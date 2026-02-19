Primăriile, în impas: persoanele cu handicap rămân fără sprijin financiar

Primarii care susțin, la fiecare început de an, integral plata indemnizațiilor de însoțitor/salariilor asistenților persoanelor cu handicap din bugetul local spun că în condițiile actuale rămân fără bani. Bugetul nu s-a aprobat, iar ei nu mai pot susține o cheltuială care revine și statului.

Există riscul ca o cheltuială care atârnă greu în special în bugetul primăriilor din localitățile rurale mici să nu mai poată fi susțină începând cu luna martie, care se apropie. Un primar atrage atenția că pe de o parte se apropie de fundul sacului, iar pe de alta și-a îndeplinit deja obligația de a susține 10% din cheltuiala cu plata indemnizațiilor de însoțitor și a salariilor asistenților personali pentru persoanele cu handicap. Problema este veche și le dă primarilor foarte mari bătăi de cap și la început și la sfârșit de an.

Nu toți anii sunt la fel de grei, dar 2026 este unul care pare să pună primăriile la grea încercare. Taxele și impozitele locale mai mari nu au adus pentru moment și bani mai mulți la buget. Contribuabilii fie nu-și permit, fie așteaptă să se întâmple o minune și să se revină asupra nivelului de taxare, cert este că nu au mai dat năvală la început de an să plătească. Primăriile, pe de altă parte, au nevoie de încasări ca de aer pentru a putea susține cheltuielile. Peste toate, ultima răbufnire a iernii (dacă va fi ultima) umflă și mai mult cheltuielile.

Un primar din Olt atrage atenția asupra unui pericol pe care primarii îl tot semnalează an de an: dacă primăria nu are bani, nu va putea achita nici salariile sau indemnizațiile însoțitorilor persoanelor cu handicap, lovind într-o categorie și așa „executată” odată cu anularea facilității oferită în trecut la plata impozitelor locale.

„După luna martie nu le mai dau indemnizație. Eu mi-am făcut datoria”

Chiar în aceste zile se vorbește despre o revenire asupra prevederilor legale în ceea ce privește taxele și impozitele locale, primari din toată țara semnalând că să lovești într-o categorie și așa greu încercată – persoanele cu handicap – nu a fost cea mai înțeleaptă decizie. Statul a considerat, în anii trecuți, că persoanele cu dizabilități trebuie ajutate, nu împovărate cu taxe, astfel că persoanele cu handicap grav și cele cu handicap accentuat erau scutite de impozit pe locuința de domiciliu, impozit pe terenul aferent, impozit pe un autoturism și de plata unora dintre taxele locale. Cele mai multe persoane din această categorie trăiesc din indemnizație, sau pensie, sau ajutor social, puține fiind în situația să le cumuleze sau la aceste venituri să mai adauge și altele.

Și tocmai în timp ce se discută dacă să se revină asupra măsurii ca din 2026 să nu mai fie scutite de toate plățile de mai sus, din primării se semnalează un alt pericol: plata pentru însoțitorii acestor persoane este în pericol.

Cum ajung primăriile să limiteze dreptul persoanelor cu handicapat

Încadrarea în grad de handicap se realizează de către o comisie care funcționează la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, deci o structură asupra căreia primăriile nu au niciun control. Această comisie decide dacă persoana evaluată este încadrată în unul dintre următoare grade de handicap: ușor, mediu, accentuat, grav. Dacă primele trei grade (ușor, mediu, accentuat) dau dreptul la indemnizație pentru persoana evaluată, în cazul handicapului grav persoana are dreptul și la îngrijire. De data aceasta primăria este cea care decide dacă persoana desemnată pentru îngrijire va primi indemnizație de însoțitor sau va fi angajată cu contract de muncă, devenind asistent personal. Decizia se adoptă adesea cu ochii la banii din buget, plata asistenților personali necesitând fonduri mai mari.

