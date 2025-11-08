Daciana Sârbu a petrecut aniversarea iubitului ei în afara țării, marcând momentul cu o fotografie romantică pe Instagram. Antreprenoarea își păstrează însă discreția asupra identității partenerului.

Daciana Sârbu a ales să sărbătorească ziua de naștere a iubitului ei în vacanță, departe de România. După despărțirea de Victor Ponta, femeia de afaceri și-a refăcut viața amoroasă și nu se ferește să apară alături de noul partener în momente publice.

„La mulți ani!”, a transmis Daciana Sârbu pe Instagram, alături de o fotografie romantică, păstrând însă identitatea iubitului ascunsă. Cei doi au fost surprinși și la aeroport, semn că au început vacanța împreună. În plus, ea a împărtășit câteva imagini din escapadă, precum peisajele și cafeaua servită în momentele relaxante.

Despre relația actuală, Daciana Sârbu a declarat pentru Click: „A fost destul de surprinzătoare reacția, nu mă gândeam că trezește atât interes, mai ales că eu, de obicei, nu împărtășesc lucruri din intimitatea mea. Nu mă ascund, am făcut-o foarte firesc cum fac, de altfel, toate lucrurile pe care le expun în viața mea și pe social media. Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită, dar liniștea mi-a oferit-o tot procesul acesta în care am lucrat cu mine”.

„Mă simt în echilibru cu mine și cred că nu aveam cum să ating acest echilibru dacă nu treceam prin niște lucruri care să mă forțeze să mă schimb, să mă preocup de ceea ce simt și ceea ce-mi doresc”. Întrebată despre căsătorie, Daciana a fost sinceră: „Nu știu! Asta doar viața va decide!”, a adăugat aceasta.

Conform informațiilor apărute în presă, iubitul ei se numește Alex Ghionea și activează în domeniul HoReCa, apropierea lor fiind firească având în vedere că Daciana deține un lanț de cofetării. Paparazzii i-au surprins împreună încă din luna august în diverse ipostaze relaxate, la terase sau în parcuri din București.

Despre fostul mariaj cu Victor Ponta: Daciana Sârbu și Victor Ponta au fost căsătoriți peste 25 de ani, relația lor încheindu-se discret la începutul anului 2025. Într-o emisiune difuzată pe Antena Stars, fostul premier a declarat: „Bineînțeles! Da! Cum să nu îți reproșezi așa ceva? (n.r. – divorțul) Pe de altă parte, viața e complicată. Este important să iei, la un moment dat, decizii ca să nu faci lucrurile mai rele, ci să le faci mai bune! Ce merită orice femeie: mai multă atenție, mai multă grijă, mai multă afecțiune. E normal, până la urmă! Noi, bărbații, suntem mai reci, mai pragmatici. Îmi doresc ca toate femeile din lume să fie fericite, mai ales pentru că am fiice. Nu le facem întotdeauna fericite pe femei”.