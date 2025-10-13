search
Luni, 13 Octombrie 2025
Ministrul Florin Manole, după semnarea legii împotriva căsătoriilor timpurii: „Să vedeți ce mesaje am primit”

„Sunt rom și asta nu trece”, spune ministrul Florin Manole, care a semnat o lege împotriva căsătoriilor între minori, în ciuda criticilor primite din propria comunitate.

Florin Manole a fost criticat pentru decizia de a semna proiectul de lege. FOTO: gov.ro
Florin Manole a fost criticat pentru decizia de a semna proiectul de lege. FOTO: gov.ro

Ministrul Muncii, Florin Manole, a stârnit un val de reacții după ce a semnat, alături de parlamentari din aproape toate partidele, un proiect de lege menit să combată căsătoriile timpurii. Oficialul, care își asumă deschis identitatea de etnic rom, spune că inițiativa sa nu este un atac împotriva comunității din care provine, ci o formă de protejare a copiilor din România.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că a semnat un proiect legislativ ce urmărește sancționarea căsătoriilor între minori, o practică veche, dar încă prezentă în anumite comunități din România, mai ales în cadrul celor de romi. Inițiativa, susținută de parlamentari din aproape toate partidele politice, vizează prevenirea abuzurilor și protejarea copiilor de forme subtile, dar grave, de violență.

„Sunt etnic rrom şi asta nu o să treacă”

În cadrul Conferinței ministeriale regionale dedicate combaterii violenței împotriva copiilor, organizată la București, ministrul a vorbit deschis despre dubla sa identitate, cea de demnitar și cea de etnic rom, și despre responsabilitatea morală de a recunoaște și corecta problemele interne ale comunității.

„Ştiţi cu toţii despre mine că sunt ministrul Muncii şi este doar o chestiune pasageră. O să treacă probabil în curând, dar sunt etnic rrom şi asta nu o să treacă”, a spus Florin Manole. „Şi asta vine sigur cu o istorie întreagă de discriminare şi rasism pe care comunitatea din care provin a experimentat-o, din păcate, pentru multe decenii şi secole pe teritoriul acestui continent foarte egocentric uneori”, a declarat Florin manole, potrivit Agerpres.

Ministrul Muncii a recunoscut că, deși violența și discriminarea sunt probleme grave, există și o altă realitate îngrijorătoare, care nu mai poate fi ignorată, aceea a căsătoriilor timpurii.

„Există, de exemplu, în comunitatea rromă, încă, din păcate, de multe decenii, de multe secole, căsătorii timpurii. Şi acolo este vorba despre copii la vârsta minoratului, copii de 10, 11, 12, 13 ani, pe care legea evident că îi defineşte ca neavând consimţământ suficient pentru a face acest pas al căsătoriei. E foarte corect, avem o astfel de lege. Este evident că niciun copil de 10, 11, 12 ani nu este pregătit să fie părinte, să fie mamă sau tată”, a subliniat ministrul.

El a explicat că, în lipsa unei schimbări interne bazate pe educație și conștientizare, intervenția legislativă devine singura soluție posibilă.

„Nu există altă cale decât legea, pentru că, în cele din urmă, dacă nu există altă barieră în calea abuzurilor, legea trebuie să reprezinte o astfel de barieră”, a punctat ministrul Muncii.

Ce reacţii a primit din partea comunităţii 

În acest context, Florin Manole a precizat că demersul său a fost primit cu reacții mixte, inclusiv ostile, venite chiar din interiorul comunității rome.

„Nu vă imaginaţi câte mesaje am primit de la oameni, pe unii îi cunosc, pe alţii nu-i cunosc. Am primit: «De ce faci asta împotriva comunităţii noastre?», au spus unii dintre ei. Nu fac asta împotriva nimănui. Fac asta în favoarea cuiva, în favoarea a zeci şi sute de copii din această ţară care încă are mame minore, de orice etnie ar fi ele”, a explicat el.

„Fac asta în favoarea unei vieţi de libertate pentru aceşti copii. Fac asta în favoarea necesităţii de a exista şansa de a merge la şcoală, de a avea o profesie, de a avea o carieră, de a te bucura de tot ceea ce societatea modernă îţi oferă.”

De asemenea, oficialul a vorbit și despre dificultatea de a promova schimbarea într-o societate rezistentă la transformare, subliniind că protejarea copiilor este o valoare universală.

„Schimbarea poate să producă o oarecare durere, neplăcere. Suntem puţini cei cărora schimbarea le este comună, dar oricât de dureros şi de dificil ar fi, ceva ce învăţăm din orice carte de căpătâi a oricărei religii, din orice constituţie, din orice lege - şi anume că cei mai vulnerabili şi mai ales copiii, trebuie să se bucure de toată protecţia. Ei bine, acest ceva este incontestabil, de milenii, pe această Planetă”, a spus el în cadrul conferinţei.

În opinia sa, simplul fapt că umanitatea are nevoie, în secolul XXI, de conferințe și campanii pentru a reaminti principiile empatiei și ale protecției copiilor, este în sine un semnal de alarmă.

„Faptul că am ajuns în situaţia de a avea nevoie de conferinţe internaţionale, de proiecte, de programe, de bune practici, ca să ne amintim ceea ce ar trebui să fie un numitor comun al umanităţii, empatia faţă de copiii de orice rasă, de orice religie, de orice etnie, din orice categorie socială, faptul că am ajuns în situaţia asta este o problemă care trebuie depăşită”, a adăugat el.

Evenimentul de la București a reunit miniștri, experți și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, printre care UNICEF și Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU privind violența împotriva copiilor, într-un efort comun de a accelera măsurile de prevenire a abuzurilor asupra minorilor.

Potrivit organizatorilor, 63% dintre copiii din Europa și Asia Centrală, cu vârste între 1 și 14 ani, au fost victime ale unei forme de disciplinare violentă în ultima lună, ceea ce demonstrează amploarea fenomenului.

În acest context, UNICEF a prezentat raportul „Unde trăim și învățăm: violența împotriva copiilor în Europa și Asia Centrală”, un document care oferă date și soluții pentru combaterea abuzurilor și promovarea siguranței copilului în toate mediile.

