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Ce joburi au românii care câștigă peste 10.000 de lei pe lună. Cum au ajuns la aceste salarii

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Pentru mulți români, un salariu de peste 10.000 de lei pe lună reprezintă un prag asociat cu stabilitatea financiară și cu un nivel de trai confortabil. Dar ce joburi au cei care ajung la astfel de venituri, ce studii au urmat și cât timp le-a luat să ajungă acolo?

O tânără la birou în fața laptopului
Cei mai mulți spun că veniturile mari au venit după ani de învățare și adaptare. Foto Freepik

Răspunsurile unor angajați din domenii foarte diferite arată trasee profesionale surprinzător de variate: de la IT, medicină și management până la educație privată, design, vânzări sau antreprenoriat. Unii au urmat un drum clasic, alții au schimbat complet domeniul, au început de jos sau și-au construit propria afacere.

Discuția a pornit de la o întrebare adresată pe o comunitate online: ce înseamnă un salariu bun în România și cum au reușit cei care câștigă 10.000, 15.000 sau chiar 20.000 de lei pe lună să ajungă la acest nivel? 

Răspunsurile arată trasee foarte diferite. Unii lucrează în IT, alții în medicină, educație, finanțe, vânzări sau industrie. Alții spun că au urmat un drum clasic, cu facultate și experiență acumulată treptat, în timp ce unii au afirmat că au schimbat complet domeniul sau și-au construit propria afacere.

Un lucru apare însă frecvent în povești: cei mai mulți dintre participanții la discuții spun că veniturile mari au venit după ani de acumulare, învățare și adaptare.

IT-ul și domeniile tehnice apar cel mai des în poveștile despre venituri mari

Nu este o surpriză că multe dintre răspunsuri vin din zona IT. Programarea, administrarea sistemelor informatice, inteligența artificială și alte specializări tehnice sunt printre domeniile în care participanții spun că au ajuns la venituri ridicate.

Un internaut a povestit că lucrează în tech și câștigă peste 5.000 de euro pe lună, dar că drumul până acolo a fost lung.

„Școală, cursuri, muncă multă, weekenduri și nopți pierdute, vacanțe în care stăteam și învățam. După 20 de ani am ajuns aici”, a scris acesta.

Un alt participant a povestit că a pornit dintr-o poziție de început în IT și a crescut treptat.

„Inginer infrastructură IT. Experiență 10 ani, după 6 ani petrecuți într-un job irelevant și fără viitor. Am început de jos, pe IT Service Desk. Părerea mea este că pentru a ajunge aici calitățile necesare sunt calitatea muncii și constanța”, a scris el.

În cazul său, progresul nu a venit doar din cursuri, ci și din implicare suplimentară.

„Îmi băgam nasul peste tot, îmbunătățeam lucruri. În general am pus accent pe calitatea muncii și am fost constant”, a explicat el.

Schimbarea companiei sau a domeniului poate accelera creșterea salariului

Mai multe dintre comentariile internauților arată că veniturile mari nu au venit neapărat prin creșteri succesive în aceeași poziție, ci prin schimbări de rol sau de companie.

Un participant care lucrează ca manager de proiect într-o corporație a povestit că a pornit din customer support.

„Am început din back office customer support de la 2.700 lei acum 8 ani. Foamea m-a făcut să fac un pic mai mult decât fișa postului la fiecare poziție”, a scris acesta.

Strategia lui a fost să acumuleze experiență și să caute următorul pas.

„Încerc să fiu top performer pe rolul existent. Unde se poate, iau taskuri în plus, ajut la un raport, înlocuiesc pe cineva. Apoi aplic intern pe poziții noi”, a explicat el.

Un alt participant a subliniat că uneori cea mai mare creștere salarială vine atunci când schimbi compania.

„O schimbare de companie mi-a dublat salariul, de la aproximativ 7.000 la 14.000 de lei. De multe ori, cele mai mari creșteri vin din schimbarea jobului, nu din măririle anuale”, a scris acesta.

Facultatea contează, dar nu este singurul factor

Poveștile participanților arată că studiile pot ajuta, dar nu garantează singure un salariu mare.

O participantă la dezbatere a povestit că a terminat o facultate din zona umanistă, deși i se spusese că va avea puține oportunități.

