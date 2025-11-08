search
Sâmbătă, 8 Noiembrie 2025
Adevărul
Video Momentul în care arma „Triumf” a lui Putin, în valoare de peste un miliard de euro, a fost distrusă într-un atac de amploare

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Unul dintre cele mai valoroase sisteme de apărare aeriană ale lui Vladimir Putin – un S-400 „Triumf”, în valoare de până la 960 de milioane de lire sterline (peste un miliard de euro) - a fost distrus, potrivit metro.co.uk

Imaginile distribuite pe Telegram arată atacul efectuat de Forțele Speciale ale Ucrainei în Crimeea ocupată.

Lansatorul „Triumf” poate fi văzut cuprins de flăcări la câteva momente după ce a fost lovit de drone FP-2.

Vizat a fost și un important depozit de muniție aparținând armatei a 18-a a Rusiei, din apropierea satului Udachne, în afara Simferopolului, arată sursa citată.

Momentul distrugerii sistemului. FOTO captură video Twitter/ Metro
Momentul distrugerii sistemului. FOTO captură video Twitter/ Metro

Ucrainenii au distrus și un radar multifuncțional 92N6E, precum și echipamente autonome de alimentare cu energie electrică pentru postul de comandă S-400. 

Atacul a avut loc pe 6 octombrie, dar informațiile despre misiune au fost ținute secrete până în prezent din considerente de securitate operațională.

Spionii rezistenței care lucrează pentru Ucraina în Crimeea au identificat cu precizie locația armelor rusești.

Mișcărea de Rezistență a Forțelor Speciale spunea despre acest sistemul de un miliard de euro al lui Putin: „S-400 a fost proiectat pentru a detecta și distruge ținte aeriene la distanțe mari. Inamicul folosește acest complex și pentru atacuri pe teritoriul Ucrainei”.

Presiune asupra armatei ruse 

Potrivit forțelor ucrainene, atacul este parte a unei campanii continue menite să exercite presiune asupra armatei ruse și să îi diminueze capacitatea de a desfășura operațiuni ofensive.

Rusia și Ucraina s-au atacat reciproc aproape zilnic, vizând obiective energetice, în timp ce eforturile diplomatice conduse de SUA pentru a pune capăt războiului care durează de aproape patru ani nu au avut niciun impact pe câmpul de luptă.

Atacurile cu drone de lungă distanță ale Ucrainei asupra rafinăriilor rusești au ca scop privarea Rusiei de veniturile din exportul de petrol de care are nevoie pentru a continua războiul.

Priemierul ucrainean Yulia Sviridenko a declarat pe X că atacurile au avariat „mai multe instalații energetice importante” din jurul orașelor Harkov și Kiev, precum și din regiunea centrală Poltava.

Un angajat al unei companii energetice a fost ucis în Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, a declarat șeful regional Oleh Siniehubov într-o postare pe Telegram.

Rusia

