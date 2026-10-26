Jocurile zilei de la „Adevărul”. Știi să rezolvi integrama?

Cititorii „Adevărul” au la dispoziție, pe telefon, tabletă sau computer, rubrica „Jocurile zilei”, care reunește provocări menite să le testeze atenția, memoria, cultura generală și spiritul de observație. Platforma oferă zilnic jocuri interactive, potrivite pentru o pauză de relaxare sau pentru cei care vor să-și pună mintea la încercare.

Integrama zilei Foto: Adevărul

Printre jocurile disponibile se numără sudoku, integrame tematice, rebusuri, quiz-uri de cultură generală și „Caută minele”. Utilizatorii pot alege provocările în funcție de preferințe și de nivelul de dificultate.

Integrama zilei de luni, 26 octombrie

Una dintre provocările publicate luni, 26 octombrie, este o nouă integramă interactivă, cu tema „La început”. Careul cuprinde zeci de definiții, care le pun la încercare vocabularul, logica și atenția la detalii.

Formatul păstrează structura clasică a integramei, cu săgeți care indică direcția de completare și definiții scurte.

Careul combină definiții ușoare cu unele care necesită mai multă atenție, fiind potrivite pentru începători, cât și pentru avansați.

Rezolvă AICI integrama zilei!

Jocurile din rubrica „Adevărul” pot fi accesate de pe telefon, tabletă sau laptop, direct din browser. Interfața interactivă le permite utilizatorilor să completeze răspunsurile și să se bucure de provocări în funcție de timpul disponibil.

Prin diversitatea jocurilor, rubrica oferă o alternativă pentru momentele de pauză, fie că este despre rezolvarea unei integrări, completarea unui sudoku sau parcurgerea unui quiz de cultură generală.

aici rubrica „Jocurile zilei” și alege provocarea care ți se potrivește!