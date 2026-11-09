 Prins cu o butelie lângă un câmp incendiat, un român le-a spus polițiștilor olandezi că voia să-și umple bricheta | adevarul.ro
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Prins cu o butelie lângă un câmp incendiat, un român le-a spus polițiștilor olandezi că voia să-și umple bricheta

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Tânărul plecase în Olanda în căutarea unui loc de muncă și a unei vieți mai bune, dar lucrurile au luat o întorsătură proastă după ce și-a pierdut serviciul și, odată cu el, și cazarea oferită de angajator.

incendiu Olanda foto destentor nl jpg
Foto: destentor.nl

A ajuns să trăiască pe străzi, iar problemele cu legea s-au adunat una după alta. Ultimul incident în care a fost implicat s-a petrecut la Breda, unde românul a provocat un incendiu de vegetație uscată lângă calea ferată, care a mobilizat pompierii și a pus în pericol circulația trenurilor.

Totul s-a întâmplat la mijlocul lunii august, într-o perioadă de secetă. Un trecător a observat un bărbat în apropierea șinelor, care prin comportamentul său i-a trezit suspiciuni, bănuind că e vorba despre cinema drogat. S-a apropiat de el să vadă ce face. A primit un răspuns neclar, dat parțial în engleză și parțial într-o altă limbă necunoscută pentru el, iar la scurt timp iarba uscată a fost cuprinsă de flăcări.

Pompierii au venit cu trei autospeciale și au stins focul înainte ca traficul feroviar să fie blocat. Incendiul a mistuit vegetația pe o lungime de aproximativ 20 de metri și a afectat și un zid, precum și o porțiune dintr-un gard de protecție, potrivit BN DeStem.

În fața anchetatorilor, românul, în vârstă de 30 de ani, identificat de presa olandeză doar cu numele Andrei, a negat că ar fi vrut să provoace incendiul, deși asupra lui autoritățile găsiseră o butelie mică cu gaz.

„Aveam o brichetă la mine, dar nu puteam să-mi aprind o țigară. De aceea aveam și un recipient cu gaz, ca să umplu bricheta”, a fost explicația incredibilă a românului.

Procesul s-a desfășurat fără ca inculpatul să fie prezent în sala de judecată, deoarece acesta se afla deja după gratii, în penitenciarul din Ter Apel.

Românul avea mai multe condamnări în Olanda, inclusiv una cu executare pentru vătămare corporală gravă, iar autoritățile începuseră demersurile pentru expulzarea sa și declararea ca străin indezirabil, astfel că noile acuzații nu fac decât să-i complice situația.

Avocata a încercat să explice cum a ajuns clientul său în această situație. Ea a povestit că tânărul român a ajuns în Olanda cu speranța unui trai mai bun, însă, odată cu pierderea locului de muncă, a rămas şi fără cazarea oferită de angajator şi s-a trezit pe drumuri. De atunci, viața lui s-a degradat treptat.

Deși în mod normal pentru contravenţia de care este acuzat românul pedeapsa este cea de muncă în folosol comunităţii, în lipsa unei locuințe stabile şi date fiind antecedentele sale penale, procurorul a decis înlocuirea celo 60 de ore de muncă cu 30 de zile de arest, solicitare acceptată de judecător.

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