 Prinsă băută la volan înainte de gardă, o doctoriță a dat vina pe o tinctură de slăbit. Rolul soțului | adevarul.ro
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Video Prinsă băută la volan înainte de gardă, o doctoriță a dat vina pe o tinctură de slăbit. Rolul soțului

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O doctoriță din Alexandria a fost reținută pentru 24 de ore după ce a provocat un accident rutier înainte de a intra în gardă. Femeia a fost depistată cu 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat și ar fi susținut că băuse o tinctură pentru slăbit. Soțul ei ar fi încercat să-l convingă pe celălalt șofer să își asume accidentul.

Doctoriţa băuse înainte de a intra în gardă la UPU
Doctoriţa băuse înainte de a intra în gardă la UPU Foto: captură video DIGI24

Accidentul s-a produs la intersecția străzilor 1 Mai și Alexandru Ghica din Alexandria. Medicul ginecolog Mirela Mirea se afla la volanul unui autoturism care a intrat în coliziune cu o autoutilitară. Din fericire, evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime.

Potrivit presei locale, doctorița nu a respectat indicatorul STOP și ar fi pătruns în intersecție fără să acorde prioritate, moment în care autoturismul său a fost lovit de autoutilitară.

Ce alcoolemie avea doctorița înainte de gardă

Polițiștii ajunși la fața locului i-au testat pe ambii conducători auto pentru consumul de alcool. În cazul șoferului autoutilitarei, rezultatul etilotestului a fost negativ. În schimb, aparatul a indicat, în cazul medicului, o valoare de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, doctorița a fost dusă la spital pentru recoltarea probelor biologice, necesare stabilirii alcoolemiei în sânge. Primele analize ar fi indicat o concentrație de 1,8 grame de alcool la litrul de sânge. Valoarea urmează să fie raportată la rezultatele oficiale ale analizelor toxicologice.

Întrebată ce a consumat înainte de a se urca la volan, doctorița le-ar fi spus anchetatorilor că a băut o tinctură pentru slăbit care conținea alcool cu o concentrație de 34 de grade.

Cum ar fi încercat soțul să o scape

După producerea accidentului, la fața locului a ajuns și soțul doctoriței. Potrivit relatărilor din presa locală, acesta ar fi încercat să preia responsabilitatea pentru producerea coliziunii.

Bărbatul i-ar fi spus celuilalt șofer că soția sa este medic la spitalul din Alexandria, că se grăbește să ajungă la serviciu și că trebuie să intre în gardă. El ar fi încercat să-l convingă pe conducătorul autoutilitarei să declare că se afla el la volan în momentul producerii accidentului.

Potrivit relatării Observator, sistemul automat al autoturismului a apelat numărul de urgență 112 în urma impactului, alertând autoritățile. Polițiștii au ajuns la fața locului și au început verificările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Ce spune conducerea spitalului

Potrivit sursei citate, doctorița este considerată unul dintre medicii importanți ai Spitalului de Urgență din Alexandria. În urma incidentului, conducerea unității medicale a fost nevoită să găsească un înlocuitor pentru tura în care aceasta urma să intre.

Conducerea spitalului urmează să analizeze cazul după clarificarea situației de către autorități.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul și a eventualelor consecințe legale.

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