 Psihologul Radu Leca explică legătura dintre sărăcie și negativism: „Orice risc devine catastrofal” | adevarul.ro
search
Marți, 1 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Psihologul Radu Leca explică legătura dintre sărăcie și negativism: „Orice risc devine catastrofal”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Sărăcia nu înseamnă doar lipsa banilor, ci poate diminua și libertatea de acțiune, iar modul în care o persoană interpretează realitatea îi poate influența deciziile, perseverența și curajul de a încerca din nou, spun specialiștii.

Pesimismul ne poate face să ratăm oportunități, spune psihologul Radu Leca
Pesimismul ne poate face să ratăm oportunități, spune psihologul Radu Leca Foto: Arhivă

Psihologul Radu Leca a explicat, într-un material difuzat de TVR Info, cum negativismul poate întreține blocajul și cum umorul poate contribui la depășirea acestuia.

Potrivit acestuia, negativismul nu provoacă singur lipsurile materiale, însă poate contribui la menținerea unui cerc vicios prin teamă, renunțare și incapacitatea de a observa oportunitățile disponibile.

„Negativismul constant funcționează ca o pereche de ochelari murdari: orice oportunitate pare suspectă, orice risc devine catastrofal, iar orice efort pare inutil”, explică psihologul Radu Leca.

În timp, persoana poate ajunge să aleagă variante aparent sigure, care însă o mențin pe loc. Printre comportamentele menționate se numără evitarea negocierilor, amânarea inițiativelor, renunțarea la procesul de învățare sau rămânerea în relații profesionale care consumă.

Lipsa banilor poate alimenta pesimismul

Legătura dintre dificultățile financiare și pesimism este una firească. Potrivit specialiștilor, stresul financiar afectează atât corpul, cât și mintea: somnul poate deveni mai slab, atenția se fragmentează, iar oboseala, iritabilitatea și senzația că lumea este ostilă pot apărea mai frecvent.

Totuși, explicația nu se oprește aici. Psihologia orientată spre soluții arată că, în același context dificil, oamenii pot reacționa diferit, iar diferența este dată și de tiparul de gândire care le influențează comportamentul.

Pesimismul poate fi alimentat de generalizări precum „nu merge nimic”, de etichete precum „sunt incapabil”, de previziuni rigide precum „va fi și mai rău” sau de concentrarea exclusivă asupra problemelor.

Într-o astfel de stare, mintea poate ajunge să ignore momentele în care lucrurile au funcționat, resursele disponibile, oamenii dispuși să ofere ajutor și competențele deja dobândite.

Consecința poate fi scăderea energiei și a inițiativei, urmată de ratarea unor oportunități. Astfel se formează un cerc vicios în care realitatea pare să confirme permanent pesimismul.

Umorul, o resursă în perioadele dificile

În perspectiva prezentată de Radu Leca, umorul nu este doar o formă de divertisment. Acesta poate întrerupe blocajul mental și poate muta atenția dinspre o perspectivă dominată de catastrofă către una mai largă.

Râsul sănătos poate reduce tensiunea și încărcătura emoțională și poate favoriza flexibilitatea cognitivă, adică abilitatea de a găsi mai multe răspunsuri la aceeași problemă.

Atunci când o persoană reușește să își privească propria dramă și cu umor, fără să o minimalizeze, își poate recâștiga o parte din sentimentul de control. Problema nu dispare, însă nu mai ajunge să domine întreaga perspectivă.

Negativismul poate fi confundat cu realismul, însă realismul autentic presupune și observarea lucrurilor care funcționează, nu doar a celor care provoacă suferință.

Umorul poate contribui la restabilirea acestui echilibru. În loc să fie concentrat exclusiv asupra lucrurilor pe care nu le are, omul poate începe să observe resursele de care dispune: timpul, un prieten, un talent, un telefon, capacitatea de a învăța sau o experiență care poate fi valorificată.