„Am făcut o facultate de uman, din aia de îmi spuneau toți că o să fiu șomeră când termin. Am schimbat câteva joburi în presă, apoi am fost manager de proiect în marketing, apoi în IT”, a scris aceasta.

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Ea spune că unul dintre lucrurile care au ajutat-o a fost să învețe de la oameni care ajunseseră deja acolo unde voia și ea să ajungă.

Mi-am stabilit unde vreau să ajung și apoi am căutat oameni care au avut mai mult sau mai puțin același parcurs și au ajuns deja unde vreau eu să ajung. Am stat pe lângă ei și am încercat să învăț continuu”, a explicat ea.

Medicină, educație, vânzări sau design: veniturile mari apar și în alte domenii

Deși IT-ul este prezent în multe răspunsuri, discuția a arătat că există și alte domenii unde oamenii ajung la venituri peste 10.000 de lei.

Un medic de urgență a povestit că venitul său vine însă cu un efort considerabil.

Medicină de urgență, dar am 3 job-uri și nu sunt niciodată acasă efectiv. 12 ani școală + 6 facultate + 5 rezidențiat + 3 vechime specialitate”, a scris acesta.

În educație, o profesoară de la o școală privată a spus că venitul său ajunge aproape de acest prag.

„Sunt profesoară la o școală privată, am salariu 9.500 lei și uneori mai merg să examinez pentru bani în plus”, a povestit ea.

În cazul său, venitul vine pe fondul unui parcurs profesional construit în timp și al mai multor calificări obținute în domeniu. „Am licență, master, ambele module pedagogice, un certificat C2 și un certificat CELTA”, a explicat aceasta.

Și domenii precum designul, vânzările sau activitățile independente apar în discuție. Un designer grafic a povestit că veniturile actuale au venit după ani de experiență și după construirea propriei afaceri. „Am muncit mult, am devenit destul de bună în ceea ce fac, mi-am făcut propria firmă acum aproximativ 8 ani și am învățat să îmi vând skillurile”, a scris el.

Specializarea, networkingul și capacitatea de a te adapta apar în multe răspunsuri

Dincolo de domeniul ales, participanții repetă câteva idei: să devii foarte bun într-o nișă, să urmărești piața și să înveți constant.

Un participant din zona AI a explicat că momentul ales a contat mult.

Am profitat de un an Erasmus ca să fac cursuri de AI și Machine Learning, pentru că la facultatea mea nu existau astfel de materii”, a scris acesta.

El consideră că este important să observi din timp direcțiile în care merge piața.

„Nu trebuie să ghicești viitorul, dar dacă observi că o tehnologie începe să fie tot mai căutată, merită să înveți din timp”, a adăugat el.

Alți participanți au vorbit despre importanța abilității de a te prezenta și negocia.

Un angajat din vânzări a rezumat astfel experiența sa: „Mă vând foarte bine la interviuri și nu am frică să prezint, să vorbesc în fața unui public”.

Nu este doar despre muncă: contează și contextul, norocul sau oportunitățile

Deși multe povești includ ani de muncă intensă, participanții recunosc că veniturile mari nu depind exclusiv de efort.

Unii au menționat sprijinul familiei, alții momentul ales sau oportunitățile întâlnite. „Părinții mei au investit mult în educația mea și am avut noroc să performez academic destul de bine”, a scris un participant care lucrează ca account manager.

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Un altul a vorbit despre avantajul momentului în care a intrat într-un domeniu în creștere. „Am avut și noroc cu momentul în care piața a explodat, dar eram deja pregătit”, a spus acesta despre domeniul AI.

Ce se întâmplă după ce veniturile cresc

Discuția nu s-a limitat la cum ajung oamenii la salarii mari, ci și la ce fac după.

Mai mulți participanți au vorbit despre economisire și investiții. Un specialist IT a spus că, indiferent de venit, educația financiară rămâne importantă.

„Fond de siguranță, fond de urgență, investiții. Personal, investesc minim 35% din salariul lunar”, a scris acesta.

Alții au atras atenția că un venit mai mare vine uneori și cu un nivel de cheltuieli mai ridicat, pe măsură ce cresc responsabilitățile.

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