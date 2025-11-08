Acest articol conține linkuri afiliate care susțin site-ul nostru.

Black Friday la Dr.Max: Top 10 cele mai mari reduceri la articole „Mama și copilul”

Dr.Max a dat startul unei campanii de Black Friday cu reduceri de până la 75% la sute de produse esențiale pentru întreaga familie, inclusiv articole dedicate mămicilor și celor mici. Dacă ești în căutarea unor produse de îngrijire, nutriție sau igienă pentru bebeluși și copii, acum este momentul ideal să faci stocul la prețuri excelente

Campania este valabilă online pe drmax.ro, dar și în farmaciile fizice Dr.Max din toată țara. Livrarea este gratuită pentru comenzile peste 250 lei, iar opțiunile includ Click & Collect, Easybox, FanBox și curier rapid.

În cele ce urmează îți prezentăm top 10 cele mai mari reduceri de Black Friday 2025 de la Dr. Max din categoria „Mama și copilul”

1
image

Gel spumant ABC Derm, 1000ml – Bioderma

Ideal pentru pielea sensibilă a bebelușilor, cu formulă blândă și eficientă

Vezi prețul și alte detalii


Gel spumant delicat, non-detergent, pentru igiena bebelușilor. Formulat în acord cu Angajamentul pentru Siguranță Dermatologică ABCDerm. Acest gel de curățare delicată respectă echilibrul tuturor tipurilor de piele și păr, chiar și al celor mai fragile, datorită bazei de spălare ultra-delicată.

2
image

Formula de lapte Nan 3 Optipro +12 luni, 1.2kg – Nestlé

Nutriție echilibrată pentru micuții peste 1 an

Vezi prețul și alte detalii

Nan Optipro 3 HMO este un produs pe bază de lapte destinat copiilor de vârstă mică de la 12 luni, ca parte lichidă a alimentației, dezvoltat pe baza cercetărilor Nestle în domeniul nutriției și sănătății copiilor.

Produs pe bază de lapte, fortifiat, pentru copii de vârstă mică. Produs premium sub formă de pudră.

Cu peste 155 de ani de expertiză, Nestle combină inovarea bazată pe știință în domeniul sănătății copiilor pe tot parcursul vieții și promisiunea de a avea grijă de planetă, pentru un viitor uimitor.

Conține o combinație unică de ingrediente, susținând o bună dezvoltare fizică și mentală a copilului tău în aceasta etapă, ajutând astfel la oferirea unei baze puternice pentru viitorul său.

3
image

Cremă antiseptică, 400g – Sudocrem

Un produs indispensabil pentru prevenirea iritațiilor și a dermatitei de scutec

Vezi prețul și alte detalii

Sudocrem este o cremă versatilă, cu o formulă delicată, potrivită pentru toate tipurile de piele. Ajută la calmarea roșeții, îngrijește și menține aspectul natural al pielii. Conține ingrediente care ajută la calmarea pielii inflamate, formând o barieră împotriva factorilor iritanți.

4
image

Gel spumant pentru curățare delicată, 500ml – Klorane Bébé

Curățare delicată cu extracte naturale, ideal pentru pielea fragilă a bebelușilor

Vezi prețul și alte detalii

Klorane Bebe Gel spumant curăță, calmează și protejează părul și pielea delicată a bebelușilor, fără a irita ochii. Formula biodegradabilă, cu flori de gălbenele calmante și protectoare, provenite din agricultura BIO, este îmbogățită cu agenți naturali de hidratare și testată sub supraveghere pediatrică. Pielea bebelușului este hidratată și protejată. Spuma ușoară și parfumată transforma băile zilnice într-un moment delicat de relaxare.

5
image

Gel de curățare pentru păr și corp, 750ml – Mustela

Un produs 2 în 1, cu formulă hipoalergenică, perfect pentru baia zilnică

Vezi prețul și alte detalii

Gelul de curățare pentru păr și corp este un produs testat dermatologic și pediatric, care curăță și protejează încă de la naștere.