Banii pentru cheltuielile de îngrijire a persoanelor cu handicap grav se împart, în teorie, între stat și primărie. Statul promite „până la” 90%, dar nu plătește mereu integral, iar primăriile ajung astfel să limiteze drepturile persoanelor cu handicap (cele mai multe plătesc indemnizații pentru însoțitor, nu salarii pentru asistnt personal), pentru că nu-și permit nici ele cheltuiala.

În fiecare an, până la aprobarea bugetului, cheltuiala este susținută integral de către primării, iar dacă cei 10%, cât revin acestora din costul total, se depășesc, banii urmează să le fie rambursați de către stat.

Primarul comunei Poboru, din județul Olt, spune că nu se întâmplă tocmai așa, iar asta în condițiile în care și primăria încasează doar aproximativ 60% din taxele și impozitele locale. „Undeva în jurul a 60% încasam. Sunt probleme cu amenzile, nu le plătesc. Da, o să spună cineva – domne, e lege pentru asta, de ce nu luați măsuri? Păi cum să-i pui, mă, pe ce să-i pui sechestru? Că sunt foarte mulți cei care n-au nimic pe numele lor, n-au serviciu”, spune primarul Iulian Bărăscu.

Poboru nu trăiește doar din taxele și impozitele plătite de cetățeni, ci are încasări și de la agenți economici, una dintre societăți, cea mai importantă, fiind OMV Petrom, care are pe raza localității sonde, astfel că primăria a fost mai puțin constrânsă decât altele să stea cu mâna întinsă.

Cu toate acestea, spune primarul, dacă se continuă cu întârzierea bugetului și aici va veni criza.

„Bugetul în luna aprilie va veni la primărie, după câte se vede. Eu nu voi mai plăti indemnizațiile persoanelor cu handicap. Le-am spus și la șefi și la colegi. Colegii m-au susținut, au zis că dacă iau taurul de coarne și fac eu primul pas, ei mă vor susține. Am vorbit cu mulți. Deci, legea spune clar: Indemnizațiilor se plătesc 10% de către Consiliul Local și 90% guvernul, Ministerul Muncii, cine ne dă banii. Ei bine, ei ne dau banii în a doua jumătate a anului, spre sfârșitul anului. Și până atunci trebuie să pun eu de la bugetul local. Păi măi, eu plătesc 2,2 miliarde lei vechi pe lună. Eu îmi plătesc luna ianuarie și februarie, care depășește 10% partea mea, iar dacă nu îmi dau bani, eu nu le mai plătesc, pentru că eu cu banii ăia trebuie să fac pentru lumea astălaltă multă din comună, să le fac altceva. Eu nu am buget numai pentru persoane cu handicap. Eu plăteam și partea guvernului și guvernul la toamnă, când se gândeau ei, să-mi dea înapoi. Și nu-mi dădea tot, tot îmi dădea țeapă”, spune primarul, care acum s-a decis să nu mai crediteze statul.

„După luna martie nu le mai dau indemnizație. Pentru că eu mi-am făcut datoria. 10% înseamnă ianuarie și o parte din februarie. Dar le dau pe toată luna februarie. Pe 10 martie le dau indemnizațiile pentru februarie. După aceea eu nu mai dau. Să-mi dea banii, să-mi bage banii în cont, partea de 90%, și atunci le plătesc la oameni. Eu mi-am făcut datoria, le explic la oameni”, a mai adăugat primarul Iulian Bărăscu.

„Îi fac bolnavi, iar ei se duc la cumpărături singuri, tămâie pe la cimitire...”

La nivelul comunei sunt în situația de a beneficia de îngrijire, adică persoane cu handicap grav, 56 de beneficiari. Dintre acestea, spune primarul, „mulți sunt închipuiți”. „Și aici este o discuție. Să se ia măsuri cu comisiile alea, cu medicii ăia care dau acte și-i fac bolnavi închipuiți, iar ei se plimbă singuri pe stradă, se duc la cumpărături, tămâie pe la cimitire, și-n în act scrie că nu poate să mănânce singur, nu poate să se ducă la toaletă singur, îi trebuie însoțitor”, semnalează primarul.

