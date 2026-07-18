Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai mari și cele mai mici salarii

Diferențele dintre salariile din România rămân uriașe de la un domeniu la altul. În timp ce unele categorii de angajați au avut salarii nete în medie de peste 10.000 de lei în luna mai 2026, în alte sectoare câștigul mediu a fost de câteva ori mai mic. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată cum arată clasamentul domeniilor în funcție de salariile plătite.

Salariul mediu net din România a fost de 5.684 lei în luna mai 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS) pe 15 iulie. Valoarea este cu 159 de lei mai mică față de aprilie 2026, ceea ce reprezintă o scădere de 2,7%.

Salariul mediu brut a ajuns la 9.483 lei, în scădere cu 257 de lei față de luna precedentă.

Potrivit INS, reducerea câștigului salarial mediu net în luna mai a fost determinată în principal de acordarea, în lunile anterioare, a unor prime ocazionale, bonusuri, drepturi în natură sau alte sume suplimentare, care au influențat nivelurile salariale din anumite domenii de activitate. De asemenea, în unele sectoare, scăderile au fost legate de diminuarea producției sau a încasărilor.

Comparativ cu luna mai 2025, salariul mediu net a crescut cu 3,2%. Totuși, evoluția ajustată cu inflația arată o presiune asupra puterii de cumpărare, indicele câștigului salarial real fiind de 93,1% față de aceeași perioadă a anului trecut.

IT-ul rămâne domeniul cu cele mai mari salarii

Datele INS arată că cele mai mari venituri medii din România se regăsesc în domeniile cu un nivel ridicat de specializare, în special tehnologie, energie, finanțe și anumite activități industriale.

Pe primul loc în clasament se află it-iștii - angajații din activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației - unde salariul mediu net a ajuns la 13.150 lei în luna mai 2026.

Pe poziția a doua se află extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu un câștig salarial mediu net de 12.405 lei.

Top 10 domenii cu cele mai mari salarii medii nete în România (mai 2026)

Activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației – 13.150 lei net Extracția petrolului brut și a gazelor naturale – 12.405 lei net Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului – 11.310 lei net Activități de editare – 10.914 lei net Intermedieri financiare – 10.795 lei net Transporturi aeriene – 10.774 lei net Fabricarea produselor din tutun – 10.736 lei net Activități de management și consultanță în management – 10.698 lei net Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii – 9.531 lei net Activități de servicii anexe extracției – 9.184 lei net

Diferența dintre primul loc din clasament și salariul mediu net pe economie este de aproape 7.500 de lei lunar.

Domeniile unde se câștigă cel mai puțin

La polul opus se află activități unde salariul mediu net rămâne sub 4.000 de lei.

Cele mai mici venituri sunt înregistrate în special în domenii cu productivitate mai redusă, activități sezoniere sau servicii unde ponderea muncii cu calificare redusă este mai mare.

Top 10 domenii cu cele mai mici salarii medii nete în România (mai 2026)

Pescuit și acvacultură – 2.863 lei net Alte activități de servicii – 2.895 lei net Activități de asistență socială fără cazare – 2.970 lei net Activități de investigații și protecție – 3.226 lei net Restaurante și alte activități de servicii de alimentație – 3.348 lei net Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – 3.443 lei net Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri – 3.447 lei net Fabricarea de mobilă – 3.687 lei net Repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc și a autovehiculelor – 3.743 lei net Hoteluri și alte facilități de cazare – 3.823 lei net

Între cel mai bine plătit domeniu și cel aflat la finalul clasamentului este o diferență de peste 10.000 de lei net pe lună.

Majoritatea domeniilor au avut scăderi față de aprilie

Luna mai a adus reduceri ale câștigului salarial mediu net în cea mai mare parte a economiei.

INS explică faptul că evoluția este influențată de faptul că unele companii au acordat în lunile anterioare prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite, precum și alte beneficii care nu se repetă lunar.

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Cele mai mari scăderi față de aprilie 2026 au fost înregistrate în:

Activități de asigurări, reasigurări și fonduri de pensii – scădere de 29,8%

Extracția petrolului brut și a gazelor naturale – scădere între 10% și 20%

Activități de închiriere și leasing – scădere între 10% și 20%

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor – scădere între 10% și 20%

Fabricarea produselor din tutun – scădere între 10% și 20%

Telecomunicații – scădere între 10% și 20%

Și domeniul IT, aflat pe primul loc în topul salariilor, a înregistrat o scădere față de luna aprilie, cuprinsă între 7% și 9%.

Unde au crescut salariile în mai

Au existat însă și domenii unde câștigul salarial mediu net a crescut față de luna precedentă.

Cele mai importante creșteri au fost:

Extracția minereurilor metalifere – creștere de 22,4%

Activități și servicii de decontaminare – creștere între 3% și 5,5%

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente – creștere între 3% și 5,5%

Fabricarea calculatoarelor și produselor electronice și optice – creștere între 3% și 5,5%

Transporturi aeriene – creștere între 3% și 5,5%

În sectorul bugetar, salariul mediu net a crescut în luna mai în învățământ cu 2,4% și în administrația publică cu 0,5%. În sănătate și asistență socială s-a înregistrat o scădere ușoară, de 0,5%.

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Salariile sunt mai mari decât anul trecut, dar puterea de cumpărare rămâne afectată

Deși câștigul salarial mediu net a crescut față de mai 2025, evoluția trebuie analizată și prin raportare la prețuri.

INS arată că indicele câștigului salarial real a fost de 93,1% în mai 2026 față de mai 2025, ceea ce înseamnă că evoluția salariilor, ajustată cu inflația, nu a compensat integral creșterea prețurilor. Datele arată o piață a muncii împărțită între domenii cu venituri foarte ridicate, precum IT, energie sau finanțe, și sectoare unde salariile medii rămân mult sub media națională.