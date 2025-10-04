search
Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Parteneriate civile acum! Drepturile invizibile, dar vitale: moștenirea, pensia de urmaș și accesul la deciziile medicale

Publicat:

De aproximativ 24 de ani, de la dezincriminarea homosexualității în anul 2001, comunitatea LGBT (lesbiene, gay, bisexuali și persoane transgender) așteaptă de la statul român să le recunoască o fărâmă de demnitate prin adoptarea unei legislații care să asigure un cadru legal pentru protecția cuplurilor formate din persoane de același sex. De 24 de ani stăm cu mâna întinsă la stat, doar-doar ne-o recunoaște și pe noi ca minoritate în această societate. Nu s-a întâmplat nimic, știm foarte bine cum se mișcă politicienii români când e vorba de decizii curajoase și chiar istorice. Trece istoria peste noi.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

De vreo 7 ani, de prin 2018, așteptăm recunoașterea cuplurilor gay în urma a două hotărâri cruciale ale Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Constituționale a României. Atunci, în cazul lui Adrian Coman vs. România, un cetățean român căsătorit în Belgia cu un cetățean american și căutând să-și poată aduce partenerul acasă pe termen mai lung, a dat statul în judecată pentru a-i fi recunoscută căsătoria. Cele două curți – una europeană și alta românească – au spus că trebuie să recunoaștem aceste cupluri astfel încât să poată primi drept de rezidență.

Și mai aproape de noi, acum 2 ani, în anul 2023, România a primit o condamnare și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) în cazul Buhuceanu și alții vs. România, când peste 20 de cupluri gay au cerut statului să le recunoască uniunile. CEDO a hotărât atunci că România are obligația, pe baza tratatelor pe care le-a semnat – care reprezintă angajamente importante – de a recunoaște cuplurile gay cel puțin sub forma parteneriatelor civile. După doi ani, România nu a arătat niciun plan și niciun pas pentru implementarea hotărârii CEDO, ceea ce înseamnă că urmează un proces de monitorizare a României, care va obliga diplomații români să explice la nivel internațional de ce România nu-și respectă cetățenii.

Pe scurt, România nu are un cadru legal minimal pentru cuplurile gay. Când vorbim despre parteneriat civil, nu vorbim despre exagerări sau despre vreo cerință absurdă. Vorbim doar despre drepturi cum ar fi: moștenire, pensie de urmaș, regimul bunurilor comune dobândite în uniune, vizită la spital și dreptul de a lua decizii medicale. Avem nevoie de aceste drepturi pentru că în România trăiesc între 1 milion și 2 milioane de persoane LGBT. Acești cetățeni nu pot fi ignorați complet de statul român, avem și noi aspirațiile noastre, dorințele noastre, planurile noastre de viitor și trebuie să ni se asigure un cadru legal care să ne capaciteze la adevărata noastră valoare. În definitiv tot ce ne dorim este să contribuim și noi la bunăstarea generală și la binele întregii societăți. Avem și noi necazurile și bucuriile noastre, ne trăim viețile cum putem mai bine.

În acest moment există în parlament o propunere legislativă, Pl-x 152/2019, propusă de peste 40 de parlamentari din legislativul de la vremea respectivă, care ar legaliza parteneriatul civil. Această propunere legislativă are avize pozitive de la mai multe comisii din Parlament, iar acum se află prin sertare la Comisia Juridică din cadrul Camerei Deputaților. Dacă ar exista voință politică, legea ar putea trece în câteva zile. Astfel, s-ar putea rezolva această problemă care pune România la colț în relația cu partenerii și care umilește propriii cetățeni.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Politicienii ne spun că România nu este pregătită, că trebuie să mai așteptăm, că democrația e dictatura majorității. Evident, asta arată o înțelegere rudimentară a democrației. Minoritățile prin natura lor nu sunt majoritare, dar asta nu înseamnă că trebuie să le fie înăbușită vocea. Dimpotrivă, o democrație înseamnă mult mai mult decât dictatura majorității, înseamnă și stat de drept, respectarea drepturilor omului, protecția minorităților, sistem de partide, checks and balances – respectiv instituții care se controlează și echilibrează reciproc. Nu ai cum să ignori la nesfârșit niște hotărâri definitive ale Curții Constituționale a României! Mai mult, societatea se bazează pe un contract social între noi ca cetățeni, care este și un contract de reprezentare în noi și stat. Avem nevoie de reprezentare a noastră, a persoanelor LGBT. Dacă Mihail Kogălniceanu ar fi așteptat opinia majorității când a promovat eliberarea romilor din sclavie, atunci acest act politic curajos s-ar fi întâmplat mult mai târziu. Dar nu îi putem suspecta pe politicienii de astăzi că ar avea stofa lui Kogălniceanu.

