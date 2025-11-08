search
Sâmbătă, 8 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Banatul montan, apăsat de secrete tulburătoare. Dramele localnicilor din ținutul de la frontierele României

0
0
Publicat:

Un șir de evenimente tulburătoare au transformat regiunea pitorească a Banatului Montan în ultimul secol. Numeroase tragedii petrecute aici au rămas aproape necunoscute multor români.

Dunărea desparte România și Serbia. Foto: Daniel Guță
Dunărea desparte România și Serbia. Foto: Daniel Guță

România și Serbia împart o frontieră de peste 500 de kilometri, din care mai mult de jumătate este trasată pe Dunăre și pe afluenți ai fluviului, precum Nera, Caraș sau Timiș.

Pentru amatorii de călătorii, cea mai spectaculoasă zonă de frontieră a României cu Serbia este cea a Banatului Montan, unde Clisura Dunării reprezintă cea mai atractivă destinație turistică.

Lagărul de la Ciudanovița

În împrejurimile ei, satele pitorești din Munții Banatului și localitățile miniere istorice precum Anina și Oravița animă o regiune bogată în monumente ale naturii. Micile comunități ale Banatului Montan, aflate în apropierea frontierei fluviale și terestre cu Serbia, au rămas însă marcate de evenimentele tulburătoare petrecute în trecutul apropiat al regiunii.

În satele apropiate de frontieră, unii vârstnici au păstrat amintirile deportărilor șvabilor dunăreni în URSS, urmate de deportările a mii de localnici în Bărăgan și, în deceniile de comunism care au urmat, de nenumăratele vieți pierdute ale românilor care au încercat să treacă granița în fosta Iugoslavie, în dorința de a ajunge în vestul Europei.

Alți localnici vorbesc și despre „lagărul de exterminare” de la Ciudanovița construit în jurul minei de uraniu controlată de sovietici, despre problemele de mediu generate de industria minieră a zonei și despre radiațiile provenite de la haldele fostelor mine de uraniu și thoriu ale Banatului Montan.

Documentele epocii păstrate în arhive adaugă mărturii despre lagărele de muncă de la Oravița (video) și Lișava, destinate comunității evreiești persecutate în Al Doilea Război Mondial.

Din șirul tragediilor nu lipsesc accidentele devastatoare de la mina Anina, care au făcut peste 1.000 de victime de-a lungul celor două secole și jumătate de funcționare a exploatării. 

Prăbușirea industrială a Banatului Montan de după 1990 și golirea satelor animate de comunități închegate de români, șvabi, sârbi, croați și cehi au adus și ele amărăciune multor localnici, pe lângă „povara” amintirilor despre evenimentele tragice din comunism. Farmecul Defileului Dunării și al rezervațiilor naturale din Munții Semenic, Aninei și Almăjului mai risipesc însă din aceste amintiri tulburătoare.

Șvabii dunăreni, trimiși în robie în URSS

Încă din toamna anului 1944, Iosif Stalin, conducătorul Uniunii Sovietice, a cerut României, Ungariei și Iugoslaviei, în teritoriile în care ajunsese armata sovietică, să pună la dispoziție muncitori germani pentru reconstrucția zonelor rusești distruse în timpul războiului.

Autoritățile românești s-au conformat în scurt timp cererii dictatorului sovietic și au arestat zeci de mii de etnici germani din Transilvania, dar și din Banat, o regiune cu o populație germană de aproximativ 500.000 de oameni înainte de război.

Deportările etnicilor germani au început pe 2–3 ianuarie 1945, iar, potrivit istoricilor, până la mijlocul lunii au fost trimiși în lagărele de muncă din Uniunea Sovietică între 70.000 și 75.000 de sași și șvabi din toată țara.

De pe celălalt mal al Dunării, din Banatul Sârbesc, alte 12.000 de femei și bărbați din comunitatea „șvabilor dunăreni” împărtășeau aceeași soartă, fiind urcați în vagoanele care traversau România, spre URSS.

Citește și: Dosarele X din orașul-fantomă al uraniului. Experiența paranormală trăită de un român în adâncuri VIDEO

„În zilele de Crăciun ale anului 1944, cei selectați de funcționarii locali comuniști au fost nevoiți să-și părăsească toți cei dragi: soți, soții, copii, rude și prieteni. În timpul unor temperaturi înghețate, «sclavii de muncă» au fost transportați în vagoane de vite încuiate pe dinafară. Nu exista spațiu pentru mișcare, se putea dormi doar în poziție șezând, iar riscul de a îngheța în somn era real. Proviziile de hrană erau aproape inexistente, iar oamenii au supraviețuit cu puținul pe care reușiseră să-l ia cu ei. Lipsa apei a fost deosebit de dureroasă, fiind adesea refuzată din pur sadism. Primele victime au apărut deja în timpul celor trei săptămâni de drum”, își amintea unul dintre cei deportați, în volumul „Genocidul etnicilor germani din Iugoslavia 1944–1948”, publicat la München în 2006.

În lagărele sovietice, frigul și foamea au fost pentru deportați dușmani mai aprigi decât munca istovitoare.

Ernest Urlich, un etnic german care a supraviețuit deportării în Donbas, își amintea că deținuții erau scoși la muncă în ciuda gerului de până la minus 40 de grade și a zăpezii înghețate care acoperea pustietatea în care fusese înființat lagărul. Mulți nu au rezistat șocului noii lor situații și fie s-au sinucis, fie au murit încercând să evadeze. Acestor morți li se adăugau prizonierii accidentați în minele de cărbune. Victimele erau aruncate în gropi comune.

La sfârșitul anilor ’40, etnicii germani au fost lăsați să se întoarcă acasă din URSS. Unii dintre cei reveniți din lagăre și-au găsit familiile devastate de suferință și satele pustiite, în urma persecuțiilor începute de regimul comunist.

