimar să dea notă explicativă.

Drept răspuns, angajații au cerut o ședință cu el. Managerul a mințit că se află la primărie, ca mai apoi să aflăm că este în birou, așa că ne-am adunat cu toții în fața biroului. A ieșit, a spus că el face ce vrea, că-i manager, apoi s-a închis în birou”, a explicat un angajat al Operei Brașov, pentru „Adevărul”.

O parte a angajaților se află la ieșirea din instituție, așteptându-l pe managerul interimar al Operei Brașov să iasă din birou. Aceștia s-au strâns în parcare și întrețin un moment artistic, în semn de protest.

Protest fără precedent la Opera Brașov: Artiștii au întrerupt un spectacol

Federația Sindicatelor din Instituții de Cultură a semnalat probleme încă din luna mai la Opera Brașov, atrăgând atenția asupra faptului că măsurile adoptate de Primăria Brașov și de managementul interimar afectează grav activitatea artistică și stabilitatea instituției.

În semn de protest, artiștii Operei Brașov au transformat finalul spectacolului de sâmbătă într-un protest public împotriva situației administrative din instituție.

În fața publicului, aceștia au afișat un mesajul: „Noi suntem Opera Brașov. Semnalăm grave probleme în instituție.”

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, artista Aurelia Florian explică faptul că artiștii au simțit nevoia să iasă din anonimatul personajelor și să vorbească direct despre ceea ce se întâmplă în spatele cortinei.

„Astăzi, însă, într-un moment care va rămâne înscris în istoria Operei Brașov, am ales să lăsăm deoparte personajele pe care le întruchipăm în spectacole și să apărem în fața publicului în cel mai greu rol dintre toate: acela de a fi noi înșine. În această fotografie nu sunt doar soliști, artiști lirici, instrumentiști, balerini, oameni din tehnic. Este sufletul unei instituții. Sunt generații de oameni care au construit, au apărat și au purtat mai departe numele Operei Brașov.

Nu pereții care ne adăpostesc, nu funcțiile și nu titulaturile. Noi suntem vocile care au răsunat pe această scenă, mâinile care au ridicat decoruri, pașii care au dansat, oamenii care au repetat până la epuizare pentru ca, în cele câteva ore de spectacol, publicul să poată uita de propriile griji și să trăiască frumusețea spectacolelor. Astăzi, însă, în spatele cortinei, există teamă, durere și o profundă îngrijorare. Acțiunile la care suntem supuși au rănit nu doar niște angajați, ci au atins însăși inima acestei instituții”, a scris Aurelia Florian, pe Facebook.

Artista a explicat că gestul nu a fost unul de revoltă, ci un semnal de alarmă adresat tuturor celor care pot influența soarta instituției.

„Pentru că atunci când locul în care ai crescut ca artist și ca om începe să își piardă liniștea, nu poți rămâne indiferent. Când scena căreia i-ai dăruit o parte din viața ta începe să sufere, ai obligația morală de a-i apăra demnitatea. Acesta nu este un gest de revoltă, ci un semnal de alarmă pentru toți cei care au ochi să vadă și urechi să audă. Nu cerem privilegii, nu cerem compasiune. Cerem respect. Respect pentru artiști, pentru angajați, pentru oamenii care au făcut ca această instituție să existe și să emoționeze generații întregi.

Poate că în această seară publicul a văzut un gest neobișnuit. Noi am văzut un colectiv care, dincolo de funcții, departamente și diferențe, a ales să stea împreună și să spună un singur lucru: Noi suntem Opera Brașov. Și tocmai pentru că o iubim, nu vom rămâne tăcuți”, a conchis artista.