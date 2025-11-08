Femeia lovită de un cablu STB în București a murit. Era internată la Spitalul Pantelimon

Femeia de 69 de ani care a fost grav rănită după ce a fost lovită de un cablu al rețelei STB a murit la Spitalul Pantelimon, unde era internată de două zile, notează Observator News.

Accidentul s-a produs în intersecția Calea Dudești – Șoseaua Mihai Bravu, una dintre cele mai circulate zone din Capitală. În momentul incidentului, cablurile care susțin rețeaua electrică de tramvai erau mai joase decât în mod normal — cu aproape doi metri sub înălțimea de siguranță de 5,5 metri.

Un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui camion, a agățat cu vehiculul firul coborât, care s-a rupt și a lovit-o în plin pe femeia aflată pe trotuar.

Martorii spun că victima a fost resuscitată aproape o oră pe asfalt, sub privirile trecătorilor. Deși medicii au reușit să o readucă la viață, inima i s-a oprit din nou în ambulanță, pe drumul spre spital.

În momentul producerii accidentului, o echipă STB efectua lucrări în zonă. Reprezentanții societății de transport susțin că toate măsurile de siguranță ar fi fost respectate.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cine se face vinovat de tragedie.