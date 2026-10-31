 România riscă amenzi de până la 1 milion de euro pe zi, din cauză că nu se adoptă parteneriatul civil. Apel pentru politicieni, din Piața Victoriei: „Este o problemă de viață și de moarte” | adevarul.ro
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Video România riscă amenzi de până la 1 milion de euro pe zi, din cauză că nu se adoptă parteneriatul civil. Apel pentru politicieni, din Piața Victoriei: „Este o problemă de viață și de moarte”

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Peste o mie de persoane au protestat, în ploaie, în centrul Capitalei, cerând legalizarea parteneriatului civil, atât pentru cuplurile heterosexuale, cât și pentru cele de același sex. Manifestanții au mărșăluit pe traseul Piața Universității – Piața Romană – Piața Victoriei și au cerut Parlamentului să adopte o lege care să ofere protecție juridică persoanelor care trăiesc împreună, dar nu sunt căsătorite.

Organizatorii au declarat pentru reporterul Adevărul că au strâns peste 100.000 de semnături în sprijinul parteneriatului civil și că le-au depus la Camera Deputaților pe 27 mai. După mai bine de cinci luni, aceștia susțin că nu au primit niciun răspuns din partea autorităților.

„Se împlinesc exact 157 de zile de când clasa politică ne ignoră, deși am făcut totul ca la carte. Am strâns semnăturile, am vorbit public, le-am explicat cetățenilor, am depus semnăturile la Parlament, iar răspunsul a fost o tăcere totală și ignorare. Nu mai vrem și nu mai putem să fim ignorați. Ieșim în stradă ca să le arătăm că nu suntem singuri, că nu suntem puțini, că a ajuns cuțitul la os și că vrem parteneriat civil acum.

Pentru noi este o problemă de viață și de moarte: este vorba despre vizite în spital, despre moștenire, despre continuarea contractului de chirie, de credit la bancă. Toate aceste lucruri sunt esențiale, iar România a rămas una dintre ultimele trei țări din Uniunea Europeană, alături de Bulgaria și Slovacia, care nu recunoaște sub nicio formă cuplurile necăsătorite. Nu cerem privilegii, ci să fim tratați cu demnitate și în mod egal”, a explicat Vlad Viski, director executiv al Asociației MozaiQ.

Protest „Parteneriat Civil ACUM”, în Piața Victoriei (4) jpeg
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Protest „Parteneriat Civil ACUM”, în Piața Victoriei (4) jpeg Foto: Alexandru Negrici/ Adevărul

Acesta susține că, deși parlamentarii recunosc în privat argumentele privind condamnarea României la CEDO, lipsește încă o asumare a susținerii pentru proiectului legislativ care va rezulta din inițiativa cetățenească.

„În privat, parlamentarii spun că sunt de acord cu toate argumentele noastre, că știu că România are o problemă cu CEDO, că a fost condamnată și că inclusiv în programul de guvernare al guvernului lui Luca Niculescu există un punct care prevede că guvernul își asumă implementarea deciziilor CEDO. Prin urmare, cerem implementarea programului de guvernare așa cum și l-au asumat în Parlament și așa cum au spus că trebuie făcut”, a mai precizat Vlad Viski.

Apel pentru Grindeanu, Bolojan și Kelemen: „Ni se spune să strângem cureaua din cauza deficitului, dar România ar putea fi amendată cu 1 milion de euro pe zi”

Vlad Viski, director executiv al Asociației MozaiQ, susține că USR și-a arătat deschiderea pentru un vor pozitiv, însă proiectul mai are nevoie de sprijinul PSD, PNL și UDMR, pentru a trece de Parlament, motiv pentru care solicită o întâlnire cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. 

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„Clasa politică a fost foarte ocupată cu formarea unui guvern, iar criza politică a fost continuă. Totuși, este de așteptat ca USR să susțină această inițiativă, așa cum o susține de foarte mulți ani, dar avem nevoie și de sprijinul PSD și al PNL. De aceea le cerem lui Ilie Bolojan, lui Sorin Grindeanu, lui Dominic Fritz și lui Kelemen Hunor să se întâlnească cu noi pentru a rezolva această problemă”, a mai declarat Vlad Viski.

Directorul executiv al Asociației MozaiQ, atrage atenția că, în contextul în care cetățenii sunt îndemnați să strângă cureaua din cauza deficitului, riscul ca România să fie condamnată la CEDO și CJUE și să plătească amenzi de până la un milion de euro pe zi pentru nerespectarea drepturilor cuplurilor necăsătorite ar fi o dovadă de iresponsabilitate din partea clasei politice.

„România riscă o nouă condamnare la CEDO și la CJUE. Vedem că în Polonia a existat o condamnare care a stabilit că aceste drepturi trebuie să existe, iar Polonia a fost obligată să le respecte. La acestea se adaugă amenzile pe care România le poate plăti, ceea ce nu este normal. În cazul Ungariei și al Poloniei, la CJUE s-a ajuns să se plătească și un milion de euro pe zi. Sunt, așadar, pericole reale, iar noi ne dorim binele României.

În condițiile deficitului în care ni se spune tuturor că trebuie să strângem cureaua, dacă din bugetul statului ar pleca sume de acest fel – un milion de euro pe zi – ar însemna că pur și simplu sunt iresponsabili”, a mai transmis Vlad Viski.

Ce le transmit participanții la marș politicienilor?

„Am venit să cerem în stradă un lucru de care o bună parte a populației României nu se poate bucura: drepturi egale și condiții de bază. Nu ne putem vizita partenerii sau partenerele în spital, nu putem lua decizii împreună, nu putem lua un credit împreună și nu putem face foarte multe alte lucruri.

Parlamentul face ce face cu multe alte legi: doar le amână, doar se dau promisiuni deșarte, nimeni nu își asumă rezolvarea acestor lucruri de bază și nimeni nu își asumă să rezolve această situație. Politicienii ne spun că România nu este pregătită. Pentru ce să fie pregătită? Pentru ca niște oameni să se bucure de drepturi? Suntem cumva într-o dictatură?”, a transmis Teodora.

„Ne-am strâns aici pentru că ne dorim parteneriat civil. Nu suntem aici doar pentru persoanele din comunitatea LGBTQ+, ci și pentru persoanele heterosexuale care își doresc acest lucru, inclusiv pentru românii din străinătate nevoiți să plece pentru că statul nu le recunoștea familia.

Mă abțin să le transmit parlamentarilor mai mult decât faptul că ne dorim ca legea să treacă cât mai repede și sper ca noul Guvern să aplece urechea”, a precizat Ray.

„Nu consider că nu suntem pregătiți. Cred că e un drept absolut normal, doar că poate în România nu suntem suficient de informați, iar mulți oameni stau în confortul lor. Ne lipsește solidaritatea, mulți se gândesc că e ceva ce nu îi vizează, deci preferă să nu se implice, însă asta nu are legătură cu cât de pregătiți suntem ca societate”, a transmis Ruth.

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