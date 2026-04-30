Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
Topul sărăciei în UE: românii, printre cei mai vulnerabili europeni. Țara cu cel mai mic nivel de excluziune

Românii, alături de bulgari și greci, au fost cei mai expuși riscului de sărăcie și excluziune socială din toată populația statelor membre UE, arată datele publicate joi, 30 aprilie, de Eurostat.

Românii, printre europenii cei mai expuși riscului de sărăcie și excluziune socială FOTO Arhivă

Anul trecut, 92,7 milioane de persoane din Uniunea Europeană (20,9% din populaţia blocului comunitar) erau expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, o scădere cu 600.000 de persoane comparativ cu situaţia din 2024, când 93,3 milioane de persoane, sau 21% din populaţia UE, erau expuse aceluiași risc.

În rândul statelor membre, cea mai mare pondere a persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială se înregistra în Bulgaria (29%), Grecia (27,5%) şi România (27,4%). Pe de altă parte, cele mai mici ponderi se înregistrau în Cehia (11,5%), Polonia (15%) şi Slovenia (15,5%).

FOTO Eurostat

La nivelul UE, riscul de sărăcie şi excluziune socială a fost, în 2025, mai mare pentru femei decât pentru bărbaţi (21,9% faţă de 19,8%), potrivit Agerpres.

Repartiţia pe grupe de vârstă arată că cel mai mare risc de sărăcie sau excluziune socială în UE se înregistrează la tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani (26,3%), în timp ce cel mai mic risc a fost înregistrat la adulţii cu vârsta de 65 de ani sau peste (18,8%).

De asemenea, peste o cincime (22,1%) din populaţia UE care trăia în gospodării cu copii dependenţi era expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială în 2025. Este vorba de o pondere puţin mai mare decât cea înregistrată în rândul gospodăriilor fără copii dependenţi (19,8%). Cu toate acestea, aceste rate variază foarte mult în rândul ţărilor membre.

Pentru persoanele care locuiesc în gospodării cu copii dependenţi, rata a variat de la vârfuri de 29,9% în Spania şi 29,4% în România, până la 12,2% în Cipru, 11,7% în Ţările de Jos şi 10,4% în Slovenia.

