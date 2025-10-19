search
Romii protestează că li se încalcă tradițiile prin interzicerea căsătoriilor între minori. „Măcar la 16 ani”

0
0
Publicat:

O parte a comunității rome din Târgu Jiu protestează față de proiectul de lege care interzice căsătoriile între minori. Oamenii spun că inițiativa le încalcă tradițiile vechi de sute de ani, în timp ce ministrul Muncii, Petre Florin Manole, susține că legea este necesară pentru a opri abuzurile asupra copiilor.

Nemulțumiți de o propunere legislativă care ar putea interzice căsătoriile între minori, mai mulți romi din Târgu Jiu au anunțat că sunt pregătiți să iasă în stradă. Ei susțin că o astfel de lege le-ar impune să renunțe la tradițiile comunității.

„Ne dă trei ani de pușcărie”, a spus un protestatar, în timp ce altul a strigat: „Noi cerem dreptate pentru etnia romă. Vrem dreptate. Respectul etniei rome”.

Unii dintre participanți au recunoscut totuși că nu susțin căsătoriile la vârste extrem de mici. „Măcar la 16 ani. M-am căsătorit la vârsta de 17 ani. A fost logodna la 16 ani. Ne înțelegem de minune. Avem trei copilași. Nu vrem să vină cineva din Guvern să ne spună ce să facem noi”, a declarat unul dintre bărbați pentru Digi24.

Alt protestatar a adăugat: „Mai sunt unele cazuri care s-au mai făcut la noi, au mai fost, într-adevăr, dar și noi condamnăm aceste cazuri. Noi suntem oameni cu suflet. Nu suntem nici barbari”.

Un tânăr etnic rom a spus că legea ar distruge tradițiile moștenite din familie:S-ar elimina tradiția noastră din moși strămoși cu care am crescut eu, bunicii și părinții noștri. Din punctul meu de vedere nu este o lege normală, pentru că noi așa am fost învățați, așa am fost crescuți”.

Protestatarii au avertizat că, dacă proiectul de lege nu va fi retras, vor continua manifestațiile la București.

Ministrul Muncii: „E dureros ca rom să simt că e necesar să facem asta”

Proiectul de lege care interzice și sancționează abuzurile asupra copiilor, inclusiv căsătoriile timpurii, este semnat de ministrul Muncii, Petre Florin Manole.

Vreau să vă vorbesc astăzi ca un om care vine el însuși dintr-o comunitate foarte conservatoare. Ştiţi cu toţii despre mine că sunt ministrul Muncii şi este doar o chestiune pasageră. O să treacă probabil în curând, dar sunt etnic rom şi asta nu o să treacă”, a spus ministrul la o conferință dedicată combaterii violenței împotriva copiilor, pe 13 octombrie.

„Există încă multe comunităţi conservatoare în care acest lucru încă se întâmplă şi nu este bun, nu este corect, nu este normal pentru viitorul, pentru sănătatea şi pentru viaţa acestor copii. Nu există altă cale decât legea, pentru că, în cele din urmă, dacă nu există altă barieră în calea abuzurilor, legea trebuie să reprezinte o astfel de barieră. A fost şi este foarte dureros pentru mine ca rom să simt că este necesar să facem asta”, a subliniat Manole.

Specialiștii: „Copiii nu sunt pregătiți emoțional pentru căsătorie”

Psihologii avertizează că astfel de practici au efecte grave asupra dezvoltării minorilor. Minorii nu sunt pregătiți din punct de vedere emoțional, comportamental pentru căsătorie. Totodată, mai pot interveni și alte aspecte, din punct de vedere psihologic, sau chiar depresie. Ei nu sunt pregătiți să facă față dificultăților prin care trece o relație”, a explicat psiholoaga Lidia Bârsanu.

Sociologul Adrian Marcu consideră că astfel de tradiții nu mai au loc într-o societate modernă: „O societate normală nu poate să stea cu mâinile în sân. Ar trebui să aibă o discuție concretă cu acești oameni și să îi lămurească. Nu mai poți continua în 2025 cu astfel de metode și astfel de tradiții aproape medievale”.

