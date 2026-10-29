Provocarea zilei pe „Adevărul”: poți completa toate definițiile integramei „Mergem la pariu”? Jocul îți testează cultura generală

„Adevărul” aduce pe telefon și computer una dintre rubricile îndrăgite ale ediției tipărite. „Jocurile zilei” le oferă cititorilor, zilnic, provocări de atenție, cultură generală și spirit de observație. Integrama zilei de joi, 2 octombrie, este exercițiul perfect pentru câteva minute de concentrare și relaxare.

Tu în cât timp reușești să termini provocarea de astăzi? Foto: Adevărul

Spre deosebire de alte jocuri bazate exclusiv pe calcule sau logică matematică, integrama combină cultura generală, vocabularul și capacitatea de asociere, transformând fiecare definiție într-un mic test de cunoștințe.

De la termeni uzuali și expresii consacrate până la referințe din sport, istorie sau geografie, fiecare răspuns corect te apropie de completarea grilei.

Provocarea de astăzi include definiții precum „A juca dur”, „Momente”, „Rezultate sportive”, „Echipa lui Chivu” sau „Pariu”, iar rezolvarea necesită atenție atât la sensul cuvintelor, cât și la numărul de litere cerut de fiecare răspuns.

Integrama online poate fi completată direct din browser, AICI, iar jucătorii au la dispoziție funcții de verificare a răspunsurilor, ceea ce face experiența accesibilă atât pentru începători, cât și pentru pasionații experimentați de jocuri de cuvinte.

De ce sunt utile integramele?

Specialiștii susțin că exercițiile de acest tip contribuie la menținerea activității cognitive, antrenează memoria și îmbunătățesc capacitatea de concentrare.

În plus, rezolvarea constantă a integramelor poate ajuta la îmbogățirea vocabularului și la dezvoltarea rapidității în asocierea informațiilor.

Acceptă provocările!

Crezi că poți găsi toate răspunsurile corecte și completa întreaga grilă fără ajutor? Intră pe platforma de jocuri a „Adevărul” și încearcă să rezolvi integrama zilei și celelalte jocuri!

Aici găsești zilnic integrame, rebusuri, quizuri și sudoku, toate adaptate pentru a fi rezolvate direct pe ecran.