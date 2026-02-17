Trafic cu certificate de handicap. Ministrul Muncii anunță sesizarea Parchetului: „Cei care au fraudat sistemul vor plăti”

Florin Manole, ministrul Muncii, a anunțat marți, 17 februarie, măsuri ferme împotriva fraudelor cu certificate de handicap, după reevaluarea a peste 27.000 de dosare. Persoanele care le-au obținut pe nedrept vor ieşi de sub protecţia statului, iar cazurile de fraudă intenționată vor fi trimise Parchetului, în încercarea de a curăța un sistem vulnerabilizat de abuzuri.

„De la aplicarea noilor criterii de dizabilitate, am început să facem ceea ce este corect pentru cei care au nevoie ca statul să le fie aproape. Astfel, cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul până acum, vor ieşi de sub protecţia statului. Acolo unde fraudele sunt intenţionate şi clare vom sesiza inclusiv Parchetul, astfel încât cei care fac trafic cu certificatele de dizabilitate să plătească. Corectăm sistemul astfel încât doar cei care au nevoie să primească beneficiile", a scris Florin Manole pe pagina sa de Facebook.

Peste 27.000 de persoane reevaluate

Potrivit datelor prezentate de ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, în perioada 6 noiembrie – 31 decembrie 2025 au fost reevaluate 27.658 de persoane. Rezultatele arată o redistribuire semnificativă a gradelor de handicap:

14.944 de persoane au păstrat gradul de handicap

3.194 au primit certificate de neîncadrare

5.484 au fost încadrate într-un grad inferior

4.036 au primit un grad superior

Ministrul afirmă că aceste cifre confirmă necesitatea unei verificări riguroase și a unui sistem mai corect, în care beneficiile să ajungă doar la cei îndreptățiți.