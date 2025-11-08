Top 10 cărți cu cele mai mari reduceri de Black Friday la Litera.ro

Black Friday a sosit și la Litera.ro, iar reducerile sunt mai generoase ca niciodată, de până la 90% la mii de titluri! Dacă visezi să-ți îmbogățești biblioteca cu lecturi captivante, acum este momentul perfect.

Surpriză la altar O poveste romantică cu întorsături neașteptate, perfectă pentru serile de toamnă

Alice și Seth trăiesc o poveste de dragoste perfectă. Doctorul chipeș și frumoasa lui logodnică sunt bogați, bine văzuți și făcuți unul pentru celălalt, spre admirația și invidia tuturor prietenilor. Alice abia așteaptă ziua nunții lor de vis. Dar când ajunge la altar, mireasa nu-l recunoaște pe bărbatul care așteaptă să se căsă torească cu ea. Când acest străin insistă că este Seth, viitorul ei soț, întreaga congregație pare să fie de acord. Chiar și părinții ei încearcă să o convingă pe Alice să meargă până la capăt cu nunta. Pe măsură ce se instalează panica, lumea lui Alice se destramă. Unde este adevăratul Seth și de ce au dispărut toate urmele lui din viața ei? Temându-se că-și pierde mințile, Alice pornește să descopere adevărul și să scape din coșmarul pe care îl trăiește. Dar cu toată lumea din jurul ei convinsă de falsul Seth, cum poate spera să-l găsească pe bărbatul pe care îl iubește? „Acest roman trepidant și plin de suspans m-a atras în atâtea direcții, încât am simțit că sunt prinsă într-un roller-coaster. Tocmai când credeam că am dezlegat un strat de mister, a ieșit la iveală o altă descoperire care m-a zguduit din nou. Legați-vă centurile de siguranță, vă așteaptă o adevărată aventură!”

Camera cu fluturi Un roman emoționant despre familie, secrete și regăsire

Abundând de personaje memorabile și de secrete dureroase, Camera cu fluturi este o poveste fascinantă, depănată de-a lungul mai multor generații. Posy Montague se apropie de cea de-a șaptezecea aniversare. Ea încă locuiește la Admiral House, frumoasa reședință ce a aparținut familiei sale timp de generații și care se află în splendida zonă rurală a comitatului Sufflok, loc în care și-a petrecut copilăria idilică prinzând fluturi împreună cu iubitul ei tată și în care mai apoi și-a crescut propriii copii. Însă acum a venit timpul ca Posy să ia o decizie dureroasă. În ciuda amintirilor legate de această casă și a superbei grădini pe care a creat-o de-a lungul a douăzeci și cinci de ani, întreaga proprietate se năruie în jurul ei, iar Posy își dă seama că a venit timpul s-o vândă. Însă un personaj ce aparține trecutului își face apariția – Fred - die, prima dragoste a lui Posy, care, cu cincizeci de ani în urmă, a părăsit-o și a lăsat-o cu inima frântă. Deja luptându-se să facă față deciziilor greșite pe care le ia în afaceri fiul ei, Sam, precum și revenirii bruște din Australia, după zece ani, a celuilalt fiu, Nick, Posy nu are încredere în afecțiunea reînnoită a lui Freddie. Mai mult decât atât, fără ca Posy s-o știe, Freddie – și Admiral House – au de dezvăluit un secret îngrozitor.

La înălțime Aventură și suspans într-un thriller care te ține cu sufletul la gură

ZANDERS. Hocheiul din Chicago nu este complet fără mine – sunt jucătorul preferat al tuturor, dar și personajul negativ urât de toată lumea. Îmi cunosc rolul și îl joc bine. De fapt, îmi place să-mi petrec cea mai mare parte a timpului de joc în careul de penalizare înainte de a părăsi arena cu altă fată în fiecare seară. Ceea ce nu îmi place este noua însoțitoare de bord din avionul privat al echipei noastre. Ea lucrează pentru mine, nu invers. Dar îi voi aminti asta de fiecare dată și sunt sigur că până la sfârșitul sezonului va dori să renunțe la slujbă. Totuși, cu fiecare zbor devin tot mai confuz și nu-mi dau seama dacă apelez la serviciile ei pentru a-i testa limitele sau dacă este mai mult decât atât. STEVIE. Sunt stewardesă de mulți ani. Am crezut că le-am văzut pe toate, dar când noul meu loc de muncă mă duce la bordul unui avion privat, unde trebuie să lucrez pentru cea mai egoistă și îngâmfată vedetă din NHL, încep să văd altfel lucrurile. Inclusiv promisiunea pe care mi-am făcut-o de a nu mai avea niciodată o legătură amoroasă cu un sportiv, oricât de tentant ar fi acest lucru. Evan Zanders este dur, direct și mult prea atrăgător pentru binele lui, dar și al meu. Își iubește falsa imagine creată pentru public, iar eu urăsc totul la ea. Totul, dar nu și pe el, cel adevărat. „Liz Tomforde a făcut senzație pe TikTok chiar de la apariția primului roman din această serie.”

