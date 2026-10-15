O doctoriță de la Spitalul Alexandria, prinsă băută la volan înainte de gardă la UPU. Soțul, care nu era în mașină, a încercat să ia vina asupra lui

O doctoriță de la Spitalul Județean din Alexandria a provocat un accident rutier în timp ce mergea la serviciu. Femeia urma să intre în gardă la UPU, însă drumul spre spital s-a încheiat cu o coliziune și cu un control al poliției care a scos la iveală că era băută.

Doctoriţa băuse înainte de a intra în gardă la UPU. Foto: captură video DIGI24

Accidentul s-a întâmplat la intersecția străzilor 1 Mai și Alexandru Ghica din Alexandria. Medicul Mirela Mirea se afla la volanul autoturismului când a intrat în coliziune cu o autoutilitară. Potrivit liberinteleorman, vina ar fi a doctoriţei, care a nu ar fi respectat indicatorul STOP. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime: nici medicul, nici șoferul autoutilitarei nu au fost răniți.

După producerea accidentului, situația a căpătat o turnură neașteptată odată cu sosirea soțului doctoriței. Conform relatărilor din presa locală, acesta ar fi încercat să își asume responsabilitatea pentru coliziune.

Bărbatul i-ar fi explicat celuilalt conducător auto că femeia este medic la UPU Alexandria, că întârzie la serviciu și că trebuie să ajungă cât mai repede la spital pentru a intra în gardă, în încercarea de a o salva din această situaţie. Explicaţiile lui, însă, nu au avut niciun rezultat, întrucât martorii prezenţi la eveniment au confirmat că la volan se afla doctoriţa de la UPU.

Între timp, polițiștii au ajuns la fața locului și au început verificările, inclusiv testarea celor doi șoferi pentru consumul de alcool.

În cazul conducătorului autoutilitarei, etilotestul a indicat un rezultat negativ. Pentru medicul Mirela Mirea, însă, aparatul a arătat însă 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, astfel că, după testare, polițiștii au dus-o la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul.