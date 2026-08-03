Românii care câștigă peste 20.000 de lei în mână pe lună: În ce domenii lucrează și cum au ajuns la aceste venituri

Salariile care depășesc pragul de 20.000 de lei net pe lună rămân un subiect de interes major, iar utilizatorii unei comunități online au detaliat domeniile și traseele profesionale care le aduc aceste venituri în calitate de angajați, consultanți sau freelanceri.

O întrebare adresată pe Reddit utilizatorilor care câștigă peste 20.000 de lei net pe lună a strâns zeci de răspunsuri din partea unor persoane care și-au descris domeniul de activitate, parcursul profesional și sursele de venit.

Deși domeniul tehnologiei informației domină discuțiile, veniturile mari vin din nișe foarte specifice, dar și din alte industrii, precum cea tehnică industrială sau chiar cea artistică.

Tehnologia și diferențele din interiorul industriei

Mai mulți specialiști din zona de software au explicat că veniturile de peste 20.000 de lei depind de tehnologiile folosite, dar și de modul de colaborare.

Un programator care câștigă „puțin peste suma aia” activează pe o nișă „critical safe”, după ce în trecut a lucrat în industria jocurilor video. Acesta subliniază că nu există o singură industrie IT, ci mai multe domenii cu divizii dedicate, iar câștigurile variază:

„Salariile diferă in funcție de industrie, și de cât de greu este tech stack-ul pe care îl știi. Eu am fost mereu pe tech stack-uri considerate grele, am avut o perioadă în care învățam și în timpul liber.”

Un alt inginer software menționează că are un singur job și obține peste 30.000 de lei pe lună, punctând: „Dacă ești pasionat și știi să te promovezi și să te prezinți cum trebuie, e posibil”.

În zona dezvoltării web și backend, un alt profesionist afirmă că a trecut la freelancing în urmă cu trei ani și ajunge în prezent la 30.000 - 35.000 de lei pe lună.

Cei care au trecut la freelancing sau la firme străine câștigă cel mai mult

Tranziția de la statutul de simplu angajat la cel de freelancer reprezintă, pentru unii, cheia către sume substanțial mai mari. Un specialist în IT / programare „high-end” declară că obține între 50.000 și 60.000 de lei pe lună lucrând pentru firme mari din străinătate:

„Ca simplu angajat, mai ales în România, n-aș fi câștigat banii ăștia. Tranziția de la angajat la antreprenor (freelancer) a fost de departe cea mai bună mutare profesională, acum 10+ ani. Nu am câștigat 50-60k de la început, pe la început au fost vreo 20-22k.”

Acesta adaugă că o parte tot mai mare din aceste sume provine și din investiții și dobânzi.

Un alt utilizator care lucrează cu corporații internaționale „luxury end” raportat că obține între 70.000 și 90.000 de lei pe lună, tot prin prisma investițiilor, menționând că înainte câștiga 40.000 de lei pe un contract individual de muncă (CIM).

Nu doar IT-ul aduce venituri mari

Unul dintre cele mai atipice trasee profesionale aparține unui specialist în echipamente industriale care obține 26.000 de lei net pe lună lucrând de luni până vineri, câte 8 ore pe zi, exclusiv de la distanță:

„Fără studii superioare. Am pornit ca operator pe linie acum 18 ani, dar am fost curios și am învățat fiecare manual tehnic care mi-a picat în mână. Timp de 10 ani am fost plecat în delegații prin toată lumea (peste 60 de țări). Acum fac consultanță și tech support pe niște echipamente de nişă în industrie, doar remote.”

Industria jocurilor video

Un alt răspuns vine din zona creativă: un utilizator spune că are luni în care depășește 20.000 de lei, lucrând ca artist în industria jocurilor video.

„Am luni în care am făcut peste 20k, și știu că nu e un răspuns la care vă așteptați, dar sunt artist. Și nu, nu cu AI. Lucrez în industria jocurilor video.”