O femeie din Belgia a uitat să ia biletul câștigător la loto care o făcea milionară: „Reacția ei a fost euforică”

O femeie din Merksplas, comună din regiunea Flandra a Belgiei, a câștigat în februarie 4,5 milioane de euro după ce a cumpărat un bilet la loto de numai 5 euro.

Câștigătoarea crezuse inițial că a câștigat o sumă mai mică, dar, atunci când a aflat cât a obținut cu adevărat, reacția a fost una de euforie, scrie GVA.

„Pe ecran arăta că trebuie să se ducă la Loteria Națională. Nu știa încă valoarea câștigată, voia să fie surprinsă. Reacția ei a fost euforică, chiar a devenit puțin palidă. Când a ieșit din magazin, a uitat să-și ia biletul câștigător cu ea.

Am strigat după ea să ducă biletul la Loteria Națională. Mă aștept să vină mai mulți clienți care să joace la loterie de aici”, a mărturisit angajatul magazinului AD Delhaize.

De asemenea, femeia, a cărei identitate a dorit să rămână anonimă, a spus că momentan știe ce va face cu suma câștigată.

„Poate am să lucrez mai puțin, dar îmi place ce slujbă am. Niciodată nu m-am gândit că am să câștig. Însă, sunt convinsă că trebuie să fii perseverent. La început am crezut că am câștigat un premiu mai mic, dar eram fericită și cu asta”, a declarat câștigătoarea.

Dennis Jacobs, care a preluat magazinul AD Delhaize Merksplas împreună cu sora sa în octombrie, a declarat că este un început bun.

„Nu o cunosc pe femeie, dar e bine că cineva din comuna noastră a câștigat o sumă așa mare. Ne-am întrebat părinții și am înțeles că e prima dată când cineva câștigă o sumă așa mare la loto în magazinul nostru.

Cine știe, poate are de-a face cu faptul că sunt manageri diferiți, dar nu mă gândesc prea mult la asta. În magazinul nostru se joacă o mulțime de lume la Loto. Acum că putem arăta că aici s-au câștigat 4,5 milioane, probabil că nu vor veni mai puțini”, a decalrat Jacobs.