În starea de alarmă, atenția se concentrează asupra pericolelor, iar perspectiva asupra viitorului se restrânge. Într-o stare orientată spre construcție, accentul se mută pe strategii și soluții: ce poate fi schimbat, ce trebuie oprit, ce poate fi început, ce poate fi cerut și ce poate fi învățat. Umorul poate facilita trecerea dintre aceste două stări, deoarece transmite corpului că nu se află într-un pericol imediat, se mai arată în analiză.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
digi24.ro
image
Autoritatea Electorală Permanentă începe controlul la marile partide politice, cu excepția AUR. ”Încurcam lucrurile pe acolo”
stirileprotv.ro
image
Polițistul local travestit de la Primăria Generală și-a reclamat colegii la Secția 17. Ce pățește, la muncă, agentul care se îmbracă în femeie
gandul.ro
image
SINTEZĂ. Parlamentul începe sesiunea de toamnă cu aceeași întrebare: cine poate forma următorul Guvern. PSD, PNL, USR și UDMR vin cu variante diferite pentru premier
mediafax.ro
image
800.000 de euro! Universitatea Craiova a trimis ofertă oficială la CFR Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Vladimir Tismăneanu, politolog: „Lui Nicușor Dan îi e frică de tot ce reprezintă Lucian Pahonțu, care e vârful icebergului”
libertatea.ro
image
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi riscă cei care încalcă regulile
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea, după calificarea spectaculoasă de la US Open 2026
digisport.ro
image
Un viceprimar din Satu Mare și-a speriat comunitatea după ce s-a plimbat cu un obuz pe scuter. Polițistul a încremenit când l-a văzut
click.ro
image
Sondajele prezentate în ședința decisivă a PSD: Cine este considerat vinovat pentru criza politică și cine conduce în intenția de vot
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
O ţară din Europa oferă 32.000 de euro fiecărui adult care pleacă din ea. Cine poate primi banii
observatornews.ro
image
Unde sunt cele mai mici pensii din România. Județul aflat la coada clasamentului
cancan.ro
image
Grindeanu, anunț important despre pensii și salarii. „Schimbăm tot ce a făcut Bolojan”. PSD intră la guvernare
newsweek.ro
image
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
prosport.ro
image
Greșeala banală care îți crește consumul mașinii fără să-ți dai seama. Poți pierde sute de lei pe an
playtech.ro
image
Dumitru Dragomir, reacție virală după ce a aflat că Tavi Popescu nu s-a trezit să vină la antrenamentele FCSB
fanatik.ro
image
Unde se răcește vremea la începutul lunii septembrie. Canicula revine, apoi, în forță: Prognoza meteo la debutul toamnei
ziare.com
image
Dennis Man, la Lazio! Cine a rezolvat transferul fotbalistului român în Serie A
digisport.ro
image
Pepene galben la grătar
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată cea mai luxoasă casă din România. Nimeni nu mai are așa. Suleyman Magnificul ar fi invidios. Finalizarea ei a durat 12 ani. Nici în filme nu ai văzut așa ceva / VIDEO
romaniatv.net
image
Horoscop 1 septembrie 2026. O nouă lună, un nou început! Zodiile care primesc speranță și cele care trebuie să se ferească de ghinion
mediaflux.ro
image
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Ulrich Siegmund, politicianul care poate aduce AfD la putere, vrea Germania din nou aproape de Rusia. Refuză să-l indice pe Putin drept responsabil pentru războiul din Ucraina
actualitate.net
image
Cadoul de nuntă pe care Liviu Vârciu și soția lui nu-l vor uita niciodată: „Nașii noștri ne-au făcut o surpriză”
click.ro
image
Cum arată viața românului care a câștigat 11 milioane de euro la Loto. Ce a făcut cu averea
click.ro
image
Theo Rose se așteaptă să primească o amendă considerabilă: „Eu vedeam că îmi dădeau mesaj”
click.ro
Ninon de Lenclos, Profimedia (2) jpg
Curtezana care devora bărbații, convinsă că-i fac bine la ten! Își savura pofticioasă amanții și i-a lăsat o avere tânărului Voltaire
okmagazine.ro
Sisi foto profimedia 0265195460 jpg
Se cântărea de trei ori pe zi și avea hainele cusute pe ea. Ce măsuri extreme a luat Împărăteasa obsedată de frumusețe la 32 de ani
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sandra, soția lui Adrian Mutu, intră în forță în televiziune! Cu ce post a semnat?
image
Cadoul de nuntă pe care Liviu Vârciu și soția lui nu-l vor uita niciodată: „Nașii noștri ne-au făcut o surpriză”

OK! Magazine

image
Se cântărea de trei ori pe zi și avea hainele cusute pe ea. Ce măsuri extreme a luat Împărăteasa obsedată de frumusețe la 32 de ani