Localnicii din satele de frontieră, considerați periculoși pentru regim

Liniștea satelor apropiate de frontieră a fost spulberată din nou, în scurt timp, de valurile de deportări de la începutul anilor ’50. Atunci, peste 40.000 de oameni din județele Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți, aflate la graniță cu Iugoslavia, au fost obligați să își părăsească locuințele pentru a începe o nouă viață, de la zero, în Câmpia Bărăganului.

Aproape jumătate dintre ei erau considerați chiaburi, periculoși pentru regimul comunist. Cele aproape 13.000 de familii au fost transportate cu trenurile de marfă în Bărăgan și lăsate sub cerul liber, cu mijloace minime de supraviețuire.

„Ca în multe alte țări, zone întinse de-a lungul frontierelor au fost golite de locuitori. Pe partea românească a frontierei cu Iugoslavia, autoritățile au făcut acest lucru într-o regiune întinsă pe 30 de kilometri, nu complet, dar îndeajuns pentru a îndepărta orice localnic care, în cazul unui atac al lui Tito sau împotriva Iugoslaviei, s-ar putea dovedi periculos pentru armatele române sau sovietice. Asta a însemnat deportarea a circa 60.000 de oameni. Ei au fost luați doar cu ce puteau căra într-o singură sacoșă și trimiși în Moldova sovietică și Bărăgan”, se arăta într-un raport al CIA din 1954.

Primul val de deportați în Bărăgan, în 1951, provenea dintr-o zonă de circa 30 de kilometri de-a lungul frontierei iugoslave, care se întindea între satele Beba Veche (Timiș) și Gruia (Mehedinți), cu un număr de 203 localități, potrivit unor istorici. În cele din urmă, satele lor au fost desființate, iar o fâșie de 50 de kilometri de pe cursul Dunării a intrat sub controlul strict al grănicerilor și Miliției. Au urmat alte valuri de deportări până în 1952.

Citește și: Chipul lui Decebal de la Cazanele Dunării, kitsch sau reper istoric? „S-a lucrat zece ani, dar nu seamănă deloc cu Decebal”

Din Banat, la Canalul Dunăre-Marea Neagră

Între timp, în Câmpia Bărăganului au fost înființate 18 „comune speciale” pentru noii veniți din sud-vestul țării.

„Cea mai mare parte a acestor prizonieri locuiesc în bordeie, în timp ce alții stau în barăci. Condițiile de trai sunt extrem de proaste. Este o lipsă de apă, cauzată de absența puțurilor, iar oamenii sunt obligați să bea apă din râul Ialomița. Prizonierii sănătoși sunt puși să lucreze la Canalul Dunăre–Marea Neagră sau în fermele din vecinătatea acestuia. Pentru 10 ore de lucru pe zi primesc 100 de lei. Un kilogram de pâine costă 80 de lei. Din cauza condițiilor rele de trai, febra tifoidă, icterul și tuberculoza sunt larg răspândite. În fiecare zi mor 30–50 de oameni, iar unii dintre ei sunt cei care se sinucid”, arătau autorii unei informări păstrate în arhivele Radio Europa Liberă (RFE).

Oamenii au fost lăsați să se întoarcă în localitățile lor abia la mijlocul anilor ’50, cei mai mulți găsindu-și însă casele confiscate. Aproape 2.000 de oameni nu s-au mai întors niciodată în satele lor din Banat.

În deceniile următoare, comunitățile din vecinătatea frontierei cu fosta Iugoslavie au continuat să fie martore ale multor evenimente tulburătoare. Mii de români au fost uciși atât pe „frontiera verde”, cât și pe malurile Dunării, în încercările temerare de a părăsi România, fugind în Occident. Alții și-au pierdut viața în apele Dunării sau au fost uciși și răniți de „capcanele” (minele expozive) instalate pe granița țării.

În prezent, nu se cunoaște câte victime au făcut Dunărea și grănicerii regimului comunist la frontierele cu fosta Iugoslavia. 

Reşiţa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
digi24.ro
image
Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: „S-a plătit practic singură”
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
De o viață împreună: Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume trăiește la Miami
mediafax.ro
image
Neluțu Varga l-a sunat pe Gigi Becali după ce a căzut transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Voia să-i dea el bani jucătorului să plece de la CFR: ”Să vezi cum stă el în tribună!”
fanatik.ro
image
Noul templu al dulciurilor din București. Peste 300 de sortimente de produse. Cât costă și de ce toată lumea vorbește despre magazinul de la Piața Unirii
libertatea.ro
image
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Cu ce se ocupă Elena Băsescu, după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti
observatornews.ro
image
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
De ce se aud zgomote în centrala termică şi cum pot fi remediate?
playtech.ro
image
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gluma făcută de turci, după ce Ianis Hagi a marcat golul carierei
digisport.ro
image
'E vai de noi': orașul românesc pe care locuitorii îl părăsesc în masă
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Cadou 50.000 de euro în noul an, pentru orice român care depune dosarul
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Tragedie în Vama Veche. Omul de afaceri Florin Dinu, găsit spânzurat în campingul Sandalandala. De ce și-a pus capăt zilelor
actualitate.net
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Șoc total în cazul morții Ștefaniei Szabo! Fostul soț e principalul suspect vizat
click.ro
Megan Fox, Machine Gun Kelly foto Profimedia jpg
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei
okmagazine.ro
vedete foto instagram jpg
Mărimea chiar contează, pentru că dimensiunea bărbăției lui le-a distrus mariajul!
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd și codul roșu de erori în comunicare! Urmează o perioadă de revizuire, nu de lansări

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?