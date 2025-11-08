„Tu știi cine sunt eu?” Atitudinea sfidătoare a unui înalt funcționar al Ministerului Economiei, într-o dispută cu agentul de pază al unui club

Ion Daniel Popescu, numit în august 2025 director al Corpului de Control al ministrului în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Turismului, a fost, vineri seară, protagonistul unui incident petrecut în Târgu Jiu.

S-a întâmplat după ce un client aflat la masa înaltului funcţionar și-a aprins o țigară, moment în care agentul de pază a intervenit pentru a-i atrage atenția că în spațiile publice nu se fumează potrivit sabotorii.ro.

Ion Daniel Popescu s-ar fi simţit lezat de atitudinea angajatului clubului, l-ar fi îmbrâncit și l-ar fi lovit.

„Tu știi cine sunt eu?”, l-a întrebat sfidător Popescu, potrivit unor martori.

După ce au intervenit mai mulți agenți de pază, funcționarul ar fi scos legitimația oficială și ar fi început să o fluture prin local, încercând să-i impresioneze cei prezenți.

Oamenii au relatat că funcţionarul Ministerului Economiei și-a pierdut complet cumpătul și a încercat să își impună autoritatea prin forță.

Potrivit sursei citate, Popescu ar fi încercat ulterior mușamalizarea conflictului.

Apropiaţii lui Ion Daniel Popescu susţin însă că funcţionarul ar fi fost spectator, nu agresor, potrivit TVSud.

Potrivit acestei variante, în momentul în care agentul de pază i-a solicitat fumătorului să stingă țigara, persoana respectivă ar fi reclamat faptul că și DJ-ul fuma, situație care a generat o discuție tensionată. Pe fondul escaladării verbale, persoana în cauză ar fi fost îndepărtată din local. În timpul intervenției, unul dintre protagonişti ar fi căzut peste masa la care se aflau mai mulți clienți, printre care și directorul din cadrul Ministerului Economiei.

Înainte de numirea din august, Ion Daniel Popescu a fost șef de serviciu în Ministerul Finanțelor și coordonator al Corpului de Control în mai multe ministere-cheie, inclusiv la Energie și Cercetare.