Din cele 56 de dosare, doar patru sunt asistenți personali cu contract de muncă. Sunt mame cu copii cu diagnostice grave, explică primarul, cazuri care în niciun caz nu pot fi puse la îndoială, iar familiile lor efectiv trăiesc din aceste venituri.

„Plătești salariile un pic mai târziu, pentru că pe ele le poți amâna”

În localitatea Bobicești, comună cu aproximativ 3.000 de locuitori, tot din județul Olt, sunt în plată aproximativ 60 de persoane.

„Am discutat cu multă lume despre cei 10% pe care îi plătim noi din indemnizația aceasta și foarte mulți oameni spuneau: <ce înseamnă până la urmă 10%? Nu e o sumă foarte mare>. O gândim așa, da, nu e o sumă foarte mare. Dar problema este că până la adoptarea bugetului și, de regulă, chiar dacă bugetul a fost adoptat mai devreme, primii bani care ne vin de la bugetul național pentru astfel de persoane vin în luna martie. Noi, luna ianuarie și în februarie, și de multe ori chiar și în martie, trebuie să plătim indemnizația asta. În loc să plătim doar 10%, noi plătim toată suma. Este adevărat că noi o recuperăm în martie, în aprilie, atunci când vin cotele. Dar noi trebuie s-o suportăm în primă fază. Același lucru îl pățim și la final de an. Ne trimit bani în ianuarie, februarie. Noi trebuie să achităm, pentru că persoanele acestea, odată că sunt mai lovite de soartă, dacă le mai și întârzii sumele astea cu care de multe ori își plătesc alimentele, medicamentele... Sunt cei de care trebuie să avem cea mai mare grijă. Noi nu putem să nu le dăm banii aceștia”, explică primarul Ilie Chitez.

Greutatea intervine și din faptul că, în lipsa unui buget aprobat, există o limită de sumă care poate fi cheltuită lunar, până la aprobarea bugetului. „Sunt cazuri, cum este și anul ăsta, când ușor-ușor o să ne blocăm. Eu încă nu am ajuns în situația asta, dar vă spun, celelalte comune mai mici, cu bugete mai mici, da, ei sunt oropsiți și sigur vor ajunge să fie blocați”, a adăugat primarul.

Din banii care se strâng trebuie achitate salariile funcționarilor, salariile sau indemnizațiile însoțitorilor, facturile la utilități, rate, deszăpezire, pentru că ne confruntăm cu o iarnă autentică, așa cum n-a mai fost demult etc..

Și la întrebarea „Cum faceți?” răspunsul este ușor neașteptat: „Plătești salariile un pic mai târziu, pentru că pe ele le poți amâna. Nu poți să amâni plata facturii la curent pentru că îți taie curentul. Nu poți amâna plata la, nu știu, clorură de calciu sau motorină pentru deszăpezire și singurul lucru pe care îl poți amâna e salariul. E ilegal, e adevărat, dar e singurul lucru pe care îl poți amâna. Sancțiunea e totuși mai mică decât dacă nu plătești curentul sau alte facturi la alți colaboratori. Nu am fost încă în situația aceasta și să sperăm că nu ajung. Dar sunt totuși o comună cu venituri puțin mai bune decât comunele care sunt la distanță mare de oraș”, a detaliat primarul.

Primarul spune că impozitarea acestor persoane a fost un lucru nedrept asupra căruia este prioritar să se revină. „Sunt persoanele cele mai vulnerabile. Și cinci persoane dacă ar fi contează. Și dacă sunt trei, luptă pentru ele, pentru că ei chiar nu-și permit să aibă datoriile astea în plus! Ei au avut scutire și pe timpul comuniștilor. Atunci, ca să nu există infracțiune, adică să înscrie nepotul mașina pe numele persoanei cu handicap, obliga atunci ca mașina să fie scutită numai dacă are adaptare pentru handicap. Nu știu de ce n-au făcut măcar după modelul acela legislația”, a mai spus primarul.

O parte dintre contribuabilii care anul trecut beneficiau de scutire au plătit deja datoriile, iar acest lucru l-au făcut, explică primarul, pentru a-și ușura situația, urmărind să primească acea reducere pentru achitare anticipată.