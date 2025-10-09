search
„Căsătoriile forțate trebuie sancționate cu închisoarea!” Diana Buzoianu propune pedepse de până la 10 ani

0
0
Publicat:

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a depus în Parlament un proiect de lege care prevede pedepse cu închisoarea pentru cei care obligă o persoană la căsătorie sau conviețuire forțată. Inițiativa vizează și sancționarea celor care contribuie la organizarea unor astfel de evenimente, chiar dacă știu că victima este minoră.

Diana Buzoianu a depus un proiect de lege pentru protejarea femeilor și fetelor FOTO: Gov.ro
Diana Buzoianu a depus un proiect de lege pentru protejarea femeilor și fetelor FOTO: Gov.ro

Căsătoriile forțate trebuie sancționate cu închisoarea! Libertatea fetelor și femeilor nu este negociabilă”, a transmis Diana Buzoianu într-o postare pe Facebook. Ministrul a precizat că proiectul de lege inițiat în această săptămână definește căsătoria și conviețuirea forțată și stabilește pedepse între 3 și 7 ani de închisoare pentru cei care comit astfel de fapte. În cazurile agravante, atunci când acțiunea este comisă pentru „a păstra sau restabili onoarea sau reputația unei persoane, a unei familii sau a unei comunități”, pedeapsa va crește la 3-10 ani de detenție.

Pedepse și pentru cei care sprijină căsătoriile forțate

Proiectul prevede și sancționarea persoanelor care, cunoscând că un minor este victima unei căsătorii forțate, contribuie la organizarea ceremoniei. Astfel, organizatorii de mese festive, petreceri, slujbe religioase sau cei care oferă vestimentație specifică nunții ori logodnei pentru minori riscă între 6 luni și 2 ani de închisoare.

Campanie de informare la televiziune

În plus, inițiativa legislativă propune difuzarea unor mesaje de informare la televizor, între orele 18:00 și 22:00, pentru a crește gradul de conștientizare a gravității acestor fapte. Exemplele de mesaje includ: „Determinarea unui minor cu vârsta mai mică de 16 ani la stabilirea unei relații asemănătoare aceleia dintre soți încalcă drepturile fundamentale ale copiilor și se pedepsește cu închisoarea” și „Constrângerea unei persoane majore sau minore la încheierea unei căsătorii sau la conviețuire asemănătoare aceleia dintre soți se pedepsește cu închisoare”.

Sprijin larg din partea societății civile și a partidelor

Proiectul a fost inițiat împreună cu mai multe organizații, printre care E-Romnja, Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței, ELiberare, CADO, Transcena, GRADO, Centrul FILIA, Rețeaua VIF, Pirita Children și Asociația Moașelor din România. Inițiativa este semnată și de parlamentarii Petre Florin Manole și Corina Ene, fiind susținută de zeci de aleși din USR, PSD, PNL și UDMR.

Diana Buzoianu a încheiat mesajul său cu un apel ferm la responsabilitate: „România nu are altă șansă decât – și, oricum, are o datorie uriașă – să devină o țară sigură pentru toate femeile și fetele”.

