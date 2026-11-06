 Un român a vrut să jefuiască o casă din Italia, dar a adormit în patul proprietarilor. Ce le-a spus carabinierilor care l-au trezit | adevarul.ro
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Un român a vrut să jefuiască o casă din Italia, dar a adormit în patul proprietarilor. Ce le-a spus carabinierilor care l-au trezit

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Un român de 42 de ani a fost arestat în Italia după ce a intrat prin efracție într-o locuință pentru a fura mai multe bunuri. În loc să plece, bărbatul s-a culcat într-unul dintre paturile proprietarilor și a adormit. A fost găsit a doua zi dimineață de carabinieri, alertați de un vecin. 

Românul a fost trezit de carabinieri
Românul a fost trezit de carabinieri Foto: Shutterstock

Incidentul a avut loc în localitatea Pratovecchio Stia, din provincia Arezzo, regiunea Toscana. Românul a intrat prin efracție într-o casă de vacanță, ai cărei proprietari erau plecați. A răscolit încăperile și a furat câteva obiecte de mică valoare, însă, în loc să plece cu bunurile, s-a întins într-unul dintre paturile locuinței și a adormit, potrivit fanpage.

Un vecin a alertat carabinierii

Somnul i-a fost întrerupt în dimineața următoare, după ce unul dintre puținii locuitori ai zonei a observat ceva suspect și a sunat la poliție.

Carabinierii au ajuns la locuință și l-au găsit pe bărbat dormind. Acesta a fost trezit și arestat în flagrant, fiind ulterior dus în fața autorităților judiciare.

Povestea a ieșit la iveală în timpul audierii de validare a arestării, care a avut loc pe 5 noiembrie, la Tribunalul din Arezzo.

În fața judecătorului Michele Nisticò și a procurorului Bernardo Albergotti, bărbatul a povestit că ajunsese în zonă cu trenul, venind din Roma, pentru a-și găsi de lucru ca zidar.

Explicația oferită pentru faptul că a rămas peste noapte în locuința pe care o jefuise a fost însă neobișnuită. „Eram obosit și puțin beat, după ce am băut o sticlă de vin. Era frig”, ar fi declarat românul, potrivit publicației italiene.

Bărbatul a relatat că venise în Italia în căutarea unui loc de muncă, însă a ajuns să comită o nouă infracțiune, având antecedente pentru fapte similare.

În urma audierii, judecătorul a dispus menținerea bărbatului în detenție. Acesta va rămâne în închisoare cel puțin până pe 25 noiembrie, când urmează să se prezinte în instanță pentru un proces prin procedură simplificată.

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