Powerless. Jocul Fantasy intens, ideal pentru fanii genului Young Adult

Numai cei ieșiți din comun își au locul în regatul Ilya ‒ Elitele excepționale, cu puteri care mai de care.

Puterile de care aceste Elite se bucură de zeci de ani le-au fost lăsate cu bunăvoință de molimă, deși nu toți au fost într-atât de norocoși încât să supraviețuiască bolii pentru a se bucura de beneficii. Cei născuți Obișnuiți sunt fix asta: oameni obișnuiți. Și, când regele a hotărât ca toți Obișnuiții să fie alungați pentru a păstra pură societatea lui de Elite, lipsa unei abilități devine, dintr-odată, un mare păcat ‒ făcând ca Paedyn Gray să ajungă infractoare fără voie și hoață de nevoie.

Supraviețuirea în mahalale ca Obișnuit nu este un lucru ușor, și Paedyn știe asta mai bine decât majoritatea oamenilor. Antrenată de tatăl ei încă de când era mică să fie atentă la tot ce are în jur, Paedyn se dă drept Clarvăzătoare în orașul aglomerat, amestecându-se cu Elitele cât de bine posibil, în încercarea de a rămâne în viață și de a se ține departe de belele. Ceea ce e mult mai ușor de zis decât de făcut.

Când Paedyn îl salvează, fără să știe cu cine are de-a face, pe unul dintre prinții regatului Ilya, se trezește prinsă fără voie în Întrecerile Epurării. Brutala competiție are ca scop etalarea puterilor Elitelor ‒ exact ceea ce lui Paedyn îi lipsește. Dacă probele și adversarii din competiție nu reușesc să o ucidă, cu siguranță o va face prințul ‒ de care ea încearcă să își ferească inima ‒ odată ce va afla ce este: o Obișnuită.

Femei care iubesc prea mult Un ghid psihologic revelator pentru femeile care se pierd în relații

Cum să recunoști și să schimbi tiparele iubirii distructive

Credeți că dragostea înseamnă suferință? Aveți o relație cu un bărbat indisponibil emoțional, dependent de alcool, de muncă sau de alte femei?

Poate că vă neglijați familia, prietenii și propriile interese, doar ca să îi fiți lui întotdeauna alături la nevoie. Poate continuați să sperați că, dacă îl veți iubi destul, se va schimba în bine. Poate că, fără el, vă simțiți singură și pustiită, ignorând faptul că relaţia aceasta vă pune în pericol echilibrul afectiv, în unele cazuri, chiar sănătatea şi integritatea fizică.

Multe femei sunt aproape convinse că aşa ar trebui să fie relaţiile intime. Citind această carte, veți afla că teama de a rămâne singure, de faptul că nu meritați iubire și apreciere, de a fi ignorate sau abandonate își are rădăcina în experienţele din copilărie, care vă deter mină tiparele comportamentale de la maturitate, în relaţiile cu bărbaţii.

Psihoterapeut cu experiență, autoarea vă arată cât de nocivă este această dependență relațională și afectivă, propunându-vă un program de recuperare în zece pași ce vă va vindeca de boala iubirii excesive.

Învățați cum să nu mai iubiți prea mult și veți deveni o femeie sănătoasă, încrezătoare în sine și fericită.

Ciocnirea Dragoste, tensiune și alegeri dificile într-un roman care te provoacă

Ea este o studentă eminentă cu planuri ambițioase... El este un sportiv care se gândește doar la hochei... Dar odată ce lumile lor se ciocnesc, legătura dintre ei devine suficient de fierbinte pentru a topi un patinoar.

Un ultimatum legat de lucrarea pentru admiterea la masterat o aruncă pe Summer Preston într-o întâlnire neașteptată cu căpitanul echipei de hochei, Aiden Crawford. Prinsă între dorințele contradictorii de a-și îndeplini visul de a deveni psiholog sportiv și de a sta cât mai departe de acest sport îngrozitor, întâlnirea cu Aiden doar îi confirmă cele mai rele presupuneri legate de jucătorii de hochei.

A fi căpitanul echipei de hochei a facultății are avantaje, cu excep ția cazului în care o greșeală nesăbuită a echipei amenință să pună în pericol întregul sezon. Drept pedeapsă, antrenorul îl nominalizează pe Aiden ca subiect al unui proiect de cercetare studențesc. Să facă asta este ultimul lucru pe care și-l dorește Aiden, mai ales că fata care realizează proiectul pare că i-ar putea mânui patinele ca pe o armă.

Summer nu poate suporta abordarea blazată a lui Aiden față de viață, iar Aiden nu înțelege de ce, la 20 de ani, Summer are deja stabilit planul pentru următorii 25 de ani. Dar certurile lor se transformă curând în glume, iar odată ce își lasă garda jos, nimic nu le mai poate stăvili sentimentele.