Mai apoi, ni se spune că legalizarea parteneriatelor civile ar alimenta curentul suveranist. În definitiv avem anti-LGBT și la Casa Albă, și în Europa, și la AUR și acoliții săi. Așa o fi, însă în același timp vedem că țările care au legalizat parteneriatele civile nu s-au prăbușit, iar ascensiunea extremei drepte nu a fost generată de legalizarea parteneriatelor civile. De altfel, sprijinul pentru parteneriate civile este în creștere peste tot în lume, inclusiv în România. Mai ales în rândul tinerilor, mentalitatea se schimbă, iar asta ne arată o direcție clară spre care merg lucrurile – spre mai multă acceptare a persoanelor LGBT. Atașamentul față niște valori universale cum ar fi drepturile omului, demnitatea umană, respectul pentru viața intimă este important pentru cetățeni și arată societății care este baza democrației românești.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Avem, de asemenea, tot felul de politicieni care îl folosesc des pe Dumnezeu în argumentația lor anti-LGBT. Ne-am obișnuit, totuși, de multă vreme, ca Dumnezeu să devină un instrument de propagandă și de manipulare a cetățenilor. Puțini dintre noi putem crede că politicienii chiar au o credință solidă. Pentru politicieni Dumnezeu e doar o monedă de schimb pentru niște voturi. E străvezie situația. Și, în definitiv, așa a fost mereu: credința și Dumnezeu au fost justificări pentru tot felul de orori: de la sclavie la crime și cruciade. Să nu cădem așa ușor în capcana evlaviei oamenilor politici.

În concluzie, noi, persoanele LGBT, așteptăm de la statul român puțin respect și asumare, respectiv ne dorim legalizarea parteneriatelor civile de urgență. Este lucrul corect, este o reconfirmare a statutului României în Europa, este o redare a demnității unei comunități întregi. Este un act de curaj. Tocmai de aceea noi ieșim în stradă în București mâine, 5 octombrie, la „marșul Tradiția noastră e iubirea”, de la ora 14:00 în Piața Universității, pentru că drepturile se cer în stradă. Invităm pe toți prietenii, susținătorii și membrii din comunitate să ni se alăture ca să strigăm răspicat: PARTENERIATE CIVILE ACUM!

Opinii

Mai multe de la Vlad Levente Viski

Ce urmează pentru comunitatea LGBT din România după 9 decembrie?
Opinii
România este pregătită pentru legalizarea parteneriatelor civile pentru cuplurile gay
Opinii
Ideile extremiste ale lui Viktor Orban ajung şi în România
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok
digi24.ro
image
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar
stirileprotv.ro
image
Ce au ajuns să scrie pe ghiozdane livratorii de la Glovo. O fac de teama rasismului
gandul.ro
image
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
mediafax.ro
image
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Vinicius Junior. Este divorțată și are trei copii
fanatik.ro
image
Noi detalii despre criminalul de 17 ani care vâna oameni în Grădina Botanică din Craiova. A devenit „un veritabil prădător feroce”, deşi „părinţii s-au implicat în educarea lui şi i-au oferit totul”, spun judecătorii
libertatea.ro
image
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului populației. Cum e viața în Eisenhüttenstadt
digi24.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
"De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii copilului!" Tatăl fotbalistului care câștigă 45.000€ / zi: "O să vă spun atât"
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan provoacă un cutremur în sistem: Premierul cere tăierea salariilor magistraților care judecă 'pe sărite'
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
Român căutat pentru tentativă de omor în Belgia, prins în Cluj. Şi-a bătut şi înjunghiat fosta soție
observatornews.ro
image
P. Diddy, CONDAMNAT! Câți ani va sta artistul controversat în spatele gratiilor
cancan.ro
image
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
prosport.ro
image
De ce nu ai voie să iei scoici din Egipt? Românii habar nu au de regulă
playtech.ro
image
Dan Alexa a trecut peste divorțul de Andrada. A apărut în compania unei brunete
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum arată și unde trăiește Cristi Daminuță, la doi ani de când s-a retras din fotbal: "E grav ce se întâmplă!"
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Cod galben de inundații până duminică dimineața! Care sunt județele vizate
kanald.ro
image
Limită de vârstă de 80 de ani pentru șoferi, în această țară. Reînnoirea permisului de conducere se închide, cu rare excepții
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ileana Sterp are o casă de poveste la țară, fix lângă mama Geta. Cum arată CONACUL de vacanță. E superb. Sora lui Culiță e foarte bogată, are și un penthouse în Sebeș
romaniatv.net
image
Facturi la energie mai mici pentru români! Cine sunt norocoșii
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cât costă o salată, o supă sau o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prețurile din localul unde totul e gătit cu mare grijă
click.ro
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
image
Filmul din 2013 care a cucerit publicul de pe Netflix. A ajuns în topul preferințelor din România în această săptămână
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială
okmagazine.ro
19406371 jpg
Ce zodii chinezești atrag dragostea și norocul pe 4 octombrie 2025
clickpentrufemei.ro
Marcel Pauker (© Wikimedia Commons)
Marcel Pauker, lider al comuniştilor români, anchetat şi împuşcat în URSS
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Cât costă o salată, o supă sau o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prețurile din localul unde totul e gătit cu mare grijă

OK! Magazine

image
„Viața lui Kate Middleton este departe de cea a unei prințese din basme”. Trecutul care o bântuie pe prințesă

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!