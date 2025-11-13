Restricții temporare de circulație pe DN1, pentru lucrări de întreținere

CNAIR va executa o intervenție pe DN1, care vizează remedierea punctuală a unor deficiențe existente în partea carosabilă, context în care o bandă de circulație va fi ocupată.

Joi, 13 Noiembrie, în intervalul orar 10.30-13.30 pe DN1, de la km 7+000 până la km 12+000, pe ambele sensuri de circulație, inclusiv pe bretelele podurilor, CNAIR va executa o intervenție care vizează remedierea punctuală a unor deficiențe existente în partea carosabilă.

Astfel, o bandă de circulație va fi ocupată în dinamică.

Având în vedere aceste aspecte, Brigada Rutieră solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere, precum şi semnalele și indicațiile poliţiştilor rutieri.