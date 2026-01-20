search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Video O tânără din China, impresionată după ce a vizitat Salina Turda. „Nu este o planetă extraterestră”

Publicat:

O tânără din China a rămas impresionată atunci când a mers la Salina Turda, descriind-o într-un videoclip publicat luni, 19 ianuarie, pe rețelele de socializare drept un „oraș subteran”.

FOTO: Captură video TikTok @valentina_tianran
FOTO: Captură video TikTok @valentina_tianran

„Nu este o planetă extraterestră, este Turda, România”, a transmis aceasta pe TikTok. Valentina a transmis că a călătorit 10 ore cu trenul până la Salina Turda, pe care a descris-o drept un „adevărat oraș subteran”.

Valentina este profesoară la Institutul Confucius din București, inaugurat pe 22 noiembrie 2013, în urma Acordului de cooperare semnat între Universitatea din Bucureşti şi Hanban – Sediul General al Institutelor Confucius.

Salina Turda este înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Cluj, elaborată de Ministerul Culturii din România în anul 2015.

Exploatarea sării din Salina Turda a fost sistată definitiv în 1932 din cauza dotării tehnice primitive, a randamentului scăzut și a concurenței altor saline.

Salina s-a redeschis în 1992 pentru turism și tratamente, fiind vizitabilă tot timpul anului, iar în 2017 erau accesibile minele Iosif, Rudolf, Ghizela și Terezia, cu utilaje medievale bine conservate, Altarul sculptat în sare și Scara Bogaților din lemn filigranat.

Cu sprijinul Uniunii Europene, între 2009 și 2010 au fost efectuate lucrări de amenajare în valoare de 6 milioane de euro, incluzând săli de tratament, amfiteatru, săli de sport și o roată panoramică.

Între 2012 și 2014 s-a construit un tunel de legătură de 50 m între mina Terezia și mina Iosif pentru includerea acesteia în circuitul turistic.

Potrivit site-ului administrației salinei, peste 680 de mii de turiști vizitează anual Salina Turda.

