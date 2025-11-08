A murit Quentin Willson, celebrul prezentator al emisiunilor Top Gear și Fifth Gear

Cunoscutul prezentator de televiziune și jurnalist auto Quentin Willson, al cărui nume s-a identificat, ani la rând, cu celebra emisiune Top Gear, a murit la vârsta de 68 de ani.

Vedeta TV s-a stins după o scurtă luptă cu cancerul pulmonar, potrivit The Independent.

Familia sa a confirmat că Willson murit în pace, sâmbătă, descriindu-l ca pe un „adevărat tezaur național” care a adus bucuria automobilismului în sufrageriile oamenilor.

Quentin Willson a fost, alături de Jeremy Clarkson, unul dintre prezentatorii originali ai emisiunii auto Top Gear de la BBC, înainte de a prelua conducerea emisiunii Fifth Gear.

Celebrul om de televiziune a creat și a prezentat emisiuni precum Britain’s Worst Drivers și The Car’s The Star și a participat la Strictly Come Dancing în 2004.

Dincolo de TV, Willson a fost un apărător dedicat al consumatorilor, susținând campanii precum FairFuel pentru înghețarea accizelor la combustibili și FairCharge, pentru a face vehiculele electrice accesibile.