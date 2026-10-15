 O doctoriță de la Spitalul Alexandria, prinsă băută la volan înainte de gardă la UPU. Soțul, care nu era în mașină, a încercat să ia vina asupra lui | adevarul.ro
search
Joi, 15 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

O doctoriță de la Spitalul Alexandria, prinsă băută la volan înainte de gardă la UPU. Soțul, care nu era în mașină, a încercat să ia vina asupra lui

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O doctoriță de la Spitalul Județean din Alexandria a provocat un accident rutier în timp ce mergea la serviciu. Femeia urma să intre în gardă la UPU, însă drumul spre spital s-a încheiat cu o coliziune și cu un control al poliției care a scos la iveală că era băută.

Doctoriţa băuse înainte de a intra în gardă la UPU.
Doctoriţa băuse înainte de a intra în gardă la UPU. Foto: captură video DIGI24

Accidentul s-a întâmplat la intersecția străzilor 1 Mai și Alexandru Ghica din Alexandria. Medicul Mirela Mirea se afla la volanul autoturismului când a intrat în coliziune cu o autoutilitară. Potrivit liberinteleorman, vina ar fi a doctoriţei, care a nu ar fi respectat indicatorul STOP. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime: nici medicul, nici șoferul autoutilitarei nu au fost răniți.

După producerea accidentului, situația a căpătat o turnură neașteptată odată cu sosirea soțului doctoriței. Conform relatărilor din presa locală, acesta ar fi încercat să își asume responsabilitatea pentru coliziune.

Bărbatul i-ar fi explicat celuilalt conducător auto că femeia este medic la UPU Alexandria, că întârzie la serviciu și că trebuie să ajungă cât mai repede la spital pentru a intra în gardă, în încercarea de a o salva din această situaţie. Explicaţiile lui, însă, nu au avut niciun rezultat, întrucât martorii prezenţi la eveniment au confirmat că la volan se afla doctoriţa de la UPU.

Între timp, polițiștii au ajuns la fața locului și au început verificările, inclusiv testarea celor doi șoferi pentru consumul de alcool.

În cazul conducătorului autoutilitarei, etilotestul a indicat un rezultat negativ. Pentru medicul Mirela Mirea, însă, aparatul a arătat însă 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, astfel că, după testare, polițiștii au dus-o la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Musk: „E timpul ca Zelenski să plece”
digi24.ro
image
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
stirileprotv.ro
image
Luca Niculescu depune azi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Când vor avea loc audierile și votul
gandul.ro
image
Scandalul de la Romsilva! Ce măsuri anunță Diana Buzoianu. Directorii participau la partide de vânătoare
mediafax.ro
image
Avertisment pentru Craiova înaintea duelului cu Getafe din Conference League: „Se agață… Zici că aveau tricourile din sârmă ghimpată”
fanatik.ro
image
Marea Neagră, sub asediul dronelor. Cronologia atacurilor care au scufundat cel puțin patru nave în 2026 și au omorât 13 marinari
libertatea.ro
image
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești din Europa. Capitularea nu înseamnă pace”
digi24.ro
image
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
gsp.ro
image
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"
digisport.ro
image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu, după ce trapperul Ian a urinat pe scenă: „Grav, caz de mahala!”
click.ro
image
Există o lume ascunsă în spatele Marelui Bazar din Istanbul, care a rămas neschimbată de secole
antena3.ro
image
Pentru prima dată, un executiv recunoaşte: Calitatea produselor din magazinele din Germania e superioară celei din România şi Europa de Est
zf.ro
image
A dat lovitura cu ciuperca ce se vinde cu 100.000 de dolari kilogramul: "Am reuşit"
observatornews.ro
image
Cum arată bărbatul pe care Maurice Munteanu îl iubește. Concurentul de la Asia Express i-a făcut o declarație romantică
cancan.ro
image
Intotero, pusă la Ministerul Mediului după ce a mai fost de 4 ori ministru. A trecut pe la „Spiru Haret”
newsweek.ro
image
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
prosport.ro
image
Cine este Natalia Intotero, propusă la Ministerul Mediului. Detaliul din declaraţia de avere care iese în evidenţă, nu se potriveşte
playtech.ro
image
Papa Leon al XIV-lea, diagnosticat cu boala care l-a băgat în mormânt pe Johan Cruyff!
fanatik.ro
image
De ce amenință Nicușor Dan cu anticipatele. „Minte. Nu vrea alegeri cum nu vrea pisica la apă”
ziare.com
image
Unde a fost surprins Gerard Pique, la o săptămână de la întâlnirea cu Shakira
digisport.ro
image
Vortexul polar aduce ger extrem și o cerere uriașă de energie electrică în Europa. Cum este afectată România
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cleopatra și Edward Sanda și-au luat casă. Primele imagini cu vila din București. E luminoasă, cu geamuri lungi și foarte aerisită: Urmeze să ne mutăm curând / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 15 octombrie 2026. Nu vă grăbiți să spuneți „da”! O ofertă poate ascunde o capcană, iar câteva zodii au de câștigat dacă așteaptă
mediaflux.ro
image
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
Un adolescent a trăit trei ani cu o manetă de frână de bicicletă înfiptă în spate: „Nu a prezentat simptome semnificative”
click.ro
image
Papa Leon al XIV-lea, primul mesaj după operația pentru cancer pulmonar. Ce le-a transmis credincioșilor
click.ro
image
Demi Moore, fără strop de machiaj la 63 de ani. Fanii au reacționat imediat: „Ce vrăjitorie este asta?!”
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
FotoJet (86) jpg
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare
okmagazine.ro
„Omul de fier” al Regimentul 61 Infanterie „Ritter von Frank” din Timișoara
O poveste din Primul Război Mondial: „Omul de fier” al Regimentul 61 Infanterie „Ritter von Frank” din Timișoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu, după ce trapperul Ian a urinat pe scenă: „Grav, caz de mahala!”
image
Un adolescent a trăit trei ani cu o manetă de frână de bicicletă înfiptă în spate: „Nu a prezentat simptome semnificative”

OK! Magazine

image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare