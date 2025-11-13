Românii preferă joburile din țară, chiar dacă salariile din străinătate sunt de trei-patru ori mai mari

Interesul românilor pentru muncă în străinătate a scăzut constant în ultimii ani, iar 2025 marchează cel mai redus nivel, potrivit datelor unei mari platforme de recrutare. În ciuda salariilor mult mai mari în afară, majoritatea candidaților preferă joburile din România.

Numărul românilor care aleg să lucreze în afara țării a scăzut constant în ultimii ani, iar 2025 reprezintă până acum cel mai scăzut nivel în intervalul 2021-2025 în ceea ce privește interesul pentru joburile din străinătate, potrivit datelor platformei de recrutare eJobs.

Din cele 9,8 milioane de aplicări înregistrate până acum pe platformă, doar 106.000 au vizat poziții internaționale, ceea ce repezintă 1,1% din totalul aplicărilor. În timp ce angajatorii din afara țării au postat, de la începutul anului, 29.000 de joburi, media de aplicări pe job este de doar 3,7, cel mai mic nivel din ultimii ani. Comparativ, joburile din România atrag 35 de aplicări per poziție, arată comunicatul eJobs.

Potrivit lui Bogdan Badea, CEO eJobs, această evoluție se produce într-un context în care oamenii chiar îşi caută un loc de muncă, însă cei mai mulţi dintre ei se concentrează pe joburile din România, fie ele cu prezență fizică, fie remote.

„Este interesant faptul că, în vreme ce pentru joburile din România principalul motiv pentru care vor să plece este legat de bani, când vine vorba despre relocarea într-o altă țară, argumentul salarial nu mai este la fel de puternic, chiar dacă, în multe cazuri, saltul salarial ar fi de 3-4 ori mai mare sau chiar mai mult”, a explicat Badea.

Cel mai mare interes pentru muncă în străinătate din ultimii cinci ani a fost în 2022, cu 154.000 de aplicări, echivalentul a 1,7% din totalul aplicațiilor, ceea ce reprezenta și o creștere de 10% față de 2021.

Din 2023, numărul aplicărilor a început să scadă: 146.000 în 2023 și 130.000 în 2024 (ambele pentru intervalul ianuarie-noiembrie), iar în 2025, cifra a coborât până la 106.000 de aplicări.

Ţările preferate de români

Cele mai căutate destinații rămân Germania, Olanda, Emiratele Arabe Unite, Irlanda, Franța și Bulgaria, în timp ce Marea Britanie, în trecut printre primele trei țări preferate de români, a ajuns, după Brexit, aproape pe ultimul loc.

La fel stau lucrurile şi cu Italia, care înregistrează și ea o scădere semnificativă în ceea ce priveşte dorinţa românilor de a-şi găsi un loc de muncă acolo, în timp ce Spania se menține pe locul al nouălea.

În ceea ce privește profilul candidaților, cererea cea mai mare vine din partea muncitorilor calificați, urmați de absolvenții de studii superioare, iar studenții reprezintă segmentul cu cele mai puține aplicări pentru străinătate.

Din perspectiva vârstei, majoritatea aplică între 25-35 de ani, urmați de grupa 18-24 de ani, apoi 36-45 de ani, în timp ce segmentul 45+ este cel mai puțin doritor să-şi găsească un loc de muncă în afara ţării, cele mai căutate domenii fiind retail, transport-logistică, turism, industria alimentară, call-center/BPO și servicii.

Potrivit datelor Salario, comparator salarial eJobs, salariile medii pentru muncă în afara țării sunt:

* șofer: 3.000 euro net/lună

* bucătar: 4.000 euro net/lună

* muncitor în construcții: între 2.200 și 3.500 euro/lună

* curier: aproximativ 2.000 euro/lună

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile 24.000 de joburi, dintre care 1.500 pentru străinătate, iar pe iajob.ro, platforma de recrutare rapidă lansată de eJobs, mai sunt deschise alte 7.000 de locuri de muncă, pentru candidații care vor să se angajeze fără a trece prin pașii tradiționali ai procesului de recrutare, cum ar fi crearea unui CV.