6
image

Scutece Pants Stop&Protect XXL Box Nr.5, 152 buc – Pampers

Confort și protecție pentru micuții activi, la un preț imbatabil

Vezi prețul și alte detalii

Scutecele-chiloțel Pampers Pants au un nucleu super absorbant care absoarbe umezeala instantaneu și un buzunar Stop & Protect care previne scurgerile în spate.

7
image

8 Cereale cu fructe +12 luni, 250g – Nestlé

Mic dejun sănătos și gustos pentru copii, cu ingrediente naturale

Vezi prețul și alte detalii

Oferă-i puiului tău o masă delicioasă pe bază de cereale (grâu, porumb, secară, orz, grâu spelt, triticale, orez, ovăz integral) și fructe (banane, portocale, ananas, mere) îmbogățite cu nutrienți esențiali. Cerealele Nestlé 8 Cereale cu fructe sunt ușor de preparat și datorită aportului lor nutrițional, gustului delicat și texturii moi sunt adecvate pentru perioada de diversificare. Fiecare porție de cereale Nestlé pentru copii de vârstă mică este special creată pentru puiul tău, asigurându-i nutrienți esențiali pentru o creștere și dezvoltare normală într-o porție potrivită stomacului său mic. Cerealele speciale pentru copii de vârstă mica conțin Fier, Iod și Vitamina B1 pentru sistemul nervos și o dezvoltare cognitivă normală. Puiul tău are nevoie de 5 ori mai mult Fier, per kg corp, decât un adult* iar o porție pe zi de cereale Nestlé pentru copii de vârstă mică asigură cel puțin 50% din necesarul lui**. În plus, acestea conțin imunonutrienti precum Vitaminele A, C și D și Zinc, care ajută la funcționarea normală a sistemului imunitar. Cerealele Nestlé pentru copii de vârstă mică sunt și o sursă de Calciu, care contribuie la creșterea și dezvoltarea normală a oaselor la copii.

8
image

Biberon BPA cu gât larg, 250ml – Primii Pași

Sigur și ergonomic, ideal pentru hrănirea bebelușilor de la 0+ luni

Vezi prețul și alte detalii

Tetina larga ușurează hrănirea bebelușului. Gâtul larg îl face ușor de umplut cu lapte și de curățat cu peria. Din polipropilenă, fară bisfenol (BPA free), cu tetină silicon 0-3 luni. Capac anti-curgere. Se recomandă sterilizarea folosind un sterilizator electric, unul pentru microunde sau cu soluție sterilizatoare. Vârsta recomandată: 0L+, 3L+, 6L+.

9
image

Pastă de dinți gel Babycare, 50ml – Töpfer

Protecție delicată pentru dințișorii în formare, fără fluor

Vezi prețul și alte detalii

Pasta de dinți este potrivită pentru un tratament delicat, oferind îngrijire chiar de la primul dinte.

10
image

Detergent capsule pentru rufe albe și colorate, 23 capsule – Lovela Baby

Curățare eficientă și sigură pentru hainele bebelușului, fără alergeni

Vezi prețul și alte detalii

Lovela Baby – detergent capsule gel pentru rufe albe & colorate, sigur pentru pielea nou-născuților și a copiilor. Poate fi folosit încă din prima zi de viață a bebelușilor!

Sfaturi pentru cumpărături inteligente de Black Friday la Dr.Max:

  • Creează-ți un cont și adaugă produsele în lista de favorite.
  • Abonează-te la newsletter pentru oferte exclusive.
  • Folosește aplicația Dr.Max pentru acces rapid la promoții și coduri de reducere.

Nu rata ocazia de a face cumpărături utile și inspirate pentru tine și copilul tău! Intră pe drmax.ro și profită de Black Friday 2025 – sănătate, grijă și economii într-un singur coș!

