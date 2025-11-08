search
Sâmbătă, 8 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

„Tu știi cine sunt eu?” Atitudinea sfidătoare a unui înalt funcționar al Ministerului Economiei, într-o dispută cu agentul de pază al unui club

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ion Daniel Popescu, numit în august 2025 director al Corpului de Control al ministrului în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Turismului, a fost, vineri seară, protagonistul unui incident petrecut în Târgu Jiu.

Incidentul a avut loc într-un club. FOTO sabotorii.ro
Incidentul a avut loc într-un club. FOTO sabotorii.ro

S-a întâmplat după ce un client aflat la masa înaltului funcţionar și-a aprins o țigară, moment în care agentul de pază a intervenit pentru a-i atrage atenția că în spațiile publice nu se fumează potrivit sabotorii.ro.

Ion Daniel Popescu s-ar fi simţit lezat de atitudinea angajatului clubului, l-ar fi îmbrâncit și l-ar fi lovit.

„Tu știi cine sunt eu?”, l-a întrebat sfidător Popescu, potrivit unor martori.

După ce au intervenit mai mulți agenți de pază, funcționarul ar fi scos legitimația oficială și ar fi început să o fluture prin local, încercând să-i impresioneze cei prezenți.

Oamenii au relatat că funcţionarul Ministerului Economiei și-a pierdut complet cumpătul și a încercat să își impună autoritatea prin forță.

Potrivit sursei citate, Popescu ar fi încercat ulterior mușamalizarea conflictului.

Apropiaţii lui Ion Daniel Popescu susţin însă că funcţionarul ar fi fost spectator, nu agresor, potrivit TVSud.

Potrivit acestei variante, în momentul în care agentul de pază i-a solicitat fumătorului să stingă țigara, persoana respectivă ar fi reclamat faptul că și DJ-ul fuma, situație care a generat o discuție tensionată. Pe fondul escaladării verbale, persoana în cauză ar fi fost îndepărtată din local. În timpul intervenției, unul dintre protagonişti ar fi căzut peste masa la care se aflau mai mulți clienți, printre care și directorul din cadrul Ministerului Economiei.

Înainte de numirea din august, Ion Daniel Popescu a fost șef de serviciu în Ministerul Finanțelor și coordonator al Corpului de Control în mai multe ministere-cheie, inclusiv la Energie și Cercetare.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
digi24.ro
image
Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: „S-a plătit practic singură”
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
De o viață împreună: Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume trăiește la Miami
mediafax.ro
image
Neluțu Varga l-a sunat pe Gigi Becali după ce a căzut transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Voia să-i dea el bani jucătorului să plece de la CFR: ”Să vezi cum stă el în tribună!”
fanatik.ro
image
Rușii suferă pierderi grele la Pokrovsk, dar atacă în valuri: „Ucidem între 50 și 100 de soldați ruși zilnic”
libertatea.ro
image
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Cu ce se ocupă Elena Băsescu, după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
digisport.ro
image
'E vai de noi': orașul românesc pe care locuitorii îl părăsesc în masă
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti
observatornews.ro
image
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Cât durează succesiunea? Durata depinde de doi factori
playtech.ro
image
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gluma făcută de turci, după ce Ianis Hagi a marcat golul carierei
digisport.ro
image
VIDEO Un nou trend periculos a ajuns în România. Provocarea a luat amploare, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor. Ce presupune "Raw Egg Trend"
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Amenzi de până la 7.500 de lei sau chiar pușcărie pentru românii care nu respectă noua lege de Revelion privind petardele și artificiile
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Tragedie în Vama Veche. Omul de afaceri Florin Dinu, găsit spânzurat în campingul Sandalandala. De ce și-a pus capăt zilelor
actualitate.net
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Șoc total în cazul morții Ștefaniei Szabo! Fostul soț e principalul suspect vizat
click.ro
Megan Fox, Machine Gun Kelly foto Profimedia jpg
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei
okmagazine.ro
vedete foto instagram jpg
Mărimea chiar contează, pentru că dimensiunea bărbăției lui le-a distrus mariajul!
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd și codul roșu de erori în comunicare! Urmează o perioadă de revizuire, nu de lansări

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?