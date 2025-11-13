search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Românii preferă joburile din țară, chiar dacă salariile din străinătate sunt de trei-patru ori mai mari

0
0
Publicat:

Interesul românilor pentru muncă în străinătate a scăzut constant în ultimii ani, iar 2025 marchează cel mai redus nivel, potrivit datelor unei mari platforme de recrutare. În ciuda salariilor mult mai mari în afară, majoritatea candidaților preferă joburile din România.

Locurile de muncă în străinătate nu prea mai sunt atrăgătoare pentru români. FOTO: arhivă
Locurile de muncă în străinătate nu prea mai sunt atrăgătoare pentru români. FOTO: arhivă

Numărul românilor care aleg să lucreze în afara țării a scăzut constant în ultimii ani, iar 2025 reprezintă până acum cel mai scăzut nivel în intervalul 2021-2025 în ceea ce privește interesul pentru joburile din străinătate, potrivit datelor platformei de recrutare eJobs.

Din cele 9,8 milioane de aplicări înregistrate până acum pe platformă, doar 106.000 au vizat poziții internaționale, ceea ce repezintă 1,1% din totalul aplicărilor. În timp ce angajatorii din afara țării au postat, de la începutul anului, 29.000 de joburi, media de aplicări pe job este de doar 3,7, cel mai mic nivel din ultimii ani. Comparativ, joburile din România atrag 35 de aplicări per poziție, arată comunicatul eJobs.

Potrivit lui Bogdan Badea, CEO eJobs, această evoluție se produce într-un context în care oamenii chiar îşi caută un loc de muncă, însă cei mai mulţi dintre ei se concentrează pe joburile din România, fie ele cu prezență fizică, fie remote.

„Este interesant faptul că, în vreme ce pentru joburile din România principalul motiv pentru care vor să plece este legat de bani, când vine vorba despre relocarea într-o altă țară, argumentul salarial nu mai este la fel de puternic, chiar dacă, în multe cazuri, saltul salarial ar fi de 3-4 ori mai mare sau chiar mai mult”, a explicat Badea.

Cel mai mare interes pentru muncă în străinătate din ultimii cinci ani a fost în 2022, cu 154.000 de aplicări, echivalentul a 1,7% din totalul aplicațiilor, ceea ce reprezenta și o creștere de 10% față de 2021.

Din 2023, numărul aplicărilor a început să scadă: 146.000 în 2023 și 130.000 în 2024 (ambele pentru intervalul ianuarie-noiembrie), iar în 2025, cifra a coborât până la 106.000 de aplicări.

Ţările preferate de români

Cele mai căutate destinații rămân Germania, Olanda, Emiratele Arabe Unite, Irlanda, Franța și Bulgaria, în timp ce Marea Britanie, în trecut printre primele trei țări preferate de români, a ajuns, după Brexit, aproape pe ultimul loc.

La fel stau lucrurile şi cu Italia, care înregistrează și ea o scădere semnificativă în ceea ce priveşte dorinţa românilor de a-şi găsi un loc de muncă acolo, în timp ce Spania se menține pe locul al nouălea.

În ceea ce privește profilul candidaților, cererea cea mai mare vine din partea muncitorilor calificați, urmați de absolvenții de studii superioare, iar studenții reprezintă segmentul cu cele mai puține aplicări pentru străinătate.

Din perspectiva vârstei, majoritatea aplică între 25-35 de ani, urmați de grupa 18-24 de ani, apoi 36-45 de ani, în timp ce segmentul 45+ este cel mai puțin doritor să-şi găsească un loc de muncă în afara ţării, cele mai căutate domenii fiind retail, transport-logistică, turism, industria alimentară, call-center/BPO și servicii.

Potrivit datelor Salario, comparator salarial eJobs, salariile medii pentru muncă în afara țării sunt:

* șofer: 3.000 euro net/lună

* bucătar: 4.000 euro net/lună

* muncitor în construcții: între 2.200 și 3.500 euro/lună

* curier: aproximativ 2.000 euro/lună

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile 24.000 de joburi, dintre care 1.500 pentru străinătate, iar pe iajob.ro, platforma de recrutare rapidă lansată de eJobs, mai sunt deschise alte 7.000 de locuri de muncă, pentru candidații care vor să se angajeze fără a trece prin pașii tradiționali ai procesului de recrutare, cum ar fi crearea unui CV.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi și îngropați în deşertul din Dubai
digi24.ro
image
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”
stirileprotv.ro
image
Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că au câștigat Asia Express 2025, de fapt
gandul.ro
image
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
mediafax.ro
image
Un fan al Stelei, discuție fabuloasă cu Radu Petrescu și Marcel Bîrsan în avion. Ce le-a zis despre FCSB. Foto exclusiv
fanatik.ro
image
A renunțat la cariera din medicină pentru un job de care mulți fug: „Nu putea concura niciodată cu asta”, mărturisește o tânără de 28 de ani din Colorado
libertatea.ro
image
Avertismentul lui Marco Rubio după incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al NATO, inclusiv în România. „Nu ne plac”
digi24.ro
image
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
gsp.ro
image
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnosticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
antena3.ro
image
Cum ne protejează legea banii din Pilonul 2
observatornews.ro
image
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Oraşele din România în care va ninge chiar înainte de Crăciun. De mulţi ani nu a mai fost zăpadă
playtech.ro
image
FIFA a anunțat cât costă un loc de parcare la Cupa Mondială 2026, în SUA. Un bilet la turneul final din Qatar era mai ieftin
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Doamne, apără și păzește! Este TRAGEDIA MOMENTULUI! Un autobuz plin cu pasageri a căzut într-o râpă de 200 de metri! Numărul morților depășește 37 de persoane
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
A murit Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic: „Off, Tata Mișu…”
wowbiz.ro
image
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
romaniatv.net
image
Românii vor avea parte de sărbători crunte! Se confirmă un scenariu sumbru
mediaflux.ro
image
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
click.ro
image
Femeia care i-a fost alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață: „Am fost lângă el în fiecare moment”. Ea o va sprijini pe fiica maestrului în pregătirea înmormântării
click.ro
Gwyneth Paltrow foto profimedia jpg
„M-a lovit atât de puternic”! Celebra vedetă face dezvăluiri cutremurătoare la 53 de ani
okmagazine.ro
LeAnn Rimes foto Profimedia jpg
După ce și-a pierdut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Toți așteptau marele ei anunț! Iată că l-a făcut! Vestea Prințesei Kate este o mare bucurie

Click! Pentru femei

image
După ce i-au căzut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor