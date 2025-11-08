Acest articol conține linkuri afiliate care susțin site-ul nostru.

Reduceri spectaculoase pe elefant.ro de Black Friday 2025

A început cea mai așteptată perioadă din an pentru iubitorii de chilipiruri! Elefant.ro dă startul campaniei Black Friday Elefantastic, iar reducerile sunt cu adevărat spectaculoase – până la 90% la mii de produse din categoriile Carte, Fashion și Home & Deco. 

Dacă ai așteptat momentul perfect pentru a-ți completa biblioteca, a-ți accesoriza garderoba sau a-ți înfrumuseța locuința, pe elefant.ro poți găsi ce îți dorești. Așa că am făcut o selecție pentru tine, cu cele mai mari reduceri, de până la 90%.

Cărți la prețuri incredibile

Bestseller-uri, ficțiune, dezvoltare personală, psihologie și biografii, toate la prețuri care încep de la doar 3-4 lei. Sunt zeci de titluri sub 10 lei, cu reduceri de până la 90%

image

De ce urma să coboare din trăsură Frosica? - Radu Gabriel Parvu

Ficțiune

Vezi prețul și alte detalii

"Îl aștept pe Caron să-și astâmpere foamea. Au și jumările sfârșitul lor. - Doar de asta am coborât la conac când istoria s-a învârtit în loc și generațiile au luat-o la vale."

"În odaia Lui, care este universul întreg, cu infernul și paradisul cu tot, stau de-a valma bunii și răii, viii și morții, fiecare cu existența lui și cu amintirea a ceea ce a fost, deposedați de sens sau de viață, absurzi precum spațiul în care au fost depozitați, inutili ca niste jucării de care te-ai plictisit sau pe care le-ai stricat și nu mai merită efortul de a le repara. Numai cine ar ieși un pic din odaie ar putea desluși rostul vechiturilor printre care s-a aflat vremelnic."

image

Padurea - Marian Godină

Ficțiune

Vezi prețul și alte detalii

Când expresia "a fura ca în codru" devine realitate, iar orașul de la marginea pădurii amenință să transforme împrejurimile în praf și pulbere, cineva trebuie să intervină. În această alegorie despre trădare și jocuri de putere, animalele demonstrează că nu contează cât de răspândită e minciuna, fiindcă adevărul va găsi mereu o cale să iasă la iveală.

image

Noptile Salamandrelor - Marton Evelin

Ficțiune

Vezi prețul și alte detalii

Anwar, o tânără care poartă cu sine avatarurile unei duble origini, maghiaro persane, știe că nu se va maturiza niciodată. Și nici nu-și dorește asta! Ar dori să trăiască o veșnică adolescență. Ar dori să cutreiere lumea, să caute, să vadă, să înțeleagă.

image

Podul lui Tesla. Cartea intai din trilogia Accelerati - Neal Shusterman, Eric Elfman

Ficțiune

Vezi prețul și alte detalii

După ce locuința lor este distrusă într-un incendiu, Nick, fratele sau mai mic și tatăl lor se mută într-o casă victoriană dărăpănată, moștenită de la o mătușă. Când Nick deschide trapa de la podul casei, îi cade în cap un ditamai prăjitorul de pâine. Se alege cu niste copci, dar și mai interesant este faptul că obiectele din pod, care zac acolo de ani de zile, sunt sursa unor experiențe stranii. După ce le vinde amatorilor de vechituri, Nick se împrietenește cu Mitch, Caitlin și Vincent, niste copii din cartier. Împreună, descoperă că toate obiectele au proprietăți cu totul speciale. Nick observă și că podul se manifestă ca un vârtej magnetic bizar, care atrage tot felul de probleme. Este ca și cum podul ar avea o anume inteligență Și un scop!

Citește și: Black Friday la Cărturești: Reduceri pentru minte, suflet și distracție

Fashion cu stil și prețuri mici

Branduri precum Guess, Luca Barra, sau Tommy Hilfiger sunt incluse în campanie, cu discounturi care ajung până la 90%. 

image

Colier Luca Barra CK1251

colier

Vezi prețul și alte detalii
image

Inel Luca Barra ANK130.15

Inel

Vezi prețul și alte detalii
image

Fular din Material textil Tommy Hilfiger AM0AM05300-BLU, Negru

Fular

Vezi prețul și alte detalii
image

Top femei Guess model 72G544_5311Z, culoare Alb, marime 4

Top femei

Vezi prețul și alte detalii

Home & Deco pentru un cămin cu personalitate

De la decorațiuni chic la textile și obiecte utile pentru casă, Elefant.ro oferă reduceri masive și în această categorie. Produse precum aplica decorativă All Design sau Perdea Cipcici pentru copii sunt disponibile cu reduceri de peste 80%. 

image

Tablou decorativ Christmas Wall, 5 Piese, 229CST1201, Multicolor

Tablou decorativ

Vezi prețul și alte detalii
image

Rama foto Hama Saragossa, 84910, poza 9 x 13 cm, aluminiu, Argintiu

Rama foto

Vezi prețul și alte detalii
image

Aplica de perete All Design, 24 x 20 x 13 cm, 806ALD1436, metal, Negru

Aplica de perete

Vezi prețul și alte detalii
image

Perdea Cipcici, 785CPC9213, poliester 100 procente, 140 x 260 cm

Perdea

Vezi prețul și alte detalii

Livrarea este rapidă, cu opțiuni de ridicare din peste 40 de puncte pick-up și posibilitatea de livrare gratuită în funcție de valoarea comenzii – totul pentru o experiență de shopping cât mai plăcută. Dar atenție: stocurile sunt limitate, iar cele mai bune oferte dispar rapid!

Citește și: Black Friday la Agroland vine cu mari reduceri pentru casă și grădină

Nu lăsa reducerile să treacă pe lângă tine! Intră pe Elefant.ro și bucură-te de Black Friday Elefantastic – o sărbătoare a prețurilor mici și a alegerilor inspirate.

Ghid de cumpărături
Despre linkurile din acest articol
Unele linkuri din acest articol sunt afiliate. Asta înseamnă că primim un mic comision dacă cumperi prin ele, fără niciun cost suplimentar pentru tine. Aceste venituri ne ajută să menținem site-ul activ și să creăm conținut de calitate. Încercăm să recomandăm doar produse pe care le considerăm utile.