Invitație la moarte Mister și intrigă într-un thriller clasic cu accente gotice

Șase autori de thrillere, toți maeștri ai înșelăciunii, ai pistelor false și ai haosului, sunt invitați într-o tabără de creație exclusivistă, la un conac izolat pe o insulă. Gazda lor este J.R. Alastor, celebrul, dar și enigmaticul scriitor pe care nimeni nu-l cunoaște. Pentru a-l reprezenta și a pune în practică planurile sale de vacanță pentru oaspeți, a angajat-o ca asistentă pe Mila, ea însăși o scriitoare aspirantă cândva.

Alastor și Mila au pregătit o săptămână de jocuri și dezlegări de enigme bazate pe teme literare din cărțile celor șase scriitori invitați – acoperirea perfectă pentru ca Mila să pună la cale o crimă pe cont propriu. Dar când un oaspete e găsit mort – și aceasta nu e crima pe care o plănuise –, Mila se trezește prinsă într-o cu totul altă poveste.

În timp ce o furtună izolează insula, iar numărul cadavrelor crește, Mila trebuie să fie mai deșteaptă decât un criminal care cunoaște toate trucurile ca la carte.

Vila secretelor O casă plină de povești și mistere, într-un roman captivant

Augsburg, toamna anului 1913. O fată îmbrăcată sărăcăcios se apropie de impunătoarea Vilă Melzer. Este Marie Hofgartner, venită pentru a se angaja ca slujnică în bucătărie. Regulile de gospodărire ale fastuoasei vile o impresionează pe tânăra care a crescut într-un orfelinat. Familia fabricantului de textile Johann Melzer are o echipă completă de servitori, în rândul cărora Marie își va găsi cu greu locul la început. Dar într-o bună zi, Katharina, fiica de optsprezece ani a familiei Melzer, care așteaptă cu nerăbdare noul sezon al balurilor pentru a fi prezentată în societate, începe să o îndrăgească pe Marie. Și nu doar ea. Când Paul, moștenitorul industriașului, student la München, o întâlnește pe fata cu ochi mari și negri, pacea din Vila Melzer riscă să se destrame. Totuși, nimeni nu bănuiește motivele pentru care capul familiei a adus-o pe fată în propria casă...

Darul pescarului O poveste sensibilă despre pierdere, speranță și vindecare

Marea i l-a răpit. Ar putea oare tot ea să i-l dea înapoi? Este anul 1900 și Skerry, un sătuc pescăresc scoțian, are parte de o iarnă ce nu se lasă înduplecată. În timpul unei furtuni, un băiețel este adus la mal de valurile agitate ale mării. Micuțul seamănă straniu de mult cu Moses, fiul lui Dorothy, învățătoarea din sat, răpit de mare cu mulți ani în urmă, pe când era cam de aceeași vârstă cu acest băiat, însă al cărui trup nu a fost niciodată găsit.

Satul este învăluit în zăpadă și cercetările decurg greu, așa că Dorothy acceptă să aibă grijă de copil până când se va reuși descifrarea misterului originii lui și găsirea familiei micuțului. Însă, cu timpul, linia de demarcație dintre realitate și dorință mânată de disperare devine tot mai neclară pe măsură ce băiatul îi amintește lui Dorothy tot mai mult de iubitul fiu pe care l-a pierdut.

Apariția neașteptată a acestui băiat o forțează pe Dorothy să înfrunte adevărul despre povestea de dragoste scurtă, dar pasională dintre ea și Joseph, pescarul care l-a găsit pe băiat pe țărm și care a fost subiectul bârfelor și al șoaptelor ce au circulat printre săteni de-a lungul vremii, legându-l de dispariția fiului lui Dorothy.

Pe măsură ce trecutul iese la suprafață pentru a se confrunta cu prezentul, secrete de mult îngropate zdruncină micuța comunitate a satului, apariția băiatului fiind un catalizator pentru ceva mult mai măreț și mai important decât și-ar fi putut cineva imagina.

Fiica pierdută din Italia Istorie, dragoste și secrete de familie într-un decor italian fermecător

În timp ce își plânge tatăl decedat, Lily află că bunica ei s-a născut la Casa Speranței, un cămin pentru mame necăsătorite, iar singurele indicii despre trecutul ei sunt o rețetă scrisă de mână și un vechi program de operă din Italia.

Disperată să afle răspunsuri, Lily acceptă un loc de muncă la o podgorie din inima pitoreștii regiuni Como – un vis pe care tatăl ei i l-a împărtășit cândva.

Pe măsură ce descoperă adevărul despre propria moștenire, Lily începe să se îndrăgostească din ce în ce mai mult de Italia... și de fermecătorul Antonio. Și urmărind rețeta până la o brutărie dintr-un sat necunoscut, i se dezvăluie un adevăr uluitor și o poveste de dragoste tragică, una care îi va schimba viața pentru totdeauna...

Însă după ce află cine a fost cu adevărat bunica ei, va avea Lily curajul să-și urmeze inima și să-și lase în urmă fosta viață?

Sau povestea sfâșietoare a familiei sale o va forța să se întoarcă acasă?

